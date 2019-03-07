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كُتّاب وآراء
العثماني يوزع "ورود العرفان" على نساء المملكة
وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تحية إلى المرأة المغربية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحل غداً الجمعة ثامن مارس، مشيراً إلى أن حكومته اتخذت عدداً من الإجراءات لمساعدة المغرب على الانخراط بقوة في مختلف الميادين.
وخاطب العثماني، في افتتاح المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، المغربيات قائلاً: "بمناسبة عيد المرأة أوجه كل التحية والتهنئة إلى المرأة المغربية حيثما كانت وبمختلف اهتماماتها ومواقعها، والتي برهنت عبر القرون واليوم عن أنها قادرة على الحضور ثقافياً وعلمياً".
وأشار العثماني في كلمته الافتتاحية إلى أن التقرير الأخير لمنظمة اليونسكو أثبت أن المرأة المغربية "حاضرة بقوة في البحث العلمي، وحاضرة كفاعلة سياسية ومقاولة وموظفة أستاذة ومربية وطبيبة وممرضة ومحامية ووزيرة".
واحتفى العثماني بهذه المناسبة بضم حكومته لأكبر عدد من النساء مقارنةً بالحكومات السابقة للمملكة، كما أكد أن المرأة "حاضرة كمتعاونة في التعاونيات رغم صعوبة الظروف في بعض المناطق التي تعاني الهشاشة"، وزاد: "رغم ذلك تعمل وتكد وتشتغل وتتحدى الظروف الصعبة".
أورد رئيس الحكومة أن عدداً من الإجراءات التي جرى اتخاذها "ساعدت المرأة لتنخرط بقوة أكبر في مختلف الميادين"، وأعطى مثال مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه أخيراً، والمرتبط بالأراضي السلالية، إذ يعطي لأول مرة بعد قرن من الزمن حق المرأة السلالية على قدم المساواة مع الرجل في الاستفادة من هذه الأراضي.
وحسب العثماني فإن ثلث المتعاونين في التعاونيات نساء، وهو رقم قال إنه يزداد باستمرار، واعتبر أن "القطاع أثبتت فيه المرأة فاعليتها وإنتاجيتها وإبداعها، خصوصاً في الصناعة التقليدية".
ولفت العثماني إلى "هناك برامج خاصة بالنساء في وضعية هشاشة تستلزم التطوير"، وأقر بأن "ما تم القيام به رغم أهميته غير كاف"، قبل أن يُضيف: "نتمنى للمرأة المغربية مساهمة أكبر وحضوراً أكبر في جميع الميادين، ونحن مستعدون لدعم هذا حالاً ومستقبلاً تحت توجيهات الملك محمد السادس".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
عليكما...وعلى الحكومة....ان تعطي اعتبار للمراة
العاملة في شتى الميادين المدرة لا الدخل بمجهود منها.... مثلا النساء اللواتي يمتهن بيع الخضر في الاسواق الشعبية...واللواتي يهيأن الخبز والحرشة والملوي....وحتى اللواتي يقلين السمك....
انتبهوا اليهن... وفكروا فيهن والنساء اللواتي يشتغلن في الحمامات التقليدية....(وسط لهيب الحرارة)
نساااء لا رميد لهن ..ولا تغطية صحية ولا ضمان اجتماعي....ويشتغلن من اجل لقمة العيش لابنائهن
وحتى على ازواجهم العاطلين....
فارجو من الحكومة المغربية ....ان تلتف اليهن
التفاتة اجابية ..ولو بالتفكير فيهن والتخطيط لا اجادة حل....يخفف عنهن معاناتهن. ..