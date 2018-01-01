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كُتّاب وآراء
جمعية حقوقية تندد بالعنف الاقتصادي ضد المغربيات
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن "العنف الاقتصادي ضد المرأة أصبح يتصدر كل أنواع العنف الأخرى، بسبب إصرار الدولة على رهن قرارها الاقتصادي بسياسة وتعليمات المؤسسات المالية الدولية، التي من نتائجها الإجهاز على الخدمات العمومية في مجالات الصحة والتعليم والشغل وارتفاع الأسعار والإجهاز على القدرة الشرائية".
وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، تخليدا لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة، أن "تفشي الفساد الإداري والمالي في عدد من القطاعات يشكل تهديدا حقيقيا للحق في الحياة بالنسبة إلى المرأة، جراء الحرمان من كل مستلزمات العيش الكريم".
وأوضحت جمعية حقوق الإنسان أن "معابر الذل في المناطق الحدودية بسبتة ومليلية، والنساء ضحايا الهجرة القسرية في قوارب الموت، ثم النساء ضحايا الاغتصاب والتحرش الجنسي في حقول الفراولة في إسبانيا، ما هي إلا إحدى التجليات الأكثر مأساوية على الحدة التي بلغها العنف الاقتصادي ضد المرأة".
وشددت الجمعية الحقوقية على أن "السياسة التشريعية للدولة المغربية في مجال حقوق المرأة مازالت تحمل العديد من المؤشرات المكرسة للتمييز، ولا تؤمن سندا قويا للقضاء على العنف؛ ذلك أن القوانين المعمول بها حاليا كالقانون الجنائي، أو التي صدرت مؤخرا مثل قانون محاربة العنف ضد المرأة، لا توفر ضمانات الحماية القانونية للمرأة من العنف".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
نشير بالواضح الملموس إلى اللصوص الكبار الذين كانوا سببا في هذه الكوارث التي تحل بنا. نساء تدوسهن الأقدام في المعابر، أطفال منسيون في الشوارع، مرضى يستنجدون المارة لشراء الدواء، شباب عاطل عن العمل.... أما اللصوص الكبار فيتربعون على ثروات البلاد وخيراتها دون حسيب ولا رقيب
لو كانت لدي المسؤولية ونفوذ لاقمت بقطع جميع خيوط وآثار هذه الجمعيات ألتي كانت سبب في عدة بلاوي ومشاكل لا حصر لها بدون أي فائدة تذكر
انشأت وزاره الأسره والتي تكلف الخزينه الوطنيه ملايين الدراهم سنويا من اجل معالجه امور كهذا واذا بنا نرى السيده الوزيره الحقاوي بدلا من أن تفعل ذالك تغازل جمعيات النساء المتفرنسات الهدامه من اجل تطوير مدونه الاسره السويديه لتكون أكثر سويديه أن صح التعبير.
خارج نطاق العنف المعيشي للمواطن.
إن كان هذا السلوكيات ﻻ تعجب ناس؛ هذا ضرار للمعاملات تجارية النظامية. وضذ منتوجات البلد.