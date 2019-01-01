قافلة بتطوان تستعد لمناهضة العنف ضد النساء

جمال سماحي من تطوان

نظمت جمعية "توازة لمناصرة المرأة"، بشراكة مع تحالف "إصرار" للتمكين والمساواة، الخميس، لقاء تشاوريا جهويا بتطوان، لتنظيم قافلة جهوية من أجل التحسيس بالقوانين المؤطرة لمناهضة العنف ضد النساء، والتي تأتي في إطار مشروع "القافلة الوطنية للتعبئة والتحسيس بقانون مناهضة العنف ضد النساء".

وقالت فاطمة الزهرة علوش، رئيس جمعية توازة لمناصرة المرأة، الهيئة المنظمة، في تصريح لهسبريس، إن "لقاء اليوم يأخذ بعدا تشاوريا جهويا، حول مشروع القافلة الوطنية للتعبئة والتحسيس بقانون مناهضة العنف ضد النساء، وكان مناسبة لبسط تصور عام حول المشروع، وملامسة نقط الضعف والقوة في قانون 13/103 لمناهضة العنف ضد النساء. كما شكل فرصة لإشراك الفعاليات المشاركة في اللقاء، للبت في الخطوط العريضة لأنشطة القافلة الجهوية التي ستحل بعدد من مناطق جهة طنجة تطوان الحسيمة".

وأوضحت المتحدثة ذاتها أن اللقاء عرف تقديم عرض حول قانون 13/103 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، من تأطير محمد بنشيخ، محام بهيئة الخميسات، "والذي تناول خلاله الفراغات الموجودة بهذا القانون، إلى جانب تسليط الضوء على مواطن القوة والضعف فيه"، وفق تعبير الفاعلة الجمعوية، التي أضافت: "كما كانت هناك مداخلة لهدى بنبارك، عضوة بتحالف إصرار للتمكين والمساواة، قدمت خلالها تصورا عاما مفصلا، لمشروع القافلة الوطنية، وخطوطها العريضة".

وزادت الناشطة في مجال مناهضة العنف ضد النساء: "خلص اللقاء إلى اتفاق المشاركات والمشاركين على تنظيم مجموعة من الحملات التحسيسية، بكل من سوق السبت بواد لاو وثانوية بأزلا، وعدد من الأوراش التحسيسية بمراكز التكوين للنساء، لكل من حي الديزة والرميلات بمارتيل والعليين بعمالة المضيق الفنيدق"، مشيرة إلى أنه بالموازاة مع ذلك، "سيتم تقديم عرض مسرحي يناقش موضوع قانون 13/103، إلى جانب مائدة مستديرة، تضم قضاة وممثلي مختلف المؤسسات التي لها علاقة بالقانون سالف الذكر، أبرزها الصحة والتعليم".