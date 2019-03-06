المغرب يحتضن مؤتمر المرأة في علوم الحوسبة‎

هسبريس من الرباط

يحتضن المغرب لأول مرة المؤتمر الدولي حول المرأة العربية في علوم الحوسبة، الذي يؤكد في دورته السادسة تتويج الجهود التي تبذلها النساء في مجال كان في ما مضى يعتبر تخصصا مقتصرا على الرجال.

وينعقد المؤتمر من 7 إلى 9 مارس بالمدرسة المحمدية للمهندسين- جامعة محمد الخامس بالرباط، حيث ينتظر أن يحضره حوالي مائتي شخص، معظمهم من النساء العاملات في مجالات الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، بصفة خاصة في القطاعات الأكاديمية وريادة الأعمال والصناعة.

ومن المتوقع حضور شخصيات دولية ومغربية بارزة للمشاركة في هذا المؤتمر الهام الذي يحتفل بالنساء العربيات في مجال علوم الحوسبة، مثل الدكتورة بريندا داردن ويلكرسون، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمعهد أنيتا بورغ، والدكتورة بوزينا باسيك - دوكان، رئيسة IEEE-WIE، والدكتورة لطيفة الورديغي، والدكتورة كوثر المغراوي، من مغاربة الخارج، والدكتورة عواطف حيار.

هذا المؤتمر ينظم بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية في الخارج وشؤون الهجرة والمنظمات الدولية، و"أنيتا بورغ" و"IEEE WIE"، وكذلك جمعيات مهنيين مغاربة، منها فدرالية تكنولوجيا المعلومات والخدمات المرحلة APEBI.

ويهدف المؤتمر وفق بلاغ مشترك للمنظمين، توصلت به هسبريس، إلى المساهمة في مناقشة الابتكار والوضعية الراهنة للقطاع، وإنشاء روابط مع الفاعلين في البيئة التكنولوجية العالمية، والمساهمة في تقوية التعاون والتواصل على المستوى الوطني والدولي وعلى مستوى مجموعة حوض البحر الأبيض المتوسط (MENA)، وتطوير أفكار ومشاريع مبتكرة ومناقشة موضوع إشراك المرأة في مشاريع الصناعة والبحث والتطوير، وتمكين النساء العاملات في مجال الحوسبة من التوفر على رؤية أكثر وضوحا للتموقع بشكل فعال.

المؤتمر يروم، أيضا، مناقشة دور المرأة في ريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتحفيز بالقدوة الناجحة عبر تكريم النساء في علوم الحوسبة في العالم العربي.

ويتضمن جدول الأعمال ندوات وموائد مستديرة، وورشات عمل، وعروضا لمشاريع وبحوث، مع تخصيص نصف يوم لـ"المرأة في علوم البيانات" وتنظيم "مسابقة صغيرة".