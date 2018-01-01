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كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | مفتي مصر: المساواة في الميراث مخالفة للشريعة

مفتي مصر: المساواة في الميراث مخالفة للشريعة

مفتي مصر: المساواة في الميراث مخالفة للشريعة
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 26 نونبر 2018 - 13:40

أكد مفتى الديار المصرية، الدكتور شوقي علام ،أن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمر مخالف للشريعة الإسلامية وإجماع العلماء على مر العصور.

وقال علام، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن النصوص التي فرضت استحقاق الرجل مثل حظ الأنثيين في تقسيم الميراث حُسِمَت بآيات قطعية الثبوت والدلالة.

وأضاف المفتي أنه لا اجتهاد في النصوص قطعية الدلالة وقطعية الثبوت، بدعوى تغيُّر السياق الثَّقافي الذي تعيشه الدول والمجتمعات الآن؛ مثلما يدعي البعض.

علام أضاف إنَّ تلك النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تُعد من ثوابت الشريعة، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنًى واحدًا ينبغي أن تُحملَ عليه، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدي إلى زعزعة الثوابت التي أرساها الإسلام.

كما أوضح المفتي أنَّ الإسلام كان حريصًا على مساواة الرجل بالمرأة في مجمل الحُقوق والواجبات، لا في كل تفصيلةٍ، وقد بَيَّنتِ الشريعة أن التمايزَ في أنصبة الوارثينَ والوارثات لا يَرْجعُ إلى معيار الذُّكورةِ والأنوثةِ، وإنما هو راجعٌ لحِكَمٍ إلهيةٍ ومقاصدَ ربانيَّةٍ.

"تلك الدعوى التي يطلقها البعض من حتمية مساواة المرأة بالرجل، بزعم أنَّ الإسلامَ يُورِّثُ مطلقًا الذكرَ أكثرَ من الأنثى، هي دعوى لا يُعتدُّ بها وزَعْمٌ باطِلٌ؛ فالمرأةُ في الإسلام لها أكثرُ من ثلاثينَ حالةً في الميراث، ونجدُ الشَّرعَ قد أعطاها في كثير من الأحيان أكثرَ مما أعطى الرجل"، يردف شوقي علام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - mohamed nouri الاثنين 26 نونبر 2018 - 13:52
بل اكثر من ذلك انه الكفر البواح والله اعلم
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19
2 - %%%% الاثنين 26 نونبر 2018 - 13:54
les tunisiens ont perdus le nord .je suis contre c mon avis soit on est musulmans soit on l est pas il n y a pas de nas nas .
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9
3 - assifnwourgh الاثنين 26 نونبر 2018 - 13:55
ما زال الخير في أمتي إلى قيام الساعة..
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28
4 - ysf rabat الاثنين 26 نونبر 2018 - 13:59
لكن الكثير من أحكام الشريعة اﻷسلامية ألغيت بحجة القوانين الوضعية شأن التشريعات الجنائية و التجارية. فلماذا لا يناقش القصاص و الميسرة ...
أعتقد أن القرآن الكريم وحدة متكاملة إن كان التمسك بأحكامه فليتمسك بها شاملة ليس حسب مزاج مصالح القوات الضاغطة
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33
5 - الرسموكي الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:03
اذا كنا فعلا دول اسلامية فهذا هو الحكم الذي يجب العمل به، المسواة في الميرات أمر يضر بالذكور ، لأنهم مجبرين في الشريعة الاسلامية بالاعتناء بالاناث في حالة وفاة الأب.
وللأسف أغلب الذين يدعون للمسواة يهاجمون الاية الي تقول بأن للذكر حظ الأنتثيين ، رغم أن نفس الصورة تحتوي على الكثير من الايات التي تعطي للمراة أكثر من الرجل.
نثمن موقف الأزهر الشريف
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13
6 - حسبنا الله الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:04
بالنسبة لتونس والجريمة الكبرى التي ارتكبها السبسي الذي أظن والله أعلم أنه لا يصلي ولا يصوم في حق المسلمين ببلاده والمتمثلة في التجرؤ على تبديل وتحريف وتغيير حكم شرعي نزل مفسرا وموضحا من فوق سبع سماوات هو تجرؤ على دين الله برمته فلا حرج عليك أيها الشجاع المغوار الذي تحدى الله سبحانه وفعل ما لم يفعله صاحب الوحي والقرآن نفسه عليه الصلاة والسلام والذي كان أحرص وأرحم عليك من بنات بلدك ومات وهو يوصي بالنساء خيرا أن تزيل من أركان الإسلام الصلاة أو الزكاة او الصيام أما الحج فعلى الأقل لن تستطيع ذلك مخافة انتقام خادم الحرمين الشريفين.
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13
7 - جزاك الله خيرا الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:07
اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اليوم الارث وغذا يطالبون ان تؤم المرأة المصلين وغذا لناظره لقريب. والاسلام ماض في طريقه كره من كره وأبا من ابا
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17
8 - فاطنة بنت البودالي الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:08
انهلك وفينا الصالحون قال رسول الله إذا كثر الخبث وضهور الرويبيدة واخذ رؤس ناس جهل في الرئاسة يأتون بغير علم فيضلوا يوضلوا اللهم انا نعوذ بك من شر تونس وما يأتي منها انها خرجت من الأمم الإسلامية وسيعزلها الذيب ويبدأ في الجري عليها وسيأكلها كما تاكل النار الهشيم
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9 - youssef الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:11
لماذا تخالفون ما جاء به شرع الاه ؟
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10 - عبدو الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:13
الله يهدى البرلمان التونسي للحسم في هذا الموضوع .اما الحكومة فهي ماضية على غيها لامور دنيوية فحتة .
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2
11 - مغربي الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:13
و بهذا دخلت تونس باب الدول -التابعة- لأوربا و الاستعباديين ..... فهل يمكن أن تكون مسلما و أنت تخالف أحد أهم قوانين الإسلام أي الميراث ... وزيد كثرة الزنا و الفسق العلني عندهم ... لديهم فساد مراكش أو بانكوك في كل مدينة ... غدا تسمعون أنهم حرموا عيد الأضحى أو الفطر أو حتى الصيام
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12 - Peace الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:17
و فعلا المساواة في الارث مخالف للشريعة, و الشعب يريد تطبيق الشريعة, لانه لايوجد شيء اسمه "المساواة المطلقة بين المراة و الرجل" لانهما يختلفان بيولوجيا على اية حال. و هذه الديموقراطية سماع صوت الشعب و ليس الى شردمة من العلمانيين, الذين يريدون فرض رايهم علينا و خلق عداوة بين المراة و الرجل في المجتمع المسلم. اذا اراد علماني المساواة المطلقة مع المراة, فليطبقها على نفسه لوحده بشكل فردي او خاص به, عبر توثيق ذلك و تفريق الارث على مزاجه, بين افراد اسرته.
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13 - rachida الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:19
يا ريت يا مفتي تصدر فتوى ايضا فيمن ولى اليهود والنصارى على امة محمد صل الله عليه وسلم لان الكل اصبح يهرول نحو ترامب وميركل وبوتين ويسلمونهم خيرات الشعوب الاسلامية التي اصبح الفقر يهدد سلامتها .
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4
14 - العدالة المطلقة. الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:21
اذا كانت تونس قد وافقت على المناصفة في الميراث بين الذكر والأنثى فهي بالمقابل سمحت بالزواج المدني حيث ليس على الرجل دفع المهر والإعالة أصبحت تشاركية وكتابيا .
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15 - socialllllllll الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:22
السلام وعليكم هذه الظاهرة ستقع في جميع الدول الإسلامية لأن أعداء الدين الإسلامي زرعو أعوانهم في جميع الدول الإسلامية يصرفون الملآيير لدس أعوانهم في الحكومات الإسلامية والجمعيات الحقوقية حتى سارو اغلبية الحكومات والجمعيات الإسلامية ليسوا بمسلمين ويختبؤون في الإسلام لهدف واحد وهو تخريبه وهل المسلم لي هو مسلم سيرضى ان بتغير شرع الله لا وألف لا المسلم لن يرضى حتى أن يسمع بمثل هذه الأفعال وكل من طلب بتغيير شرع الله لا من رجل ولا من إمرأة فهما غير مسلمين دخلو أعداء الإسلام بين المسلمين ليغييرون شرع الله تدريجيا شئا فشئا والمسلمين ناعسين وعاجبهم الحال انا أوصي الرجل المسلم والمرأة المسلمة ان لا يرضون بمثل هذا الشيء يا أختي المسلمة انا لا يهمني هذا الإرث كله وساخ الدنيا ولو تأخذ الملايير ستتركها هنا وتذهب عند خالقك وعلم ان تلك الإرث ستعيش به ما تبقى من حياتك في الحرام وستحاسب عليه يوم القيامة
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16 - علامات الساعة الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:23
في آخر عمره بدأت هلوسات رئيس تونس تخرج إلى العلن، والمثير في الأمر أنها وجدت بعض المأجورين ممن يطبلون للنظام يحملونها على أكتافهم إلى البرلمان التونسي لقد فعلوا ما لم يستطع كفار قريش أن يتجرأوا عليه، فهنيئا لكم بهذا السبق الملعون في جميع الكتب السماوية
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0
17 - مول جافيل الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:25
هاد ماهو إلا تحصيل لما حصل مند نضام العلماني بورقيبة اللدي جرد التونسي من رجولته وأصبح مجرد طرطور في يد المرأة
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18 - أين القيروان ؟ الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:44
قال القاضي عياض في كتاب الشفا : " واعلم أن من استخفّ بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبّهما أو جحده ، أو حرفا منه أو آية أو كذب به أو بشيء منه ، أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر ، أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك ، أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع ، قال الله - تعالى - : "" وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ""[ فصلت : 41 - 42...والله أمر غريب ! قيل إن اللجنة التي وضعت القانون الجديد مُكوّنة من فقهاء وعلمانيين وحقوقيين ...فكيف انصاع المسلمون ورثة ابن القاسم وابن أبي زيد لقول الآخرين الملحدين ؟ وأين القيروان ورجالاتها الأوائل ؟ ولماذا يريدون إعطاء المرأة حقا دون الذي أعطاها إياه ربها الذي خلقها وفي نفس الوقت يريدون منعها من المهر وهو من حقها ؟ ولماذا أجازوا لها الارتباط بعقد نكاح مدني ولو كان الرجل مشركا أو وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا أو بوديا أو مجوسيا...؟ ألهذه الدرجة هانت عندكم بناتكم يا رجال تونس ؟ هل كفرتم بعد إيمانكم ؟ وأنت أيتها المرأة التونسية أترضين بالذل بعد أن كرّمك الإسلام ورفع قدرك ؟
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