النساء يشتكين الإيذاءات الجنسية في الدول الغربية

هسبريس - د.ب.أ

أظهر استطلاع للرأي أجري في دول مختلفة أن النساء يتعرضن كثيرا للإيذاء الجنسي في الشوارع.

وتبين من خلال الاستطلاع الذي أجراه معهد Ifop، بتكليف من مؤسسة "جان جوريه" في باريس، أن واحدة من بين كل امرأتين في الولايات المتحدة تعرضت بالفعل لإشارات جنسية مؤذية أو إهانات، مقابل 43% من النساء في بريطانيا و 40% في اسبانيا.

وأكدت 39% من النساء المستطلعة آراؤهم في فرنسا أنهن تعرضن لهذه الإساءات الجنسية ،في حين تحدثت 36% من النساء في ألمانيا و 25% في إيطاليا عن مثل هذا الإيذاء.

وحسب الاستطلاع فإن واحدة من بين كل امرأتين في اسبانيا تعرضت لإشارات خادشة، تليها في المرتبة الثانية الولايات المتحدة التي اشتكى 46% من نسائها من المعاناة من هذه الإشارات، ثم بريطانيا (43%) ثم ألمانيا (28%).

وتبين من خلال الاستطلاع أن أكثر من ثلث النساء (36%) في ألمانيا تعرضن ذات مرة للملاحقة الجنسية في الشوارع، مقابل 43% من النساء في فرنسا، و 40% في اسبانيا، و 36% في الولايات المتحدة.

وأكدت واحدة من بين كل عشر نساء في ألمانيا أنها كانت ذات مرة ضحية عنف جنسي في الشارع، مقابل خمس النساء في الولايات المتحدة، و 18% منهن في بريطانيا.

يشار إلى أن العديد من الاتحادات النسائية والشخصيات البارزة في فرنسا دعت للمشاركة في مظاهرات ضد العنف الجنسي السبت المقبل في باريس تحت شعار "نحن جميعا".