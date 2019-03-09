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كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | لجنة دعم خديجة عبادي تتشبث بضمان كرامة المرأة

لجنة دعم خديجة عبادي تتشبث بضمان كرامة المرأة

لجنة دعم خديجة عبادي تتشبث بضمان كرامة المرأة
هسبريس من الرباط
السبت 09 مارس 2019 - 04:15

أدانت لجنة دعم المستخدمة خديجة عبادي، ضحية التحرش الجنسي في مكان العمل، ما وصفته بــ"التماطل والتسويف" الذي طال ملفها.

وطالبت اللجنة، في بلاغ أصدرته بمناسبة اليوم المرأة العالمي، بفتح تحقيق شفاف عاجل حول ما تعرض له ملف خديجة عبادي من تماطل وتلاعبات، مؤكدة "مواصلة النضال من أجل إنصاف خديجة عبادي وكل النساء المغربيات اللواتي يتعرضن للتحرش الجنسي في أماكن العمل ودعوتهن لعدم السكوت على هذه الممارسات الحاطة من كرامة المرأة".

كما دعا البلاغ ذاته "كل الهيئات الديمقراطية والتقدمية المؤمنة بكرامة المرأة إلى التصدي لكل أشكال العنف التي تطال المرأة، سواء في الفضاء العام أو الخاص".

ولفت البلاغ الانتباه إلى أنه، بعد إقرار قانون محاربة العنف ودخوله حيز التنفيذ في شتنبر 2018، تم تفعيله من خلال متابعة ومحاكمة بعض المتحرشين بعد تبليغ الضحايا عنهم.

واعتبر المصدر أن "ملف المستخدمة خديجة عبادي شكل استثناء، بعد حفظ الشكايتين اللتين تقدمت بهما: الأولى تتعلق بالتحرش الجنسي أرفقتها بتسجيل صوتي يوثق لما تعرضت له من تحرش في مكتب رئيس التعاضدية بمؤسسة القرض الفلاحي، والشكاية الثانية المتعلقة باحتجازها في مكتب مظلم بعد الانهيار العصبي التي تعرضت له بعد الاستفزازات التي تعرضت لها في مكان العمل ومنعها من تلقي العلاج وعدم تمكينها من أدويتها".

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