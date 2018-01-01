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كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | "حركة مالي" تنتقد مطالبة النساء بـ"فحص العذرية"

"حركة مالي" تنتقد مطالبة النساء بـ"فحص العذرية"

"حركة مالي" تنتقد مطالبة النساء بـ"فحص العذرية"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 16:00

أطلقت حركة "مالي" للحريات الفردية في المغرب حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تنتقد من خلالها ما وصفته بالعُنف الممارس على المغربيات بما يُعرف بـ"فحص العذرية"، الذي رغم أنه ليس إلزامياً بموجب القانون المغربي، إلا أن الأطباء يمنحون شهادة به.

وقالت الحركة في الحملة التي عنونتها بـ "فرجي ملك لي"، وأرفقتها بصور باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية على موقع "فيسبوك"، إن "هذا الفحص الذي يُفرض في أغلب الأحيان من قبل العائلة أو الرجل على زوجته المستقبلية هو انتهاك للحقوق الأساسية للنساء واعتداء على كرامتهن وسلب حريتهن".

وقالت "مالي" في بلاغ أصدرته بهذا الخصوص إن "فحوصات العذرية لا مصداقية علمية لها حيث لا يمكن لأي طبيب أو طبيبة ولا حتى المتخصصين واختصاصات أمراض النساء معرفة إن كانت المرأة عذراء أم سبق لها ممارسة الجنس، وهناك العديد من النساء اللواتي يولدن دون غشاء البكارة وأخريات ببكارة عريضة حيث يبقي غشاؤها سليماً حتى بعد الاتصال الجنسي".

وذهبت الحركة إلى القول إنه "بدافع من الأطباء والطبيبات أو أفراد العائلة، وفي اعتداء فظيع، يُطلب من النساء التمدد على ظهورهن وفتح أرجلهن ليتم فحص المنطقة الجنسية بإدخال أصبعين في المهبل، وهذا يمكن اعتباره اغتصاباً يؤدي إلى صدمة حقيقية".

ونبه البيان إلى أن "فحص العذرية" يصنف عالمياً كخرق للحقوق الأساسية، خصوصاً ما يتعلق بحظر الممارسات المشينة واللاإنسانية والحاطة بالكرامة بموجب البند السابع من العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية ومعاهدة مناهضة التعذيب.

وقالت الحركة إنها "تدين هذه الممارسة المناقضة للحرية الجنسية، وتستهجن بعض الأصوات النسوية التي رغم إدانتها لهذه الممارسة إلا أنها ترفض اعتبارها انتهاكاً للحرية الجنسية"، واعتبرت أن "شهادة العذرية ليس لها أي مبرر طبي، وهي خرق للخصوصية ومصدر للربح".

ودعت "مالي" المجتمع المدني إلى "مواجهة الصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي حول جنسانية النساء وإنهاء ممارسة فحص البكارة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - اوف الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 16:07
شخصيا ارى ان الفراغ يدفع الكثير من مثل هذه الحركات الى ابتكار بعض الشطحات البعيدة.تبعنا الغرب فلم نظفر بغير القشور
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11
2 - المجذوب الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 16:07
الضحك على الذقون ! تلك مسألة شخصية تخص الزوجين لا غير، فكما الزوجة المستقبلية غير مجبرة على الإدلاء بشهادة العذرية كذلك الزوج المستقبلي من كامل حقه أن تكون زوجته عذراء إن أراد. و من باب السخرية السوداء، أقترح عليكم أن تطلقوا على حملتكم هذه -المسعورة بالمناسبة- إسم #ديها_مطبوعة# .
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10
3 - محافظ الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 16:08
أنا مع الفحص الطبي شاء من شاء و كره من كره و لا زواج بدون فحص
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4
4 - الناس الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 16:10
المجتمعات المتقدمة تناقش كيفية المحافظة على حقوقها في العيش الكريم و مستقبل أجيالها و كذلك التمتع بثرواتها. و عندنا ما زلنا نناقش ما هو مرتبط بجهازنا التناسلي.
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13
5 - ضياء الدين الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 16:12
هذه هي حريتكم هذه هي ديمقراطيتكم؟
القادم أسوء. الله يحفظنا والله يستر وااله يكمل ما بقي على خير.
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9
6 - صالح الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 16:13
انا رجل و اتفق مع الجمعية في فكرة عدم اعتبار الشرف محصور في غشاء البكرة و انا عن نفسي رفضت من خطيبتي ان تنجز شهادة العذرية الا انها اصرت على انجازها ليس لتثبت لي انا و لكن حسب فكرها و انا احترم ارادتها في كل الاحوال اعتبرت الشهادة حماية مستقبلية لها ضد اي كان واثبات تقدمه لامها جيران و كل من ادعى مستقبلا انني تزوجتها و هي ليست بكر .
و لها ان تأخذ القرار الذي تريد و لن اجبرها على شيء اخيرا فهي انسانة و لها اسرة و اب و ام و لن اجبر بفكري و ما يمليه علي ضميري واجبر الاخر على اتباعه فالخطأ في حالة حدوثه هي من ستتحمل تبعاته و سلام عليكم
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-6
7 - حاتم الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 16:13
البكارة هي شوكة في حلق كل من ضيعتها وتتمنى ان كل بنت تضيعها مثلها وهي بداخلها تنزف دما على ضياعها شهادة العذرية هي شهادة الجودة بالعربية عندنا نحن الرجال هي تتبت ان شرف البنت مصان حافضت عليه ليوم زفافها ولعريسها ولعائلتها ولم تضيعه بين الازقة والحواري على الاقل منحت شيئا ثمينا لحبيبها يوم زفافها وانتم ماذا تقدمون ليلة زفافكم
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5
8 - محمد الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 16:14
شهادة العذرية هي في صالح المخطوبة و لا قيمة لها بالنسبة للخاطب إذ قد تحتاجها لإثبات عذريتها إن اتهمها أحد بعد زواجها أو في حال سوء فهم للعذرية من طرف الزوج و أيضا في حال اتهمها بزيف العذرية و كذلك في حال كانت لدى العروس تشوه خلفي في الغشاء ما سيجعلها تتفادى اي اتهام بالخداع
لذلك هذه الشهادة تبقى مهمة لعروس المستقبل لحماية حقها و الوثوق في نفسها وتفادي المشاكل أمام مجتمع يولي اهتماما كبيرا لوجود غشاء البكارة
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9 - سيمو الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 16:15
معجبكش الحال بقاي بايرة .حتى انا الزواج نختار لي بغيت منكم عداد
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10 - x ben x الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 16:17
و انتي مالك ا مالي هههه انا يحسابلي دولة مالي ههه
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11 - MEHDI الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 16:17
ونحن كمواطنين نطالب حركة مالي أن ترفع شوية من المستوى وكفى من التفكير تحت الحزام والقاع وتتكلم عن حرية التعبير وحقوق الإنسان في التعليم والصحة والشغل ...
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12 - عبد الصمد الفكيكي الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 16:18
إذا لم تحضر زوجتي معها شهادة العذرية،
فلن اتزوجها
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13 - socialllllllll الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 16:18
التخربيق هذا حتى شي حد ما كيفرض على خاطبتو دير الفحص على العذرية لي كيتعرفو على بعاضهم كيسولها على كل شيء حتى على عذريتها قبل ان يذهب لخطبتها وهي كذالك كتسولو على اي حاجة بغات تعرفها ولما كيجبها لدارو كيفحصها بنفسو اذا كذبت عليه هو كيتحاسب معاها على الكذوب لي كذبة عليه اما باش شي حد كيقول لشي واحدة اذا بغيتي نتجوج بيك جيبلي الشهادة ديال العذربة مكيناش عندنا في مجتمعنا انا بعد كشمالي معندناش في الشمال اما الدولة كتفرض علينة الشهادة الطبية ماشي ديال العذرية لا الشهاذة من اجل المرض الخطير وذاك الفحص مزيان بزاف لكن خصارة عندنا اطباء غير كتمشي لعندو كيكتبلك شهادة من دون ما يفحصك ذالك الشهادة خاصها التحاليل عند المختبر ويعرضونها على الطبيب لا للبنت ولا للرجل اما شهادة العذرية مكيناش شوهتونة الله ياخذ فيكم الحق
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14 - راصد الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 16:20
للأسف كثير من النساء فروجهن ليست ملك لهن الموضوع لا يمكن التطرق إليه في تعليق من سطور فعلا العذرية ليست معيارا للشرف ولكن حركة مالي هاته لا تصطاد إلا في الماء العكر.
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