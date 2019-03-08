مغربيات يستعرضن تجاربهن بعد العودة من إسبانيا

هسبريس - عبد الواحد استيتو

استعرضت خمس نساءٍ مغربيات درسن بإسبانيا، بمكتبة خوان غويتسولو بمعهد سيرفانطيس بطنجة، تجاربهن الحياتية بعد أن قررن العودة إلى المغرب.

وتناولت ضيفاتُ المعهد، في المائدة المستديرة التي حملت عنوان "نساء عائدات"، الصعوبات التي لاقينها في الغربة خلال فترة الدراسة، وكيف واجهنها بالتحدي والإصرار.

كما كشفت المتحدثات كيف جاء قرار العودة لإكمال المشوار المهني والاستثماري بالمغرب، بعد سنوات من الدراسة بالجارة إسبانيا.

وبحميمية كبيرة تبادلنها مع القاعة، حكت المتحدثات عن مجموعة من التفاصيل المضحكة المبكية التي شهدنها في مشوارهن، والفصام الذي عشنه من حين إلى آخر في الغربة، قبل أن يتخذن قرار العودة بعد أن اكتسبن الكثير من الخبرة وطرق الحياة بإسبانيا.

وتشتغل كل من المتحدثات في مجال مهني مختلف، حيث نجد أننا "أمام عودة منتجة لنساء قررن تطبيق الخبرة التي تعلمنها بأوروبا في بلدانهن الأصلية، وهو قرار اتخذنه ليس فقط لعوامل الاقتصادية، بل أيضا لأسباب عائلية"، وفق ما جاء في بلاغ للمعهد.

وقد شارك في هذه المائدة المستديرة كل من زبيدة الفتحي، صحافية بالقناة الأولى، وكاميليا كارمون، صيدلانية، وسيمة البقالي الحسني، مقاولة، وأسماء العربي، وكيل عقاري، وياسمين التفرسيتي، مهندسة.

حري بالذكر أن المائدة المستديرة عرفت حضورا ملحوظا للجمهور الطنجاوي الذي صفق أكثر من مرة للحميمية التي طبعت حديث الحاضرات، كما تبادل معهن الأسئلة والنقاش حول مجموعة من التفاصيل التي طبعت تجاربهن.