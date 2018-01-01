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كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | المقاومة المغربية الحجاجي تفوز بجائزة الأم المثالية

المقاومة المغربية الحجاجي تفوز بجائزة الأم المثالية

المقاومة المغربية الحجاجي تفوز بجائزة الأم المثالية
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 14 نونبر 2018 - 18:52

توجت المقاومة المغربية مليكة الحجاجي بـ"جائزة الأم العربية المثالية" التي يمنحها الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب؛ التابع لجامعة الدول العربية.

وتم الإعلان عن فوز الحجاجي، وهي أرملة مقاوم، بهذه الجائزة بمناسبة انعقاد أشغال الدورة الـ 27 للجمعية العمومية و مجلس ادارة الاتحاد في أبوظبي.

تتويج المقاومة المغربية جاء تقديرا لأدوراها الطلائعية التي قامت بها خلال فترة الكفاح الوطني، وكذا للجهود التي بذلتها بعد الاستقلال لتربية الأجيال الصاعدة على قيم حب الوطن والتفاني في العمل، والاعتزاز بالتاريخ الوطني.

ونالت الحجاجي الجائزة، باقتراح من المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بعد منافسة مع مرشحتين من سلطنة عمان والأردن.

وكانت المغربية غيثة علوش، أرملة المقاوم المرحوم عباس لمساعدي، قد فازت بنفس الجائزة سنة 2015، وبذلك يكون المغرب قد ظفر بتتويجين في هذا المجال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - إهداء إلى أرملات فلسطين الأربعاء 14 نونبر 2018 - 19:13
هده الجائزة نهدوها لكل أرملة أو أم تدافع عن حقوقها الدينية والوطنية داخلا وخارجا بنضالهم وصمودهم ضض ضالم جائر لايرحم عبدا ضعيفا.
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2 - MIN MADINAT ADDAR AL BAYDAA الأربعاء 14 نونبر 2018 - 19:18
لقد ساهمت المراة المغربية الشجاعة سلفا في تحرير الوطن والمساهمة في استقلاله وتطويره اما اليوم فالمراة شغلها الشاغل هو الخروج في مظاهرات المساواة وحمل لافتة : نخرج عريانة وما عندكش الحق تهدر معاي .
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