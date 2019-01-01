24 ساعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. بعد العيش 30 سنة بين الموتى .. أسرة بفاس تنشد الخروج من القبور (5.00)

  2. الفلسطينيون يطالبون الحكومة البريطانية بالاعتذار عن "وعد بلفور " (5.00)

  3. تصفية حسابات إجرامية توقف 10 أشخاص بالعيون (5.00)

  4. زواج القاصر (5.00)

  5. "إنوي" تتوج بجائزة في مجال تنمية الألعاب الإلكترونية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | نجلة الرئيس الأمريكي تحل يوم الأربعاء بالمغرب

نجلة الرئيس الأمريكي تحل يوم الأربعاء بالمغرب

نجلة الرئيس الأمريكي تحل يوم الأربعاء بالمغرب
هسبريس من الرباط
السبت 02 نونبر 2019 - 21:02

أفادت مصادر هسبريس بأن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستحل بالمغرب يوم الأربعاء 6 نونبر الجاري عبر مطار الرباط.

وأضافت المصادر ذاتها أن من المبرمج قضاء إيفانكا ترامب ثلاثة أيام بالمغرب، إذ ستنهي زيارتها وستغادر يوم الجمعة المقبلة عبر مطار الدار البيضاء.

يُشار إلى أن إيفانكا ترامب تستعدّ للتّرويج في المملكة لمشروعها في التنمية الاقتصادية للنساء، بعدما روّجت له خارج الولايات المتحدة مرّتين السنة الحالية، عقب إعطائها انطلاقته في فبراير من السنة ذاتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - الفيلسوف السبت 02 نونبر 2019 - 21:25
هدف الزيارة هو للوقوف على الوضعية التي تعيشها المرأة في المغرب...
وسوف ترفع تقريرها للبيت الأبيض..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
2 - دوالناب الازرق السبت 02 نونبر 2019 - 21:27
مرحبا بلالة ايفنكا ما تنسايش تلبسي القفطان راه فيه البركة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - Ayoub السبت 02 نونبر 2019 - 21:55
Bienvenue Ivana au Maroc, c'est un plus pour faire connaitre notre pays encore plus à l'étranger pour le tourisme et attirer des investisseurs pour créer des emplois
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - تهلاو فيها السبت 02 نونبر 2019 - 22:08
المرجو من السلطات المغربية الإعتناء بها بأفضل طريقة و جعل زيارتها في المغرب سعيدة لأن أبوها هو قائد أعظم و أقوى دولة في العالم و للإشارة فإنه في أكثر من مرة (ترامب) أهان و تهكم على العاهل السعودي أمام كميرات الإعلام ..و ما أدارك ما العاهل السعودي و السعودية ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - أحمد الزفزاف السبت 02 نونبر 2019 - 22:12
مرحبا بها ما عندنا ما نعطيوها تقدر تجيب لينا شي حاجة إذا عجبها الحال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - IVRY السبت 02 نونبر 2019 - 22:17
س يخصص لها استقبال الابطال ودالك مما تتمتع به من جاه وسلطة وجمال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.