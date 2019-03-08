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كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | بنعبد القادر: تأنيث بـ40% في الوظيفة العمومية

بنعبد القادر: تأنيث بـ40% في الوظيفة العمومية

بنعبد القادر: تأنيث بـ40% في الوظيفة العمومية
هسبريس من الرباط
الجمعة 08 مارس 2019 - 18:10

احتفاء بمجهودات النساء في الإدارة العمومية، شهد مقر الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية حفلا بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة، وذلك في إطار اجتماع شبكة التشاور بين الوزارية المهتمة بإدماج مقاربة النوع في الوظيفة العمومية.

وقال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، إن "مناسبة الثامن من مارس ليست فقط للاحتفال بالمغربيات، بل هي لحظة للتأمل فيما أنجز في مطلب المناصفة".

وأضاف الوزير الاتحادي، في تصريح لهسبريس، أن "نسبة تأنيث الوظيفة العمومية بلغت 40 في المئة، وهو رقم محترم بالنظر للتجارب القريبة للمغرب؛ فالمملكة وضعت ترسانة قانونية لتعزيز المناصفة عبر السماح للنساء لولوج الوظائف بمبدأ تكافؤ الفرص".

معطى آخر يستدل به على تطور المرأة في مجال الوظيفة العمومية، حسب المسؤول الحكومي ذاته، يتمثل في "23 في المئة من النساء يشغلن مناصب عليا، وهذا مؤشر على حدوث نقلة في مجال إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الوظيفة العمومية".

وبخصوص المشاكل التي تعانيها المغربيات في الوظائف، أرجعها المتحدث ذاته إلى "الثقافة الذكورية وحواجز زجاجية غير مرئية توضع في مسارات النساء المهنية، وهي ما يعرف بنظرية السقف الزجاجي التي ينبغي القطع معها"، على حد تعبير الوزير.

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