مسح إلكتروني يجمّع تجارب النساء المعنفات جنسيا

هسبريس من الرباط

أطلقت منظمة "امرأة"، التي يوجد مقرها بالرباط، منذ شهر يوليوز الماضي، مسحا إلكترونيا يهدف إلى تجميع تجارب النساء بخصوص العنف الجنسي في المغرب، بهدف الإسهام في تحسين كيفية تعاطي الدولة مع هذا العنف وإجاباتها عليه.

ويدخل هذا المسح، الذي أطلقته المنظمة سالفة الذكر غير الحكومية بشراكة مع مجموعة من الجمعيات غير الحكومية المحلية العاملة على حقوق النساء بمختلف مناطق المغرب، في إطار بحث- عملي ميداني يهدف إلى تطوير استجابة فعالة للسلطات العمومية بخصوص العنف الجنسي ضد النساء.

كما تسعى المنظمة، خلال المسح الإلكتروني، إلى تشجيع النساء إلى تقاسم خبراتهن بشأن العنف الجنسي، "مع التركيز على كيفية استجابة وتفاعل الفاعلين العموميين من قبيل الشرطة، الدرك، والعدل والصحة على قضاياهن".

واعتمد المسح على تعريف معتمد للعنف الجنسي؛ وهو "أي فعل جنسي، مثل الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، أو أي اتصال غير مرغوب فيه من قبل أي شخص؛ بغض النظر عن علاقته بالضحية، في أي مكان كان، دون موافقة حرة وطوعية من الشخص الآخر لهذا الفعل".

كما لفتت المنظمة الانتباه إلى أن هذا التعريف المعتمد "يتوافق مع التعريف المحدد من خلال المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ فهو أكثر دقة وأوسع نطاقًا وشمولية من التعريف الوارد ضمن القانون الجنائي المغربي الحالي".

للمشاركة في الاستطلاع، دون حاجة إلى كشف الهوية، يمكن زيارة موقعي الاستطلاع، بالنسختين العربية والفرنسية.