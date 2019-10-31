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كُتّاب وآراء
مبادرة المرأة العالمية تقود ابنة ترامب إلى المغرب
من المرتقب أن تزور إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبيرة مستشاريه، المغرب في شهر نونبر القادم، حَسَبَ ما نشرته وكالة "أسوشييتد بريس" الأمريكية.
وتستعدّ إيفانكا ترامب للتّرويج في المملكة لمشروعها في التنمية الاقتصادية للنساء، بعدما روّجت له خارج الولايات المتحدة مرّتين في السنة الجارية، عقب إعطائها انطلاقته في فبراير من السنة الجارية.
"مبادرة المرأة العالَمية للتنمية والازدهار"، مبادرة موجّه لنساء الدول النامية، وهي المبادرة التي ستعرّف بها إيفانكا ترامب في المملكة، علما أن الموعد الرسمي للزيارة في شهر نونبر لم يعلن عنه البيت الأبيض بعد.
وسبق أن نشرت ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، تدعم فيها القانون الذي صادق عليه البرلمان المغربي بخصوص النّساء السلاليات.
وتأتي زيارة إيفانكا هذه إلى شمال إفريقيا، بعد زيارات إلى كلّ من إثيوبيا، وكوت ديفوار، والأرجنتين، وكولومبيا، والبارغواي، وأمريكا الجنوبية، في شهر شتنبر للتعريف بهذه المبادرة.