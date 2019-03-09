جمعية "ابن رشد" تنوّه بنماذج نسائية في كاتالونيا

هسبريس من الرباط

نظمت جمعية ابن رشد لتبادل الثقافات، ببلدة سان بوي جوبريغات بمنطقة كتالونيا بإسبانيا، حفلا تكريميا على شرف نساء برزن في الحياة الاجتماعية والثقافية، "اعتمادا على مسارهن المهني ونشاطهن في مجال حقوق الإنسان والعمل الجمعوي المدني".

وقد همت التكريمات، التي جاءت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، كلا من ماريا آنجلز روكيه آلونسو، مديرة قسم الثقافات المتوسطية والمجتمع المدني في المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط، وهودان سولامان، ناشطة صومالية تعمل في مجال التوعية والوقاية ومناهضة تشويه الأعضاء الأنثوية، وزينب لاعري إنون، حاصلة على شهادة البكالوريوس في الفلسفة الاسبانية بطلة العالم في رياضة الكنبو كاراتيه.

إضافة إلى ذلك، شهد الحفل تكريم ماري باو مارتينيث أورتيز، مربية تربوية واجتماعية ومعالجة أسرية تناضل في سبيل العدالة والتضامن من خلال عملها مع الأشخاص الأكثر هشاشة، وأنابيل مونتس ليتيثيا كابو، وهما عضوتان في المنظمة غير الحكومية "الأيدي المفتوحة" للإنقاذ البحري للأشخاص الهاربين من النزاعات والديكتاتوريات.

وقد شهد الحفل تقديم عروض موسيقية لفرقة بورّويثو ونور كاميراتا المتخصصة بالموسيقى القروسطية والمتوسطية.

حري بالذكر أن جمعية ابن رشد هي جمعية تسعى إلى تعزيز قيم وثقافة الحوار والتسامح وعدم التمييز بهدف الوصول إلى أفضل نموذج للتعايش، وقد اختارت "ولا خطوة إلى الوراء" شعارا لدورة هذه السنة "من أجل المساواة في الحقوق والفرص، وتكريسا لنضال المرأة حول العالم رغم اختلاف اللون، الدين والعرق، لنيل جميع حقوقها المدنية وتعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها حتى تكون للمرأة المكانة الحقيقية التي تستحقها".