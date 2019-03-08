رجاء البكاي .. باحثة بإسبانيا تصحح الصور النمطية

هسبريس - و.م.ع

تكرس رجاء البكاي، الباحثة الرئيسة بمعهد الأبحاث الطبية الحيوية بمدينة مالقة، وقتها ومجهودها من أجل تحديد وضبط الروابط القائمة بين السمنة والأمراض العقلية، من خلال أبحاث تقودها بمساعدة مجموعة من الباحثين الذين تشرف عليهم، تم نشر بعضها في مجلات علمية متخصصة .

ووراء رجاء البكاي، التي تنحدر من مدينة الدار البيضاء، مسار مليء بالتحديات والتصميم والمثابرة، يدحض كل الصور النمطية والأفكار المسبقة التي قد تنعت بها المرأة المغربية، خاصة في إسبانيا .

وكانت رحلة إثبات الذات لهذه الباحثة التي استطاعت أن تحتل مكانة مرموقة ضمن الباحثين في العلوم الدقيقة بإسبانيا قد انطلقت قبل سنوات من مدينة الدار البيضاء، التي حصلت من جامعتها (جامعة الحسن الثاني) على شهادة الإجازة في تخصص البيولوجيا، لتشد الرحال يغمرها الطموح والتحدي إلى إسبانيا من أجل مواصلة مسارها الجامعي وإعداد أطروحتها في التخصص ذاتها.

تقول رجاء البكاي، في بوح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه التجربة كانت جد قاسية ومؤلمة في البداية، وزادت: "كنت حين وصلت إلى إسبانيا تائهة قليلا، لأنها المرة الأولى التي أغادر فيها منزل عائلتي ومحيطي ومعارفي"، مشيرة إلى أنها كانت ترغب في ذلك الوقت في مواصلة تكوينها الجامعي ببلدها ووسط عائلتها، "لكن فرص إعداد أطروحة الدكتوراه كانت محدودة"، لتقرر في لحظة فارقة أن تنتصر لطموحها وتغادر في اتجاه إسبانيا لتعميق دراساتها الجامعية وتكوينها الأكاديمي .

وتتذكر رجاء البكاي، التي فقدت والدها وهي ابنة الـ17 سنة، تلك اللحظات التي كانت جد قاسية، موردة: "لقد كان من الضروري التغلب على بعض الصعوبات، خاصة المادية منها. ولم أكن أرغب في أن أصبح عالة على والدتي"، لتقرر الرحيل في اتجاه إشبيلية التي وصلتها عام 1997، وزادت موضحة: "كان أول ما قلته لأستاذي هو أنني أحتاج إلى دعم مادي من أجل إجراء أبحاثي وإعداد أطروحة الدكتوراه".

ولم يجد طلب رجاء آذانا صماء، وإنما تكلف الأستاذ المشرف على أطروحتها بإيجاد حل لهذه المشكلة، إذ مكنها من منحة دراسية حتى تتفرغ بالكامل لدراستها وتنخرط في مسارها الأكاديمي، موضحة: "ما حفزني أكثر هو دعم الزملاء والأساتذة الذين كانوا يبدون إعجابهم بإصراري كامرأة مغربية على النضال وتحقيق أحلامي في مجال البحث العلمي"، لتتمكن في وقت قصير من اكتساب اللغة الإسبانية وتندمج بالتالي في الفضاء الجامعي .

وأكدت البكاي أن المجهودات التي بذلتها وسنوات التحصيل الطويلة التي قطعتها بعناد وصبر وإصرار توجت بمناقشتها أطروحة الدكتوراه عام 2003، لتشتغل مباشرة كباحثة بمعهد الأبحاث الطبية الحيوية بمدينة مالقة، وتنطلق رحلتها في مجال البحث العلمي محاولة استكناه أسرار بعض الأمراض والأعراض، وما يستتبع ذلك من تحديات معرفية وعلمية مكنتها في النهاية من تطوير آليات ووسائل جديدة في الميدان، لتصبح مشرفة على فريق خاص بها من الباحثين من أجل القيام بمهام بحثية دقيقة في إطار برنامج عملي مضبوط .

وتعترف رجاء البكاي بأن إسهاماتها في بلد الإقامة تتجاوز المجال العلمي، باعتبارها تشارك كباحثة مغربية في مجال دقيق هو البحث العلمي في تصحيح الصور النمطية حول المرأة المغربية والعربية بشكل عام .

وتعتقد رجاء البكاي أن وضعها كامرأة مغربية نذرت حياتها للبحث العلمي وبذل الجهود من أجل الرفع من مستواها العلمي والمعرفي ساعدها كثيرا في تحقيق ذاتها وإيجاد موطئ قدم لها ضمن نخبة من الباحثين والأكاديميين، موردة: "ألاحظ غير ما مرة وباعتزاز كبير الإعجاب في عيون أعضاء اللجان العلمية التي تتكون من علماء إسبان مرموقين كلما أتيحت لي الفرصة للوقوف أمامهم والترافع من أجل الدفاع عن مشروع بحث علمي".

كما تقول رجاء: "أدرك أن التمييز موجود ولكن لحسن الحظ لم يؤثر علي أبدا، فلم أحظ سوى بالدعم والمساندة والاحترام خلال مختلف مراحل مساري، سواء الدراسي أو في مجال البحث العلمي، منذ أن التحقت بإسبانيا؛ كما أن الباحثين والأكاديميين الإسبان الذين تعاملت معهم ولا أزال يقدرون العمل الذي أقوم به كباحثة أجنبية تناضل وكلها طموح من أجل الظفر بمهام ومناصب كتلك التي يلج إليها أبناء البلد"، وخلصت إلى التأكيد على أن هذه التجربة التي خاضتها كانت متميزة وغنية، ليس فقط على المستوى الأكاديمي، وإنما حتى على المستوى الإنساني بفضل العلاقات التي نسجتها بمحيطها الذي تشتغل فيه، وختمت: "أما بالنسبة للمغرب فهو بداخلي. ولدي امتياز أنني أعيش بالقرب من بلدي الذي أتنقل إليه باستمرار من أجل ترسيخ روابطي مع الأسرة ومسقط الرأس ومع الهوية والجذور".