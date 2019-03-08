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كُتّاب وآراء
ارتفاع عدد مديرات الصحف الإلكترونية المغربية
أعلنت وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الاتصال، أن من بين 314 صحيفة إلكترونية ملاءمة، بلغ عدد المديرات المسؤولات عن الصحف الإلكترونية 42، أي بنسبة 13% من مجموع مدراء النشر في مختلف المنابر الإعلامية الإلكترونية، وذلك إلى حدود فبراير 2019، مقابل 32 سنة 2016، و14 سنة 2015.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الإحصائيات "تأتي تنزيلا لمقتضيات الباب الثالث من قانون الصحافة والنشر القاضي بإلزامية التصريح المرتبط بالصحف الإلكترونية، وحرصا من قطاع الاتصال على تتبع المؤشرات المرتبطة بوضعية الصحف الإلكترونية الملاءمة منها وغير الملاءمة".
واعتبرت الوزارة في بلاغها أن "التطور الذي عرفه المشهد المغربي، لاسيما في ما يخص تقلد المرأة المهنية لمناصب المسؤولية، ينبني على أساس الكفاءة والتجربة المهنية الغنية".