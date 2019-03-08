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كُتّاب وآراء
العثماني: "عيد النساء" ممتد على طول أيام السنة
قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن "المرأة المغربية حققت إنجازات في عدة مجالات، كما أصبحت فاعلة وفرضت ذاتها بمساهماتها الكثيرة على المستويين الوطني والدولي"، واستشهد على ذلك بـ"إنجازات المغربيات في ميادين البحث العلمي والرياضة وغيرها".
وأضاف رئيس الحكومة، في كلمة مقتضبة أمام موظفات رئاسة الحكومة في العاصمة الرباط، اليوم الجمعة، أن "عيد المرأة المغربية يمتد على طول العام، أما الثامن من مارس فهو مناسبة للتذكر والاحتفاء بمساهماتهنّ".
وأوضح العثماني أن "الحكومة الحالية قدمت الشيء الكثير للنساء المغربيات، لكن يجب القيام بإجراءات عملية أكثر لدعم النساء المقاولات"، ثم قدم تهانيه لكل النساء المغربيات بهذه المناسبة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
لكن في الاوضاع الحرجة تجده اصم ابكم
واش هادا ايضح على المرأة المرأة المغربية كلها لا تعرف العيد إِلا المعانات تعرف القهر والفقر والشقاء لسياسات خاطئة والنصب عليها من طرف جمعيات نسوية التي هي سبب شقائها من اغلاط فكرية وتحريشها على شريكها الرجل وتنسيها في الأسباب الحقيقية المرأة ابنت رجل وأخته وزوجته وأمه. نحن النساء نعيش في ضل الرجل كفى من المغالطات والفتنة ونطلب قانون يحمي المرأة من جور السياسات الخاطئة عاش الرجال عاشت النساء تحت ضل قانون عادل للجميع ولما فضل الله بعضهم على بعض