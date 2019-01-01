نجلة الرئيس الأمريكي تحل يوم الأربعاء بالمغرب

هسبريس من الرباط

أفادت مصادر هسبريس بأن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستحل بالمغرب يوم الأربعاء 6 نونبر الجاري عبر مطار الرباط.

وأضافت المصادر ذاتها أن من المبرمج قضاء إيفانكا ترامب ثلاثة أيام بالمغرب، إذ ستنهي زيارتها وستغادر يوم الجمعة المقبلة عبر مطار الدار البيضاء.

يُشار إلى أن إيفانكا ترامب تستعدّ للتّرويج في المملكة لمشروعها في التنمية الاقتصادية للنساء، بعدما روّجت له خارج الولايات المتحدة مرّتين السنة الحالية، عقب إعطائها انطلاقته في فبراير من السنة ذاتها.