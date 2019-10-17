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كُتّاب وآراء
باحثة مغربية ضمن 100 شخصية عربية مؤثرة
أحرزت الدكتورة المغربية نعيمة بوعيش، رئيسة مركز مرتيل الدولي للتدريب والتنمية البشرية، والباحثة المتخصصة في مجال المرأة والأسرة، وثيقة التميز الدولية في مجال المسؤولية المجتمعية.
وجاء هذا التتويج بمناسبة اختيار بوعيش ضمن قائمة "المائة شخصية عربية الأكثر تأثيرا في مجال المسؤولية المجتمعية"، وفقا للتصنيف المهني العربي الذي تم إعداده واعتماده من طرف الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية التابعة للأمم المتحدة لعام 2019.
تتويج بوعيش "جاء لجهودها الكبيرة في مجالات المسؤولية المجتمعية على الصعيدين المحلي والخارجي التي تم رصدها من قبل لجنة الاعتماد المتخصصة".
يذكر أن الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية كانت قد أعلنت في بيان صحافي لها، بمناسبة عقد فعالية "الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية" في مدينة الرباط، إطلاقها قائمة المائة شخصية عربية الأكثر تأثيرا في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2019م، وذلك تفاعلا مع فعاليات شهر منظمة الأمم المتحدة.
وجاء الاختيار، تبعا للمصدر ذاته، "وفق تصنيف مهني عربي أطلقته الشبكة". كما قامت الهيئة الاستشارية لهذا التصنيف العربي، والتي تضم شخصيات مهنية وأكاديمية عربية معتبرة، بتحديد خمسة مجالات تخصصية تم اعتماد الترشيح على أساسها، وهي: المسؤولية المجتمعية، والتنمية المستدامة، أخلاقيات الأعمال، والخدمة المجتمعية، والتطوع المؤسسي.