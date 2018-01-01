جمعية حقوقية تندد بالعنف الاقتصادي ضد المغربيات

هسبريس من الدار البيضاء

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن "العنف الاقتصادي ضد المرأة أصبح يتصدر كل أنواع العنف الأخرى، بسبب إصرار الدولة على رهن قرارها الاقتصادي بسياسة وتعليمات المؤسسات المالية الدولية، التي من نتائجها الإجهاز على الخدمات العمومية في مجالات الصحة والتعليم والشغل وارتفاع الأسعار والإجهاز على القدرة الشرائية".

وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، تخليدا لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة، أن "تفشي الفساد الإداري والمالي في عدد من القطاعات يشكل تهديدا حقيقيا للحق في الحياة بالنسبة إلى المرأة، جراء الحرمان من كل مستلزمات العيش الكريم".

وأوضحت جمعية حقوق الإنسان أن "معابر الذل في المناطق الحدودية بسبتة ومليلية، والنساء ضحايا الهجرة القسرية في قوارب الموت، ثم النساء ضحايا الاغتصاب والتحرش الجنسي في حقول الفراولة في إسبانيا، ما هي إلا إحدى التجليات الأكثر مأساوية على الحدة التي بلغها العنف الاقتصادي ضد المرأة".

وشددت الجمعية الحقوقية على أن "السياسة التشريعية للدولة المغربية في مجال حقوق المرأة مازالت تحمل العديد من المؤشرات المكرسة للتمييز، ولا تؤمن سندا قويا للقضاء على العنف؛ ذلك أن القوانين المعمول بها حاليا كالقانون الجنائي، أو التي صدرت مؤخرا مثل قانون محاربة العنف ضد المرأة، لا توفر ضمانات الحماية القانونية للمرأة من العنف".