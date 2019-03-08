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كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | العثماني: "عيد النساء" ممتد على طول أيام السنة

العثماني: "عيد النساء" ممتد على طول أيام السنة

العثماني: "عيد النساء" ممتد على طول أيام السنة
هسبريس من الرباط
الجمعة 08 مارس 2019 - 22:25

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن "المرأة المغربية حققت إنجازات في عدة مجالات، كما أصبحت فاعلة وفرضت ذاتها بمساهماتها الكثيرة على المستويين الوطني والدولي"، واستشهد على ذلك بـ"إنجازات المغربيات في ميادين البحث العلمي والرياضة وغيرها".

وأضاف رئيس الحكومة، في كلمة مقتضبة أمام موظفات رئاسة الحكومة في العاصمة الرباط، اليوم الجمعة، أن "عيد المرأة المغربية يمتد على طول العام، أما الثامن من مارس فهو مناسبة للتذكر والاحتفاء بمساهماتهنّ".

وأوضح العثماني أن "الحكومة الحالية قدمت الشيء الكثير للنساء المغربيات، لكن يجب القيام بإجراءات عملية أكثر لدعم النساء المقاولات"، ثم قدم تهانيه لكل النساء المغربيات بهذه المناسبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - yaaaaaaaaadris الجمعة 08 مارس 2019 - 22:31
غير خليك ساكت ، راك متتعرفش تهدر ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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17
2 - krikach الجمعة 08 مارس 2019 - 22:43
حكومة العثماني قدمت للمرأة الزرواطة والقمع في 8 مارس.وغير ذلك افتراء.
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14
3 - مواطن الجمعة 08 مارس 2019 - 22:50
محشن معرق كرموهم عصا ماشي كرموهم الاستاذات كلاو لعصا على يدرجال الامن نعم الكرم نعم الكرم اسي العثماني
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3
4 - said الجمعة 08 مارس 2019 - 23:00
كفى من التضبيع والاستحمار . مسكين عيد المدرس يمر في صمت مثل فاتح.السنة الهجرية.
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5 - حميد زاهوري الجمعة 08 مارس 2019 - 23:02
كفاكم نفاقا يا تجار الدين. الكلام شيء و الواقع شيء آخر.
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7
6 - khaledos الجمعة 08 مارس 2019 - 23:02
العثماني يتكلم في الاشياء التافهة
لكن في الاوضاع الحرجة تجده اصم ابكم
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8
7 - حسن الاطلسي الجمعة 08 مارس 2019 - 23:08
كان عليه أن يقول: تفقير وتهميش المرأة مستمر طيلة أيام السنة
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8 - عثمانية الجمعة 08 مارس 2019 - 23:09
السيد العثماني رخص للنساء باش السنة كلها تبقى عيد للمرأة
واش هادا ايضح على المرأة المرأة المغربية كلها لا تعرف العيد إِلا المعانات تعرف القهر والفقر والشقاء لسياسات خاطئة والنصب عليها من طرف جمعيات نسوية التي هي سبب شقائها من اغلاط فكرية وتحريشها على شريكها الرجل وتنسيها في الأسباب الحقيقية المرأة ابنت رجل وأخته وزوجته وأمه. نحن النساء نعيش في ضل الرجل كفى من المغالطات والفتنة ونطلب قانون يحمي المرأة من جور السياسات الخاطئة عاش الرجال عاشت النساء تحت ضل قانون عادل للجميع ولما فضل الله بعضهم على بعض
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9 - النكد الجمعة 08 مارس 2019 - 23:18
عن أي إمرأة مغربية الكلام دائرة والمجتمع بالكامل يعاني المرارة كبار وصغار والعداوة والنكد ينهشانه.
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