النيابة العامة تلتزم بدفاع مستمر عن قضايا المرأة

هسبريس - و.م.ع

أكدت رئاسة النيابة العامة، اليوم الجمعة في الرباط، التزامها بالدفاع المتواصل عن قضايا المرأة.

وفي كلمة باسم رئاسة النيابة العامة خلال حفل نظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة للاحتفاء بالنساء القاضيات، وكافة النساء العاملات بالمؤسسة، شدد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، على أن الاحتفال بهذا اليوم يعد تعبيرا عن نضال دام عقودا من أجل الدفاع عن حقوق المرأة.

وأشار خلال الحفل الذي حضره محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة يعد مناسبة تجدد فيها رئاسة النيابة العامة التزامها بالدفاع المتواصل عن قضايا المرأة وحقوقها، وتعزيز مكتسباتها داخل المجتمع، وفرصة لاستحضار كل الأعمال والخدمات الجليلة التي بذلتها.

وفي هذا السياق ذكر بلاوي، حسب بلاغ لرئاسة النيابة العامة، بالتضحيات التي قدمتها المرأة المغربية لبلدها، والتي شملت مختلف مناحي الحياة، لافتا الانتباه إلى أن عيد المرأة الأممي يشكل مناسبة لاستحضار النضال الطويل الذي خاضته وما زالت تخوضه المرأة المغربية من أجل الدفاع عن حقوقها وتجسيد مكانتها داخل المجتمع.

واعتبر الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة أن "8 مارس" يشكل مناسبة للتعبير عن الامتنان والعرفان لكافة القاضيات والأطر النسوية بكل من رئاسة النيابة العامة ومحاكم المملكة، منوها بتضحياتهن من أجل الارتقاء بمنظومة العدالة.