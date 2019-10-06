البرلمان العربي يُعلن إطلاق "وثيقة حقوق المرأة"

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن البرلمان العربي عن إطلاق "الوثيقة العربية لحقوق المرأة"، يوم غد الاثنين، من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال بيان صادر عن البرلمان في القاهرة، اليوم الاحد، إن الاحتفال الذي يستمر لمدة يومين يقام بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارت العربية المتحدة.

وأوضح البيان أن الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، سيلقي كلمةً في الجلسة الافتتاحية للحفل يُعبر فيها عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على احتضانِ حفل إطلاقِ " الوثيقة العربية لحقوق المرأة"، تجسيداً لاهتمام قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بقضايا المرأة والتي مكّنت المرأة الإماراتية من الوصول لأعلى المناصب السياسية والبرلمانية.

وحسب البيان، يشير رئيس البرلمان العربي في كلمته إلى أن الوثيقة تأتي حرصاً من البرلمان العربي على دعم المرأة العربية وتعزيز دورها الإيجابي ومشاركتها الفعّالة في بناء المجتمع العربي، وهي نتاج جهدٍ كبيرٍ ومناقشاتٍ مستفيضةٍ ودراساتٍ مُعمّقةٍ عكفت عليها لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي.