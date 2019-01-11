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كُتّاب وآراء
بنيعيش تؤازر الشاوي بتعزيز دور المرأة المهاجرة
استقبلت سفيرة المملكة المغربية بمدريد، كريمة بنيعيش، بشرائيل الشاوي، ممثلة وكالة أخبار المرأة بأوروبا.
وخلال اللقاء أكدت السفيرة بنيعيش على ضرورة تضافر الجهود لإبراز الدور الهام الذي تلعبه المرأة المهاجرة في الحياة الاجتماعية والثقافية للبلد المضيف، والعمل على النهوض بأدوارها في مختلف المجالات، استجابة لمتطلبات التحولات الاجتماعية، وكذا تكريس مفهوم المشاركة الثقافية الفردية والجماعية بينها وبين مؤسسات التمثيلية الدبلوماسية لبلدها بإسبانيا في مختلف المجالات الحياتية اليومية.
من جانبها، أكدت بشرائيل الشاوي، ممثلة وكالة أخبار المرأة بأوروبا، استعدادها للمساهمة الفعالة في المشاريع الموجهة لصالح المرأة المغربية ببلاد المهجر، وكذا تسليط الضوء على الكفاءات النسوية العالية للمرأة المغربية بإسبانيا.