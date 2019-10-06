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كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | البرلمان العربي يُعلن إطلاق "وثيقة حقوق المرأة"

البرلمان العربي يُعلن إطلاق "وثيقة حقوق المرأة"

البرلمان العربي يُعلن إطلاق "وثيقة حقوق المرأة"
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 06 أكتوبر 2019 - 12:46

أعلن البرلمان العربي عن إطلاق "الوثيقة العربية لحقوق المرأة"، يوم غد الاثنين، من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال بيان صادر عن البرلمان في القاهرة، اليوم الاحد، إن الاحتفال الذي يستمر لمدة يومين يقام بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارت العربية المتحدة.

وأوضح البيان أن الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، سيلقي كلمةً في الجلسة الافتتاحية للحفل يُعبر فيها عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على احتضانِ حفل إطلاقِ " الوثيقة العربية لحقوق المرأة"، تجسيداً لاهتمام قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بقضايا المرأة والتي مكّنت المرأة الإماراتية من الوصول لأعلى المناصب السياسية والبرلمانية.

وحسب البيان، يشير رئيس البرلمان العربي في كلمته إلى أن الوثيقة تأتي حرصاً من البرلمان العربي على دعم المرأة العربية وتعزيز دورها الإيجابي ومشاركتها الفعّالة في بناء المجتمع العربي، وهي نتاج جهدٍ كبيرٍ ومناقشاتٍ مستفيضةٍ ودراساتٍ مُعمّقةٍ عكفت عليها لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - اومحند الحسين الأحد 06 أكتوبر 2019 - 13:14
المشكل ليس في وثيقة المرأة...لكن المشكل في تفعيل هذه الوثيقة وتطبيقها على ارض الواقع العربي...50 سنة والعرب يتدارسون ويخططون فقط لإنزال مشروع وثيقة المرأة...ثم ننتظر 50 سنة أخرى لوضع قوانين لكل دولة حسب اعرافها وتقاليدها...ونظرتها للمرأة....لتأتي 50 سنة أخرى فيها تغات المرأة وفيها تنعم بما خطط له هؤلاء البرلمانيون العرب الااقحاح...المسلمون....نسمح بما أتى به آلله من حقوق للمرأة...ونذهب لقوانين وضعية تدفع بالمرأة نحو أفق مجهول...تضيع فيه حقوق المرأة والأسرة والأولاد.
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