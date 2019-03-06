24 ساعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. تقنيو الإدارات العمومية ينشدون الزيادة في الأجور‎ (5.00)

  2. "بيجيدي" ينادي بإنجاح ملف الحوار الاجتماعي (5.00)

  3. "تكلم حتى أراك" (5.00)

  4. أكاديمية المملكة تستضيف المؤرخ جوليان لوازو (5.00)

  5. المسلمون 30% من سكان روسيا خلال 15 عاما (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | المغرب يحتضن مؤتمر المرأة في علوم الحوسبة‎

المغرب يحتضن مؤتمر المرأة في علوم الحوسبة‎

المغرب يحتضن مؤتمر المرأة في علوم الحوسبة‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 06 مارس 2019 - 05:38

يحتضن المغرب لأول مرة المؤتمر الدولي حول المرأة العربية في علوم الحوسبة، الذي يؤكد في دورته السادسة تتويج الجهود التي تبذلها النساء في مجال كان في ما مضى يعتبر تخصصا مقتصرا على الرجال.

وينعقد المؤتمر من 7 إلى 9 مارس بالمدرسة المحمدية للمهندسين- جامعة محمد الخامس بالرباط، حيث ينتظر أن يحضره حوالي مائتي شخص، معظمهم من النساء العاملات في مجالات الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، بصفة خاصة في القطاعات الأكاديمية وريادة الأعمال والصناعة.

ومن المتوقع حضور شخصيات دولية ومغربية بارزة للمشاركة في هذا المؤتمر الهام الذي يحتفل بالنساء العربيات في مجال علوم الحوسبة، مثل الدكتورة بريندا داردن ويلكرسون، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمعهد أنيتا بورغ، والدكتورة بوزينا باسيك - دوكان، رئيسة IEEE-WIE، والدكتورة لطيفة الورديغي، والدكتورة كوثر المغراوي، من مغاربة الخارج، والدكتورة عواطف حيار.

هذا المؤتمر ينظم بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية في الخارج وشؤون الهجرة والمنظمات الدولية، و"أنيتا بورغ" و"IEEE WIE"، وكذلك جمعيات مهنيين مغاربة، منها فدرالية تكنولوجيا المعلومات والخدمات المرحلة APEBI.

ويهدف المؤتمر وفق بلاغ مشترك للمنظمين، توصلت به هسبريس، إلى المساهمة في مناقشة الابتكار والوضعية الراهنة للقطاع، وإنشاء روابط مع الفاعلين في البيئة التكنولوجية العالمية، والمساهمة في تقوية التعاون والتواصل على المستوى الوطني والدولي وعلى مستوى مجموعة حوض البحر الأبيض المتوسط (MENA)، وتطوير أفكار ومشاريع مبتكرة ومناقشة موضوع إشراك المرأة في مشاريع الصناعة والبحث والتطوير، وتمكين النساء العاملات في مجال الحوسبة من التوفر على رؤية أكثر وضوحا للتموقع بشكل فعال.

المؤتمر يروم، أيضا، مناقشة دور المرأة في ريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتحفيز بالقدوة الناجحة عبر تكريم النساء في علوم الحوسبة في العالم العربي.

ويتضمن جدول الأعمال ندوات وموائد مستديرة، وورشات عمل، وعروضا لمشاريع وبحوث، مع تخصيص نصف يوم لـ"المرأة في علوم البيانات" وتنظيم "مسابقة صغيرة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.