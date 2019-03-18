مبادرة تحتفي بنزيلات دار المسنين في وجدة

هسبريس من الرباط

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، نظمت طبيبات الأسنان، نهاية الأسبوع الماضي بوجدة، نشاطا اجتماعيا لفائدة نزيلات دار المسنين بعاصمة الشرق.

وتضمن هذا النشاط، المنظم بتنسيق مع دار المسنين بوجدة ودعم من النقابة المهنية لأطباء الأسنان بالمدينة ومختبر فارما، حفلا فنيا أحيته المجموعة النسائية شدى النورين.

وقد جرى خلال هذا الحفل توزيع جوائز وهدايا على نزيلات دار المسنين، بالإضافة إلى حفل شاي استفاد منه جميع نزلاء دار المسنين، رجالا ونساء.

وقد سادت هذا الحفل أجواء أخوية عبرت عنها طبيبات الأسنان بمدينة وجدة تجاه المسنات اللواتي تجاوبن مع المبادرة بكل عفوية، كما توجه المنظمون بالشكر والتقدير إلى كل من أسهم في إنجاح هذا النشاط المتميز ضاربين موعدا مقبلا للمستفيدات في محطة مقبلة.