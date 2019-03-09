الأمن الجهوي ينوّه بعطاء الشرطيات في ورزازات

محمد ايت حساين من ورزازات

نظمت إدارة الأمن الجهوي بمدينة ورزازات حفلا على شرف نساء الأمن الوطني العاملات بنفوذ دائرة الأمن الجهوي، احتفاء باليوم العالمي للمرأة.

وتميز هذا الحفل بحضور عدد من الشرطيات العاملات بمختلف دوائر الأمن بمدينة ورزازات ومفوضية الشرطة بتنغير والمنطقة الأمنية بزاكورة، وعدد من رؤساء المصالح بالأمن الجهوي.

وتم تقديم الورود للشرطيات وموظفات الأمن المشاركات في هذا الحفل المنظم على شرفهن، إلى جانب أربع نساء يعملن في النظافة بالأمن الجهوي لورزازات، تحفيزا لهن وتقديرا لمجهوداتهن.

وفي هذا الإطار، ألقى مصطفى عجمي، رئيس الأمن الجهوي بالنيابة، كلمة المدير العام للأمن الوطني بالمناسبة، مهنئا كافة نساء الأمن الوطني بمختلف رتبهن وأسلاكهن، متمنيا لهن استمرار التألق والسداد وموفور الصحة والهناء.

وعبر الحموشي لنساء الأمن الوطني، في رسالته التي تلاها رئيس الأمن الجهوي بورزازات، عن "خالص الشكر ووافر الامتنان لما يقدمن من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة في سبيل ضمان أمن الوطن والمواطنين، وتوفير أجواء آمنة للتمتع بالحقوق والحريات"، مشيرا إلى أنهمن "يبرهن دائما عن حس مهني عال".

وأكد مسؤولون أمنيون أن الحفل يترجم المكانة المميزة التي تحتلها النساء الشرطيات داخل مؤسسة الأمن الوطني، بـ"اعتبار أن المرأة الشرطية تمكنت اليوم من ولوج كل الدرجات والمناصب على قدم المساواة مع الرجل، حتى تلك التي تتطلب قدرات جسدية استثنائية"، وفق تعبيرهم.

من جهتها، قالت هدى نعايم، ضابطة شرطة ممتازة بالمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالأمن الجهوي لورزازات، إن "احتفاء المديرية العام للأمن الوطني بالمرأة الشرطية دليل على مكانتها المهمة داخل الجهاز"، مضيفة أن "المرأة تلعب دورا مهما داخل إدارة الأمن الوطني شأنها شأن الرجل".

وأبرزت نعايم، في تصريح لهسبريس، أن الجميع يعلم أن المرأة الشرطية تقلدت حاليا عدة مهام ومسؤوليات شأنها شأن زميلها في العمل، موردة أن الشرطيات بالأمن الجهوي جد "مفتخرات" بهذا الحفل الذي يعتبر تكريما لهن واعترافا لهن بمجهوداتهن المبذولة.