24 ساعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حظر الذبح بدون تخدير يسائل التعدد الديني والثقافي في بلجيكا
- إعلام الجزائر يتجاهل غضبَ "الجماهير" وينقل "تقاليد" البوليساريو
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء
- دراسة ترصد تراجع عدد الشباب وتتوقع زحف الشيخوخة بالمغرب
- مبروكي: الأسواق الدينية مفلسة .. و"التعايش" إشهار روحي فاشل
مرجعيات الفلسفة الغربية -17- .. سخرية فولتير ومواجهة الكنيسة (5.00)
- "قبلة ساخنة" بين ممثلتين مغربيّتين تثير الانتباه في "مهرجان كان" - (63)
- إعلام الجزائر يتجاهل غضبَ "الجماهير" وينقل "تقاليد" البوليساريو - (59)
- غضب أمازيغي يرافق قرار إلغاء إصدار أوراق مالية بحرف "تيفيناغ" - (56)
- توزيع "كعكة تعيين المناصب السامية" يُحاصر العثماني بالبرلمان - (38)
- قرارات ترامب وأزمة شركة "هواوي" الصّينية تثيرُ قلق وحذر المغاربة - (36)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جمعيات تنتقد البحث الوطني حول العنف النساء
وقّعت عشرون جمعية نسائية وخمسة ائتلافات جمعوية بلاغاً تدين فيه ما اعتبره هدراً للمال العام، لإجراء البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء.
وقالت الجمعيات، في بلاغها الصادر يوم أمس الأربعاء، إن وزارة الأسرة والتضامن والمساواة الاجتماعية أسندت إجراء هذا البحث لمكتب دراسات بدلاً عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي تعتبر المؤسسة الرسمية والمستقلة المعنية بإنتاج المعلومات الإحصائية.
وتساءلت حول ما إذا كان إجراء بحث من هذا القبيل يوجد ضمن صلاحيات وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
ومن ضمن التحالفات الموقعة نجد تحالف ربيع الكرامة وشبكة أناروز والفضاء الجمعوية، إضافة إلى الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية حركة بدائل مواطنة.
واعتبرت الجمعيات والتحالفات الموقعة على البلاغ أن "البحث الذي قامت به وزارة الأسرة لا يشكل استمرارية للبحث الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2009، وبالتالي لا يمكن استخدامه كمرجع موثوق للإستراتيجيات الوطنية أو لالتزامات المغرب الدولية".
وقال البلاغ إن "الجمعية تدين هدر المال العام في هذا البحث، علماً أن المندوبية السامية للتخطيط قد شرعت منذ عدة أشهر في الأشغال التحضيرية لإطلاق البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء، ونظراً لأن هذه الدراسات التي يتم القيام بها دورياً كل عشر سنوات وفقاً لمعايير الأمم المتحدة تكون مرهقة وباهظة التكلفة".
ودعت الجمعيات الموقعة الحكومة إلى إنشاء منظومة رسمية للمعلومات الإحصائية حول العنف ضد النساء، استناداً إلى الأبحاث الوطنية التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط باعتبارها المؤسسة الرسمية المعنية بهذا الشأن.
كما طالبت الحكومة بضرورة "الحرص على ضمان فعالية حقوق النساء في إطار مقاربة شاملة ومنسقة من طرف مختلف الأطراف المعنية".