المساواة بين الجنسين تحرز تقدما بطيئا في العالم

هسبريس ـ مُتابعة

رغم العديد من الإصلاحات في دول كثيرة عبر العالم؛ لا تزال المساواة بين الجنسين تحرز تقدما بطيئا بحسب تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

فقد أظهر التقرير، الذي نُشرت نتائجه في باريس وشمل 180 دولة، أن الإلتزامات السياسية والإصلاحات في هذا المجال تُطبق على نحو يخلو من الحماسة بسبب الأحكام المسبقة المتجذرة والمعايير الاجتماعية.

وبحسب البيانات نفسها فإن المستوى الحالي من التمييز بين الجنسين يتسبب في خفض الدخل العالمي بنسبة 5ر7%، ما يعادل 6 تريليونات دولار.

ووفقا لخبراء المنظمة، تحظر 88 دولة من الدول التي شملها التقرير على المرأة ممارسة مهن معينة. وفي 24 دولة تحتاج النساء إلى تصريح من الزوج للعمل.

وفي 108 دول يوجد شروط للإجهاض الشرعي، مثل أن تكون حياة الأم في خطر. وفي 32 دولة يُحظر على النساء الزواج عقب الطلاق إلا عقب مرور فترة محددة.

التقرير ذاته يؤكد، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنه في 29 دولة لا تحصل الأراملة أو البنات على نفس الحقوق في الإرث مثل الأرامل والأبناء.

وتوصل التقرير إلى أن النساء في كافة مناطق العالم يعايشن أكبر صور التمييز داخل أسرهن، حيث تتولى النساء 75% من أعمال المنزل والرعاية غير مدفوعة الأجر. وفي 27 دولة تلتزم النساء قانونيا بإطاعة أزواجهن. وفي أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية تُعرّف المرأة بالدور التقليدي كأم وربة منزل.

ويحلل التقرير، الذي يحمل اسم "مؤشر المؤسسات الاجتماعية والنوع الاجتماعي" مدى التمييز المتواجد في القوانين والمعايير الاجتماعية والممارسات على أساس الجنس. ويشير المستند إلى كيفية مساهمة القواعد القانونية في تحقيق المساواة بين الجنسين.