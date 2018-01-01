ندوة بالصويرة تدعو إلى التمكين الاقتصادي للمرأة

إبراهيم مغراوي

أكد المشاركون في اليوم الدراسي حول "تمكين النساء سبيل للوقاية من العنف" بمدينة الصويرة على ضرورة الاستمرار في الترافع للحد من ظاهرة العنف ضد النساء، مع اعتماد مقاربة دامجة تستهدف المرأة والرجل للقطع مع نظرة الصراع التي أضحت تحكم قضية المرأة عموما.

وتابعت توصيات اليوم الدراسي، الذي نظمته جمعية الخير النسوية بشراكة مع المنظمة السويسرية النسائية من أجل السلام، مؤكدة على ضرورة إشراك أصحاب القرار في اللقاءات التي تناقش قضية المرأة لأنهم معنيون بشكل مباشر باتخاذ القرار محليا ووطنيا، لتشجيع وتيسير ولوج المرأة إلى مجال المقاولات على اعتبار أن مدخل القطع مع العنف هو التمكين الاقتصادي للمرأة.

وخلص الموعد المذكور، الذي شارك فيه كل من أندري أزولاي مستشار الملك محمد السادس، ومحسن بن زاكور عن مؤسسة الوسيط، والإخصائية في سرطان الثدي رجاء أغزدي، والأستاذة الجامعية السابقة بكلية الحقوق بمراكش فريدة بناني والمستشارة البرلمانية نائلة التازي، وفاطمة الزهراء بابا أحمد مستشارة بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، المكلفة بقضايا المرأة، إلى أهمية تحقيق المساواة في المجال العقاري والقطع مع التمييز الحاصل بين الجنسين في هذا الباب (النساء السلاليات).

وأشارت أرضية هذا اليوم الدراسي إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد من أهم مداخل انخراط المرأة في العمل، ومساواتها مع الرجل في تحمل دورها الاقتصادي، من خلال وضع برامج عمل خاصة بها واكتساب المهارات ومعالجة المشاكل وتطوير قدراتها على الاعتماد على نفسها، ما سيمكنها من اكتساب حق الخيار في الوصول إلى الفرص والموارد، وهذا سيزيد من تدعيم حضورها ومساهمتها كفاعل اقتصادي، سيكون له أثر إيجابي على ضبط سير حياتها داخل المنزل وخارجه، وقدرتها على التأثير في التغييرات الاجتماعية، لخلق وضع سوسيواقتصادي أكثر إنصافا على المستويين الوطني والعالمي.

يذكر أن النشاط نفسه قدمت خلاله شهادات حية لنساء استطعن أن يبدين قدرات ملموسة في مجالات الثقافة والسياسة والفن.