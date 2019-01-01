جمعيات تنتقد البحث الوطني حول العنف النساء

هسبريس من الرباط

وقّعت عشرون جمعية نسائية وخمسة ائتلافات جمعوية بلاغاً تدين فيه ما اعتبره هدراً للمال العام، لإجراء البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء.

وقالت الجمعيات، في بلاغها الصادر يوم أمس الأربعاء، إن وزارة الأسرة والتضامن والمساواة الاجتماعية أسندت إجراء هذا البحث لمكتب دراسات بدلاً عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي تعتبر المؤسسة الرسمية والمستقلة المعنية بإنتاج المعلومات الإحصائية.

وتساءلت حول ما إذا كان إجراء بحث من هذا القبيل يوجد ضمن صلاحيات وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.

ومن ضمن التحالفات الموقعة نجد تحالف ربيع الكرامة وشبكة أناروز والفضاء الجمعوية، إضافة إلى الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية حركة بدائل مواطنة.

واعتبرت الجمعيات والتحالفات الموقعة على البلاغ أن "البحث الذي قامت به وزارة الأسرة لا يشكل استمرارية للبحث الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2009، وبالتالي لا يمكن استخدامه كمرجع موثوق للإستراتيجيات الوطنية أو لالتزامات المغرب الدولية".

وقال البلاغ إن "الجمعية تدين هدر المال العام في هذا البحث، علماً أن المندوبية السامية للتخطيط قد شرعت منذ عدة أشهر في الأشغال التحضيرية لإطلاق البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء، ونظراً لأن هذه الدراسات التي يتم القيام بها دورياً كل عشر سنوات وفقاً لمعايير الأمم المتحدة تكون مرهقة وباهظة التكلفة".

ودعت الجمعيات الموقعة الحكومة إلى إنشاء منظومة رسمية للمعلومات الإحصائية حول العنف ضد النساء، استناداً إلى الأبحاث الوطنية التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط باعتبارها المؤسسة الرسمية المعنية بهذا الشأن.

كما طالبت الحكومة بضرورة "الحرص على ضمان فعالية حقوق النساء في إطار مقاربة شاملة ومنسقة من طرف مختلف الأطراف المعنية".