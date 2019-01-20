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كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | بوعياش ومارتينز تناقشان حقوق المرأة الإفريقية

بوعياش ومارتينز تناقشان حقوق المرأة الإفريقية

بوعياش ومارتينز تناقشان حقوق المرأة الإفريقية
هسبريس - و.م .ع
الأحد 20 يناير 2019 - 02:55

أجرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، في الرباط، مباحثات مع رئيسة شبكة النساء البرلمانيات بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيدياو"، فيلومينا دي فاطمة ريبييرو فييرا مارتينز، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان بإفريقيا.

وحسب بلاغ للمجلس فإن الجانبين تطرقا للعديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما القضايا المتعلقة بالمرأة الإفريقية، ومن ضمنها المساواة والمناصفة والعنف الذي يطالها النساء، وسبل تحقيق التمكين للمرأة بإفريقيا، بالإضافة إلى تعزيز قدراتها.

وفي هذا السياق، أعرب فييرا مارتينز عن رغبتها في تعزيز التعاون بين الشبكة التي تترأسها والفاعلين غير الحكوميين في مجالات حقوق المرأة، وخاصة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

من جانبها، استعرضت بوعياش المبادرات المتجددة باستمرار للمجلس الوطني لحقوق الإنسان داخل مختلف آليات الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي توجت مؤخرا بانتخاب المجلس لرئاسة مجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة للشبكة ذاتها.

وأشار البلاغ إلى أن الطرفين جددا، عقب اللقاء، إرادتهما في إطلاق مبادرات مشتركة تروم حماية والنهوض بحقوق المرأة بإفريقيا.

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