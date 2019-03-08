العثماني: "عيد النساء" ممتد على طول أيام السنة

هسبريس من الرباط

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن "المرأة المغربية حققت إنجازات في عدة مجالات، كما أصبحت فاعلة وفرضت ذاتها بمساهماتها الكثيرة على المستويين الوطني والدولي"، واستشهد على ذلك بـ"إنجازات المغربيات في ميادين البحث العلمي والرياضة وغيرها".

وأضاف رئيس الحكومة، في كلمة مقتضبة أمام موظفات رئاسة الحكومة في العاصمة الرباط، اليوم الجمعة، أن "عيد المرأة المغربية يمتد على طول العام، أما الثامن من مارس فهو مناسبة للتذكر والاحتفاء بمساهماتهنّ".

وأوضح العثماني أن "الحكومة الحالية قدمت الشيء الكثير للنساء المغربيات، لكن يجب القيام بإجراءات عملية أكثر لدعم النساء المقاولات"، ثم قدم تهانيه لكل النساء المغربيات بهذه المناسبة.