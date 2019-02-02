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كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | عدم "اقتسام الثروة" بين الزوجين يجلب الخيبة إلى مطلّقات مغربيات

عدم "اقتسام الثروة" بين الزوجين يجلب الخيبة إلى مطلّقات مغربيات

عدم "اقتسام الثروة" بين الزوجين يجلب الخيبة إلى مطلّقات مغربيات
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير محيمدات)
السبت 02 فبراير 2019 - 14:00

كشف بحث ميداني أنجزته "جمعية صوت المرأة الأمازيغية"، حول وضعية تطبيق مقتضيات الفصل التاسع والأربعين من مدونة الأسرة، عن جملة من المفارقات التي تَسم ما تنص عليه مقتضيات فصول مدونة الأسرة، التي دخلت حيز التنفيذ قبل خمسة عشر عاما، وما هو مطبّق على أرض الواقع، وكذا تمثلات فصول المدونة لدى المغاربة.

ومن بين المفارقات التي كشفها البحث الميداني، الذي أنجز في جهة سوس ماسة واستغرق ثمانية أشهر، أنّ الرجال ما زالوا يعتبرون الفصل التاسع والأربعين من مدونة الأسرة، الذي ينص على أن للزوجين أن يتفقا على استثمار أموالهما وتدبيرها بشكل صريح في وثيقة مستقلة، "تحريضا للنساء على التمرد على أزواجهن، وعلى تشجيعهن على طلب الطلاق".

الطيب العيادي، أستاذ علم الاجتماع الذي أشرف على فريق الباحثين الذي أنجز البحث الميداني، قال إنّ بعض الرجال الذين شملهم البحث ذهبوا إلى القول إن الفصل التاسع والأربعين من مدونة الأسرة "كيْضسّر العيالات"، لكنَّ المفارقة، يضيف المتحدث، هي أن نسبة كبيرة من النساء لسْن أصلا على علْم بمقتضيات هذا الفصل من مدونة الأسرة.

وفي مقابل التمثل السلبي السائد لدى الرجال، الذين شملهم البحث حول الفصل التاسع والأربعين من مدونة الأسرة، عبّرت النساء المطلقات، اللواتي لم يقمن بإرفاق وثيقة تدبير الممتلكات بعقد الزواج، عن خيْبتهنّ لعدم معرفتهن بكون مدونة الأسرة تتيح لهن هذا الحق، وأنهن لو عاد بهن الزمن إلى الوراء لأصْررن على اشتراط إرفاق عقود الزواج بوثيقة تدبير الممتلكات.

وينص الفصل التاسع والأربعون من مدونة الأسرة على أنّ لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر، غير أنه يجوز لهما، في إطار تدبير الأموال التي ستُكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها. ويُضمّن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. ويقوم العدلان بإشعار الطرفيْن عند زواجهما بهذه الأحكام، غير أنّ ما ينص عليه الفصل المذكور من مدونة الأسرة لا يُطبق على أرض الواقع.

وقال الطيب العيادي إنّ أغلب العدول لا يُخبرون النساء المقبلات على الزواج بما ينص عليه الفصل التاسع والأربعون من مدونة الأسرة، مضيفا أن "العْدول كيسوّل البنت ولا المرا اللي بغات تزوج على جوج حوايج، واش قابلة تزوج بالراجل اللي باغي يتزوج بها، وشحال الصداق اللي غادي يعطيها، ثم يبرم العقد، دون أنْ يخبرها بأنّ من حقها أنْ توقع وثيقة مُلحة بعقد الزواج، تحدد كيفية تدبير الأموال المشتركة بينهما خلال مدة الزواج.

وذهب العيادي إلى القول إنّ "العدول يشكلون عائقا أمام تطبيق الفصل التاسع والأربعين من مدونة الأسرة".

عائق آخرُ يُعيق تفعيل هذا الفصل، ويتعلق بالثقافة السائدة في المجتمع المغربي، حيث لا يزالَ العمَل الذي تقوم به المرأة في البيت مُبخّسا من طرف الرجال. في المقابل تعتبر النساء أنفسهنَّ بحاجة إلى أن يصرف الرجال عليهنّ، وهو ما يكرّس إعلاء مكانة الرجل على المرأة داخل بيت الزوجية، وإعطاء قيمة أعلى للعَمل الذي يقوم به خارج البيت، في حين يتم تبخيس مساهمة المرأة في بيت الزوجية، رغم الأهمية القصوى لمساهمتها.

ومن مظاهر تأثير الثقافة السائدة في المجتمع المغربي على تمتيع المرأة بحق التدبير المشارك للأموال المُكتسبة خلال الحياة الزوجية، التي سجّلها البحث الميداني الذي أنجزته "جمعية صوت المرأة الأمازيغية"، سيادة التخوُّف لدى الرجال من كوْن إرفاق عقد الزواج بوثيقة تدبير الممتلكات "وسيلة للاستيلاء على ممتلكات الرجل"، رغم أنّ هذه الوثيقة لا تعني سوى الأموال التي ستُكتسب أثناء قيام الزوجية.

ويعزو الطيب العيادي سيادة هذه التصورات لدى الرجال إلى عاملين رئيسيين، هما عدم التوفر على معلومات حول مقتضيات الفصل التاسع والأربعين من مدونة الأسرة، واعتبار الرجل المجهود الذي تقوم به المرأة في بيت الزوجية غير ذي أثر على تنمية ممتلكات الزوجين، مضيفا "للأسف الشديد، كثير من الأحكام القضائية تزكّي هذا التصور الخاطئ".

عدم توقيع وثيقة تدبير الأموال المُكتسبة أثناء قيام الزوجية يَطرحُ مشاكلَ جمّة بالنسبة إلى النساء في حالة وقوع الطلاق، ويُخلّف مآسي اجتماعية تكون ضحيتها النساء، حسب أمينة زيوال، رئيسة "جمعية صوت المرأة الأمازيغية"، مُوردةً مثال زوجة بمدينة القنيطرة ساهمت إلى جانب زوجها في تنمية مشروع تجاري وبناء بيت، وحين طلّقها لمْ تحكم لها المحكمة بأيّ نصيب من الثروة التي ساهمت في اكتسابها.

وبالرغم من أنّ الفصل التاسع والأربعين ينص على أنّه في حال لم يكن هناك اتفاق بين الزوجين حول تدبير الأموال المُكتسبة أثناء قيام الزوجية، "يتمّ الرجوع إلى القواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين، وما قدمه من مجهودات، وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة"، إلا أنّ النساء يجدن صعوبة في إثبات مساهمتهن في هذا الجانب، وهو "ما يؤدي إلى ضياع حقوقهن، وخروجهن خاليات الوفاض"، حسب أمينة زيوال.

أنس سعدون، عضو نادي "قضاة المغرب"، قال إن من بين الأسباب الرئيسية لضياع حقوق النساء المطلقات المتعلقة بمساهمتهن في الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية، صعوبة الولوج إلى العدالة، فضلا عن الاختلالات الموجودة في النص القانوني، مضيفا أنّ القاضي ليسَ مُلزما بالبتّ في الأموال المشتركة بين الزوجية إلا إذا أثارت الزوجة هذه المسألة أثناء مباشرة مسطرة الطلاق.

واعتبر سعدون أنَّ من بين المشاكل التي تواجه تنفيذ مقتضيات مدونة الأسرة، وخاصة الفصل التاسع والأربعين، نشر معلومات خاطئة عن هذا الفصل، من قبيل أنّه يُتيح للمرأة، في حال توقيع وثيقة الاتفاق على تدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية، الحصول على نصف ممتلكات الزوج بعد الطلاق، بما في ذلك الممتلكات التي اكتسبها بمفرده قبل الزواج، رغم أنَّ الفصل المذكور يتحدث عن الأموال والممتلكات المُكتسبة أثناء قيام الزوجية فقط، أي التي ساهما معا في اكتسابها.

وأوضح عضو نادي "قضاة المغرب" أنّ صعوبة الولوج إلى العدالة وغياب تعميم المعلومة القانونية يحُدّان بدورهما من استفادة المطلقات من حقهن في الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية، إضافة إلى عدم تعميم الاجتهادات القضائية مثل تدخّل محكمة النقض لتوحيد الاجتهاد القضائي فيما يتعلق بتعويض المتعة. وأضاف متسائلا "لماذا لا نجد مُقتضى مماثلا في قضايا تدبير الأموال المشتركة بين الأزواج؟".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - طارق السبت 02 فبراير 2019 - 14:10
تقسيم الثروة عندما تكون في الأصل مشتراة بنصف الثمن مدفوع من كل طرف أما تقسيم الثروة و الزوجة لم تدفع درهما فهذا سييرفع من مستويات الطلاق كما هو الشأن بالنسبة للدول الغربية و سيجعل العديد من الشباب خاصة من الشبان يعزفون عن الزواج
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57
2 - هشام السبت 02 فبراير 2019 - 14:12
لقد نجحت مدونه الاسره في المغرب. فانا اليوم وبعد حرب قضائية شرسة بيني وبين طليقتي انتهت بافلاس تام. اليوم اعيش علاقات مجانية بدون مشاكل او محاكم او زواج. الحرام سهل جدا في المغرب
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48
3 - المتتبع السبت 02 فبراير 2019 - 14:13
اقتسام الثروة اذا كانت الثروة مشتركة اما غير ذلك فلا يجوز
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44
4 - Sam السبت 02 فبراير 2019 - 14:15
De plus en.plus de femmes et jeunes femmes sont sans.mariage faute a cette moudawana . Les hommes sont mefiants .
.Et la situation s aggrave de plus en plus .
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25
5 - ayoub السبت 02 فبراير 2019 - 14:16
women stop asking for the money that`s not yours , thats pure organic stupidity
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5
6 - متزوج السبت 02 فبراير 2019 - 14:18
من منطلق المنطق و إذا كانت شريكة الحياة تستاهل باللغة العامية فإن الزوج سيبادر تلقائيا و بكامل أهليته لأن يمنح زوجته كل ممتلكاته
و من الجانب الذي ترونه سيحمي حق المرأة في هذا الفصل... و مع التحولات الجذرية بمدونة الأسرة الحالية
فإن بعض النساء و لنقل الأغلبية سيستغلون هذا الفصل و راكم فهمتوني فاش
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16
7 - دارلمان السبت 02 فبراير 2019 - 14:18
"اقتسام الثروة" اغلب الاسر المغربية او غارقة كريدي فاين الثروة?واش هادو لي مجمعين عايشين معنا او في النرويج?
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23
8 - Kaoui السبت 02 فبراير 2019 - 14:23
اقول ربما ساهمتم في كثرت الطلاق .النساء أصبحت لهم رغبة كبيرة في الطلاق والهجرة الى أوروبا او دول الخليج . كم من زوجة تخلت عن الأمومة من أجل إعادة حياتها من جديد تاركة الاطفال تائهين في الأزقة .لست ضد الاحترام ،ولكن ضد التفاهات .
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15
9 - لطيفة السبت 02 فبراير 2019 - 14:25
اذا ما تم النص على اقتسام الثروة فسيكون ذلك سببا للجوء الى الاضراب عن الزواج وتشجيع للعلقات الحرة والابناء الغير الشرعيين على غرار الدول العلمانية ، اتقوا الله فينا
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22
10 - لمادا!؟ السبت 02 فبراير 2019 - 14:25
ليس للمرأة الحق كيفما كانت اقتسام الثروة زوجها بعد طلاق.
لأنها ليس لها دخل في تكوين تلك الثروة الدي كونها الرجل بانفاق شبابه وصحته وبصره من أجل ان تأتي امرأة وتاخد النصف مما جمعه من المال او ثروة كيفما كانت.على هاد لحساب لهما نطلق من دبا قبل مايبدا هاد القانون الملعون.
وسيبا هدي!!!؟؟؟
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6
11 - سعيد السبت 02 فبراير 2019 - 14:25
لحد الآن لم نأخد طريق الجد في خلاف الازواج هل يريدون المساوات فالرجل والمرأة واحد لا نفقة ولا عدة ولا صداق وهكذا فالاموال المحصلة بينهم بالنصف أما عن طريقة شرع الله فالكل واضح وأما المرأة تكون موضفتا والرجل متسامح معها في واجباتها المنزلية وعند الطلاق يأخد النفقة وحده على عاتقه والسكن ووو أذن فآليتشرد الرجل فالحل إما تطبيق الشرع والمكثوت بالمنزل الا بتفاهم معقول أو تطبيق قانون الدول الاربية والكل مسؤول أما النلخبط بين الشريعة والاجتهاد فالكل يصب في مصلحة المرأة مع العلم لا أتحدث على الاجواج الجشعين فهادا موضوع آخر
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12 - البعمراني السبت 02 فبراير 2019 - 14:26
ادا استتمرا اموالهما معا. حتي بدون الفصل 49كل شيء يكون موثقا. فمن اشترى بيتا بماله سيسجله باسمه. وان اشترت. هي بيتا ستوثقه باسمها. بعض النساء يضن. بما انها متزوجة. وحتي وهي لا مدخول لها. في الطلاق. ستأخد النصف. هذه المدونة. دمرت الاسر. ومازالت. في. ستدمر. حتي سنرى الزواج. مثله مثل الديناصور سينقرض. وهذا. ما تسعي اليه جمعيات العوانس. العلمانيات. يحبون. ان تشيع الفاحشة.
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1
13 - مامزوجينش السبت 02 فبراير 2019 - 14:27
الله يجعلهم ما بديرو كلشي تديه المراة.....إلا لقت اللي يتزوج بها غير تديه نيت.....
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7
14 - حق المواطن السبت 02 فبراير 2019 - 14:27
لا يعقل ان يقضي رجل سنوات من العمل ويحرم نفسه من كل متع الحياة في سبيل امتلاك شقة صغيرة وبعد زواج فاشل قد لا يدوم اكثر من سنة يجد نفسه مطالبا باقتسام ممتلكاته مع طليقته...هذا فيه ظلم للرجال وسبب يجعلهم يتخوفون من الزواج...لنكن موضوعيين فالشرع فرض على الرجل الصداق ومصاريف الزواج كما فرض عليه تحمل اعباء بيت الزوجية المادية ولم يفرض عليه اقتسام ممتلكاته مع طليقته...نحن امام خيارين ، الاول هو الحكم بما انزل الله واعطاء الطليقة حقوقها بما يرضي الله ، اما الثاني القائم على المساواة واقتسام الممتلكات ولتبنيه لابد من اعادة النظر في واجبات الزواج (الصداق و تحمل الأعباء المادية للاسرة...) فإن كان الزوجان يتقاسمان معا المسؤوليات المادية بمنطق " نصي نصك " هنا لا بد من اقتسام الممتلكات عند فض الشراكة " ولي جاب شي حاجة ياخذها "
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3
15 - Yassine السبت 02 فبراير 2019 - 14:28
la solution est simple il faut séparer le marriage religieux du marriage civil, et donner au gens la possibilité de choisir entre les deux
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0
16 - كمال السبت 02 فبراير 2019 - 14:28
تقسيم الثروه بين الاثنين اذا كانت هناك مساهمه فعليه من كلا الجانبين لإنشاء تلك الثروه . والا فهو اجحاف في حق الرجل.
وفي كل حال وبغض النظر على هذا وذلك فقد اصبح واضحا ان المؤسسه الزوجيه عندنا قد انهارت بالكامل .فاليوم الاقدام على الزواج فهو مشروع فاشل من اول لحظه .سلبياته اكثر من اجابياته بكثير والبتالي الذكي هو من يشق طريقه لوحده وفي صمت.
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17 - kamal السبت 02 فبراير 2019 - 14:31
هادي هي جري التاعس فسعد الناعس، انا متافق مع هاد القرار الا كانت المرأة ساهمت في بناء التروة او مدة الزواج تكون اكتر من 15 سنة بوجود الابناء، غير هادا اللهم التصاحيب او بدل مع راسك او تبرع غي ب 200 DH اولا قاع فابور الخير موجود. المدونة خرجات على البنات مبقا زواج او الا زادو هاد القانون زواج غادي ينقارض. الله يهديكم تاقاو الله فهاد الامة خليو المغرب غادي شوية مزيان راه هادشي لي واقع في جميع الميادين لا يبشر بخير. الله اسهل على الجميع او كلشي اعيش هاني.
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18 - أي ثروة السبت 02 فبراير 2019 - 14:32
وهل يمكن للزوجة اقتسام ثروتها مع الرجل .قول الحق اتقوا الله واتبعوا ما أمرنا به في كتاب الله فهذا هو الفلاح في الدنيا والآخرة.
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19 - مواطن2 السبت 02 فبراير 2019 - 14:32
تلك العبارة المبهمة والغير الواضحة " حق اقتسام الثروة " هي التي خربت بيوتا كثيرة...وهي التي تسببت في ارتفاع نسبة الطلاق...وهي التي ملات دماغ الزوجة بالاحلام...حتى اذا ما طلقت وترددت على ردهات المحاكم اكتشفت ان تلك العبارة لا وجود لها ..والمشرع لم يكن غافلا ...فقد اوضح ووضح بان ذلك الامر يتم الاتفاق عليه في وثيقة منفصلة عن عقد الزواج...بالتراضي بين الطرفين....فالزوجة الطماعة هي التي تلهث وراء مصلحتها الشخصية ولو بتشريد بيت الزوجية ...اما الزوجة الصالحة فلا تحتاج الى تلك الوثيقة ادراكا منها بان مهمتها تاسيس اسرة.والزوج المحب لزوجته يخصص لها دون طلب منها بيتا في اسمها تحسبا لنوائب الزمن.المراة الصالحة ترث كل شيء في النهاية....ومحبة زوجها واولادها وبيتها اكبر ارث لها...والزوجة الطماعة الخائنة تخسر كل شيء.حتى اولادها يتنكرون لها في النهاية....وقد يؤول بها الامر في نهاية المطاف الى ....التسول.
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20 - amine السبت 02 فبراير 2019 - 14:35
لم نعد ندري هل نحن دولة اسلامية ام بودية...
اتساءل كيف لإنسان كان رجلا او امرأة يأخذ ما ليس له..
إن اشتغلت الزوجة واشترت املاكا فلها وحدها.والزوج كذلك إن اشترى بعرق جبينه املاكا فلاشيء للزوجة فيما اشترى .
وليعلم مشرعنا ان أغلب الزوجات عندنا اخذن الزواج تجارة ما إن يتمكن من الزواج حتى يحذثن بلبلة ليطلقها الزوج بغنيمة مالية..
إنه العبث بالأسرة التي لها دستور نازل من السماء ينظم علاقاتها.والباقي فإنه التشجيع على الفوضى والبغاء وتفكيك نظام امرنا ربنا ان يبقى الى أن يرث الله الأرض وما عليها..
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21 - عبد الرحمن السبت 02 فبراير 2019 - 14:36
يريدون أن يجعلوا العلاقة بين الرجل والمرأة مادية صرفة في حين أن الأصل في هذه العلاقة المحبة والاحترام والاستمرارية في الدنيا والاخرة
أما قيمة المرأة الحقيقية لايعرفها إلا الرجل الحق الذي فهم معنى المرأة كما أوصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم قيمة المرأة التي عرفه الله إياه خلال مراحل حياته منذ أن كان جنينا ثم شب وكبر منحه الله أما حنون ثم أختا ثم أكرمه بزوج تكون صاحبته دنيا وأخر هي منه خلق لكم من انفسكم
مع هذا يستحي الانسان أن يسأل عن المادة لأن قيمة الزوج ذكرا كان أو أنثى عظيمة
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22 - منير السبت 02 فبراير 2019 - 14:38
اقتسام الثروة هو في الحقيقة قانون عادل لان المراة تشتغل في البيت وتربي الاطفال وهذا بحد ذاته عمل كذلك، كم من رجل تزوج بامراة واعطى الله لهم اطفالا ربتهم الام وكبروا ولما طلقها الرجل خرجت من الزواج بدون درهم واحد في حين الزوج يتزوج مرة اخرى بامراة جديدة تتمتع بامواله وممتلاكاته التي وفرها اثناء الزواج الاول وهذا ظلم في حق الزوجة الاولى في نظري.
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23 - ميريندا السبت 02 فبراير 2019 - 14:39
واش المراة اللي ضحات وكبرت الأولاد وصبرت معه على الحلوة والمرة مصيرها في الأخير هو الطلاق والشارع او يتزوج عليها ويجيب الضرة ويخليها تموت .هادشي اللي كان سائد في مجتمعنا وعشت وشفت تسلط الرجال على امي وعمتي وخالتي خاصو يتوقف .
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24 - Abdou السبت 02 فبراير 2019 - 14:40
اعتقد ان توثيق كيفية تدبير الممتلكات امر غير قابل او صعب للتنفيد بين المقبلين على الزواج وانه بمجرد طرح احدهم الموضوع سيكون نهاية قبل البداية للزواج نظرا لثقافتنا. اعتقد ان لا تكون هناك هده الوثيقة وتعويضها بمقتضيات تعطي للقضاء عند حدوث الطلاق على قسمة الممتلكات بين الطليقين بالعدل حسب مساهمة كل طرف.
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25 - مغربي السبت 02 فبراير 2019 - 14:41
سلام عليكم
هدا القانون او الفصل 49 هو فقط إستنساخ للفصل 15 من مدونة الأسرة الأوربية التي تنص على إقتسام تروة الرجل مع المرءة في حالة كانا في حالة زواج موتق بعد الطلاق , الشيئ الدي دفع %99 من الرجال في الغرب على العزوف عن الزواج و عيش حياة لعزوبية حتى الممات و بتالي تشتت المجتمع و قلت الزواج الدي يعتبر شبه منعدم في الغرب , قالك جلت كحل عينها عماتها هدي هيا ديال لمغاربة غير تابعين الأخرين دون ملاحضت الكوارت و النتائج الإجتماعية الحاصل هناك و التركيز فقط على %5 من نسبة الطلاق في المغرب لتدمير %95 المستمرة او المستقبلية.
" البعد عن التشريع الرباني الحكيم لا يأتي من ورائه إلا خراب البيوت "
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26 - مومو السبت 02 فبراير 2019 - 14:42
اذا قام العدول بطرح سؤال حول اقتسام الممتلكات التي تحدثتم عنها اثاء انجاز عقد النكاح فان الرجل سيخرج للتو ويعود ادراجه قبل العقد ليتخلص من حبل المشنقة الذي سيورطه فيه هذا الفصل ٤٩ .هذا من بين اسباب العزوف عن الزواج لدى الشباب وانحرافهم فيما لا يرضي الله.اثقوا الله يهاد الجمعيات اللاحقوقية راه كاينة شريعة وضعها تعالى وهو علام الغيوب
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27 - دعوة اللعين السبت 02 فبراير 2019 - 14:42
على المغاربة ان يعلموا ان كل هاد الهرج و المرج حول المدونة و الارث و رمضان و المثلية و تشجيع العلاقات خارج مؤسسة الزواج و رفع تجريمها من القوانين المغربية الذي تطالب به مثل هاته الجمعيات هدفها الكبير سواءا علموا ذلك ام لم يعلموا فهم يخدمون اجندات مدروسة و موضوعة لتدمير الأديان بصفة عامة و الدين الإسلامي الحنيف بصفة خاصة و البدء بالأسرة اهم نواة يتمحور حولها الإسلام تشتيتها و الدفع بالشبان للعزوف عن الزواج لتقليص من سواد الأمة ثم قتل مبادئ الشريعة في النفوس و روح الوطنية و التلاحم بين المسلمين كل ذلك له اهداف كبرى ..لكن يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين
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28 - Amine السبت 02 فبراير 2019 - 14:44
هده الجمعيات النسائية ضربت عرض الحائط كل مقاصد والزواج وجوانبه ولم تعد تناقش سوى مسالة الطلاق والتفكك والنفقة والتروة والمتعة واقتسام الممتلكات وكل ماله علاقة بالشق المادي رغم اننا نعيش في بلد التروة فيه محصورة في فئة معينة محدودة جدا
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29 - خالد السبت 02 فبراير 2019 - 14:45
ان الغرب في كل شيء. في طريقة تفكيرهم و استنساخ قوانينهم كان ليس لناخصوصياتنا.. و تقافتنا الخاصة بنا
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