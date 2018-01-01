المقاومة المغربية الحجاجي تفوز بجائزة الأم المثالية

هسبريس - و.م.ع

توجت المقاومة المغربية مليكة الحجاجي بـ"جائزة الأم العربية المثالية" التي يمنحها الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب؛ التابع لجامعة الدول العربية.

وتم الإعلان عن فوز الحجاجي، وهي أرملة مقاوم، بهذه الجائزة بمناسبة انعقاد أشغال الدورة الـ 27 للجمعية العمومية و مجلس ادارة الاتحاد في أبوظبي.

تتويج المقاومة المغربية جاء تقديرا لأدوراها الطلائعية التي قامت بها خلال فترة الكفاح الوطني، وكذا للجهود التي بذلتها بعد الاستقلال لتربية الأجيال الصاعدة على قيم حب الوطن والتفاني في العمل، والاعتزاز بالتاريخ الوطني.

ونالت الحجاجي الجائزة، باقتراح من المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بعد منافسة مع مرشحتين من سلطنة عمان والأردن.

وكانت المغربية غيثة علوش، أرملة المقاوم المرحوم عباس لمساعدي، قد فازت بنفس الجائزة سنة 2015، وبذلك يكون المغرب قد ظفر بتتويجين في هذا المجال.