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كُتّاب وآراء
"المرأة التجمعية" تلتقي قرويّات الفقيه بن صالح
عقدت منظمة المرأة التجمعية لجهة بني ملال خنيفرة لقاء تواصليا مع مجموعة من النسوة القاطنات بقرية أولاد قيشو، التابعة للجماعة القروية أولاد ناصر بإقليم الفقيه بن صالح، في إطار احتفاء المنظمة بعيد الاستقلال.
وقالت حنان غزيل، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، في كلمة بالمناسبة، إن "المرأة تحظى بمكانة كبيرة لدى حزب التجمع الوطني للأحرار، خاصة خلال المعارك والمحطات النضالية التي خاضتها حتى تصبح متألقة في جميع المجالات".
وبعدما دعت عموم النساء إلى الانخراط في الميدان السياسي، أكّدت غزيل أن "المنظمة تبذل جهودا كبيرة في المجالين السياسي والاجتماعي"، مستغلة المناسبة للتذكير بأن "مسار الثقة جاء ثمرة لجهود مناضلي حزب التجمع الوطني للأحرار".
أما نعيمة المطرابي، المنسقة الإقليمية للمنظمة، فقد أشارت إلى أن "دور المرأة يجب أن يكون رئيسيا في المسلسل السياسي، وعلى النساء الاشتغال ومساعدة بعضهن البعض"، مؤكدة استعداد منظمة المرأة التجمعية لـ"مساعدة المرأة باعتبارها عماد المجتمع عامة والأسرة بشكل خاص".
جدير بالذكر أن هذا اللقاء التواصلي تخللته وصلات موسيقية في فن عبيدات الرمى. كما عملت منظمة المرأة التجمعية على توزيع هدايا على النسوة الحاضرات.