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كُتّاب وآراء
نجلة الرئيس الأمريكي تحل يوم الأربعاء بالمغرب
السبت 02 نونبر 2019 - 21:02
أفادت مصادر هسبريس بأن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستحل بالمغرب يوم الأربعاء 6 نونبر الجاري عبر مطار الرباط.
وأضافت المصادر ذاتها أن من المبرمج قضاء إيفانكا ترامب ثلاثة أيام بالمغرب، إذ ستنهي زيارتها وستغادر يوم الجمعة المقبلة عبر مطار الدار البيضاء.
يُشار إلى أن إيفانكا ترامب تستعدّ للتّرويج في المملكة لمشروعها في التنمية الاقتصادية للنساء، بعدما روّجت له خارج الولايات المتحدة مرّتين السنة الحالية، عقب إعطائها انطلاقته في فبراير من السنة ذاتها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - الفيلسوف السبت 02 نونبر 2019 - 21:25
هدف الزيارة هو للوقوف على الوضعية التي تعيشها المرأة في المغرب...
وسوف ترفع تقريرها للبيت الأبيض..
وسوف ترفع تقريرها للبيت الأبيض..
تعليق غير لائق
-10
2 - دوالناب الازرق السبت 02 نونبر 2019 - 21:27
مرحبا بلالة ايفنكا ما تنسايش تلبسي القفطان راه فيه البركة
3 - Ayoub السبت 02 نونبر 2019 - 21:55
Bienvenue Ivana au Maroc, c'est un plus pour faire connaitre notre pays encore plus à l'étranger pour le tourisme et attirer des investisseurs pour créer des emplois
4 - تهلاو فيها السبت 02 نونبر 2019 - 22:08
المرجو من السلطات المغربية الإعتناء بها بأفضل طريقة و جعل زيارتها في المغرب سعيدة لأن أبوها هو قائد أعظم و أقوى دولة في العالم و للإشارة فإنه في أكثر من مرة (ترامب) أهان و تهكم على العاهل السعودي أمام كميرات الإعلام ..و ما أدارك ما العاهل السعودي و السعودية ...
5 - أحمد الزفزاف السبت 02 نونبر 2019 - 22:12
مرحبا بها ما عندنا ما نعطيوها تقدر تجيب لينا شي حاجة إذا عجبها الحال
6 - IVRY السبت 02 نونبر 2019 - 22:17
س يخصص لها استقبال الابطال ودالك مما تتمتع به من جاه وسلطة وجمال
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