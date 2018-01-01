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كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | الحقاوي تنادي بمواجهة "العقلية الذكورية" لوقف تعنيف المغربيات

الحقاوي تنادي بمواجهة "العقلية الذكورية" لوقف تعنيف المغربيات

الحقاوي تنادي بمواجهة "العقلية الذكورية" لوقف تعنيف المغربيات
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 21:30

أسْدل الستار على الحملة الوطنية السادسة عشرة لوقف العنف ضدّ النساء، اليوم الثلاثاء، بعد أسبوعيْن من اللقاءات التواصلية والعمليات التحسيسية التي قادتْها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بمعيّة عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني، والتي تمحورت هذه السنة حول "تعبئة جماعية مجتمعية للقضاء على العنف ضد النساء".

وقُدّمت خلال الندوة الوطنية لاختتام الحملة الوطنية الـ16 لوقف العنف ضدّ النساء جُملة من التوصيات لتعزيز الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، وتعزيز الوقاية من هذه الظاهرة "المقلقة التي تحطم البيوت والمجتمع ولا تتلاءَم والوجْهَ الحضاري الذي نريده لبلادنا"، كما وصفتْها بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.

ومن ضمْن التوصيات التي تمخّضت عن الحملة الوطنية الـ16 لوقف العنف ضدّ النساء، في الشقّ القانوني، تكثيف التعريف بمضامين القانون الخاص بمحاربة العنف ضدّ النساء، وتوحيد المفاهيم المرتبطة بتطبيقه، والتعريف بمساطر وإجراءات حماية النساء وكيفية التبليغ عن العنف، وخصوصا في حالة التحرش الجنسي في الفضاء العام، والتعريف بمخاطر العنف الإلكتروني وكيفية تجنُّبه والوقاية منه.

كما أوصت الجهات القائدة للحملة الوطنية لوقف العنف ضدّ النساء بالتعجيل بتوفير الإطار القانوني المتعلق بالعاملين الاجتماعيين لتسهيل مهامهم في مواكبة الجمعيات ومراكز الاستماع المكلفة بالنساء والفتيات ضحايا العنف، وإصدار دلائل حول خطوات التبليغ عن العنف المراكب ضدّ المرأة، والعمل على تفعيل قانون العاملات والعمال المنزليين.

وفي الشق المتعلق بتعزيز الوقاية من العنف ضدّ النساء والفتيات، أوصت الحملة بإدراج مناهضة العنف ضدّ النساء في المقررات والمناهج التربوية والثقافية والدينية، وإشراك الجامعات في الأيام التحسيسية وفي التكوين، وتعزيز دور الإعلام في التحسيس والتوعية بمناهضة العنف ضدّ المرأة ومحاربة الصور النمطية.

كما أوصت باعتماد منهجية التوعية المستمرة لإحداث تغيير في العقليات والسلوكيات، والتركيز على دور الأسرة في عملية التنشئة الاجتماعية والتربية على قيَم التعايش والمساواة، وإشراك الرجل ومختلف الفاعلين في التصدّي لإشكالية سيادة العقليات الذكورية، وضرورة إدراج المقاربة العلاجية لفائدة مرتكبي العنف ضدّ النساء في السياسات العمومية وبرامج عمل القطاعات الحكومية المعنية، والتصدي لخطاب العنف والتمييز الذي يروج في وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من الإعلان الرسمي عن إسدال الستار على الحملة الوطنية السادسة عشر لوقف العنف ضدّ النساء، فإنّ بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، قالتْ إنَّ معركة العنف ضدّ النساء التي تقودها وزارتُها بمعيّة مختلف الشركاء والفاعلين ستتواصل طيلة السنة، مضيفة "اخترنا شعار "تعبئة جماعية مجتمعية للقضاء على العنف ضد النساء"، من أجل انخراط فاعل في عملية محاربة العنف ضدّ النساء".

وناشدت الحقاوي جميع الفاعلين المعنيين بالانخراط في معركة محاربة العنف ضدّ النساء، قائلة: "لا بدّ من تكامُل الأدوار بين جميع الفاعلين، للعمل على خلق مناخ عام يساعد على محاربة العنف ضد النساء، فالنجوم لا تتزاحم في السماء، بل نرى في كل مبادرة قيمة مُضافة تساعد على خلق مناخ يتيح ترسيخ ثقافة جديدة مبنية على المساواة والإنصات والعدل والتعايش في بيئة سليمة ومستقرة".

وشدّدت المسؤولة الحكومية على محورية دور المجالس الترابية في عملية محاربة العنف ضدّ النساء، باعتبارها الأقربَ من المواطنين ونظرا للاختصاصات الدستورية والقانونية الجديدة الموكولة إليها، معتبرة أنّها تؤمِّن الكثير من الشروط الضرورية لتحقيق حماية النساء، من قبيل توفير الإنارة وتوفير الأمن الكافي في الفضاءات العمومية.

كما أكّدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية على أهمّية الدور الكبير الذي تقوم به جمعيات المجتمع المدني في محاربة العنف ضدّ النساء، سواء من خلال مراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف، أو التعبئة والترافع وتأطير المجتمع؛ "لأننا بحاجة إلى تأطير المواطن، على اعتبار أهمية سيادة ثقافة الاحترام والعيش المشترك في الفضاء العام".

وأبْرمت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية اتفاقيات تعاون مع المجالس الجماعية بكل من مدينة الرباط والدار البيضاء ومراكش. وفي هذا الإطار، قال محمد صديقي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط، إنّ عاصمة المملكة منخرطة في المساهمة في الحملة الوطنية لوقف العنف ضدّ النساء، من خلال توفير الأمن في الفضاءات العمومية، عبر إصلاح الإنارة العمومية، مشيرا إلى أن تكلفة الطاقة الكهربائية بالرباط ارتفعت من 55 مليون درهم إلى 85 مليون درهم سنويا، وإصلاح الفضاءات العمومية "لكي تتمكن المرأة من التحرك بأمان".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - انشري هسبريس عاجل الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 21:48
موضوع أصبح عقيم و لا معنى له

مثل أين الثروة

الحكومة فقط بسبب فاشله الإقتصادي و الفراغ السياسي و عدم وجود لآليات الواقعية لتحريك الإقتصاد و إنقاذ الشعب من البطالة و التهميش و التشريد


تعمل الالتفاف و النفاق السياسي حقوق المرأة العنف ضد المرأة

انظرو إلى عشرات الألاف من نساء سبتة و ترخال و مليلية و الفراولة و ضحايا حفنة دقيق و الحوامل بالآلاف جنبات المستشفيات و معتقلات بسجون السعودية و كيش الإيرانية و تركيا بسبب الدعارة و التي سببها الفقر الناتج عن سياسات الحكومات المغربية مند الإستقلال الفرنسي.


فرنسا لم تعمل طوال حكوماتها على البلبلة و النفاق السياسي على حل مشاكل الشعب و رفاهيته
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2 - مواطن الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 21:52
المرأة المغربية معنفة من طرف خدام الدولة لنهبوا ثروات الوطن وتركوها عرضة للفقر والجوع
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3 - لطيفة الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 21:54
محاربة العنف ضد المرأة وتعزيز قيم المساواة يبدأ من الأسرة. فعلى الأسر أن تربي البنت والولد على قدم المساواة ولا يكون هناك تفضيل للذكر بحيث أن المراة تقوم بكل اعباء المنزل والرجل يمد رجليه ويعتبر الطبخ الغسيل مفروضان على النساء. كفانا من هذه العقلية الاستغلالية للنساء
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4 - tangerois الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 21:55
Violences violences .....à croire que nos pères , frères , oncles , cousins , amis, collègues....sont tous des criminels qui violentent la femme !!!! Sans aucune étude sérieuse on peut pas généraliser ça existe certainement chez les ivrognes , les drogués et c’est une minorité dans la société marocaine donc théoriquement on peut pas se baser sur une minorité pour généraliser certaines femmes marocains sont violentées. Alors pourquoi l’alcool et la drogue sont en vente libre ???
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5 - Younes الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 21:59
هاد الحكومة تلفات ليا المفاهيم كلها شوفو فرنسا وقفوا سيمانة ها الرئيس ديالهم بدا يعتاذر ليهم اوزادهم في الصالير و حيد ليهم الضرائب اومازال مامفاكينش معاه حتى يمشي فحالو و حنا الزيادات في الضرائب و المحروقات و المواد الاستهلاكية و لا تعليم لا صحة لا خلصة زينة بصراحة كنموتو عرق بعرق حسبنا الله و نعم الوكيل
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6 - ردناب الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 22:02
ونحن ننادي بمواجهة العقلية الشعبوية المتسلطة الرجعية لتجار الدين الذين لا يهمهم سوى تحقيق مآربهم والذين سفهوا أحلامنا وقضوا على آمالنا
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7 - ذكورية الحقاوي الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 22:04
أول شيء ينبغي التصدي له هو ذكورية بعض النساء المتسلطات مثل الحقاوي وما شابهها من النساء المتواجدات في مناصب المسؤولية في مختلف الادارات والشركات وجل القطاعات واللواتي يحتقرن الموظفات والمنظفات وخادمات البيوت وكل من هن تحت امرتهن.
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