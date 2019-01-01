بحث علمي يتعقّب العنف المعلوماتي ضد المغربيات

هسبريس من الرباط

بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أعلنت "Mobilising for Rights Associates) "MRA) عن إصدار تقريرها "البحث العملي عنف معلوماتي، ضرر على حياتي: تعزيز مسؤولية الدولة عن العنف بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصال ضد النساء في المغرب"، بشراكة مع سبع منظمات غير حكومية مغربية من مختلف أنحاء المغرب.

وأكدت المنظمة، في بيان صحافي توصلت به هسبريس، سعي هذا البحث العملي، الذي أنجز استنادًا إلى لقاءات ومشاورات ميدانية مع ما يقارب 1800 امرأة ورجل وفاعلين عموميين معنيين ومقدمي خدمات الاتصال والتواصل، إلى تدارس وتحليل تجارب النساء واستجابة الفاعلين العموميين على العنف ضد المرأة بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصال؛ بما في ذلك المضايقات، التهديدات، الابتزاز والنشر غير المتوافق عليه للصور الخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت والهواتف وغيرها.

ومن أجل تقديم واسع وتوزيع للتقرير على أوسع نطاق وتشجيع تنظيم المناصرة المبنية على نتائج هذا التقرير، ستنظم المنظمات غير الحكومية المغربية السبع التي أشرفت على إجراء البحث العملي في مختلف مناطقها، لقاءات محلية خلال فترة ستة عشر يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على أساس النوع من 25 نونبر إلى 10 دجنبر، مع النساء، والفاعلين العموميين، ووسائل الإعلام.

ومن بين النتائج والخلاصات المتوصل إليها من خلال هذا البحث العملي أن أكثر من نصف الحالات المبلغ عنها كان مرتكب العنف مجهولا من طرف الضحية أو تصرف مع إخفاء هويته، وأن أزيد من واحدة من كل أربع نساء أكدت أنها تعرضت لعنف مباشر في حياتها الفعلية نتيجة للعنف "عبر الإنترنت"، وواحدة فقط من كل عشر نساء بلغت السلطات العمومية عن العنف المعلوماتي الذي تعرضت له.

وقد بين البحث أن أربع حالات تمت فيها محاكمة ضحية العنف المعلوماتي بتهمة علاقات جنسية غير مشروعة، كما سجلت ثماني حالات لمحاولات انتحار الضحايا، مقابل تسع حالات فقط تم فيها اعتقال الجناة.

وبينت خلاصات نتائج البحث العملي، وفق القائمين عليه، أنه من أجل استجابة مناسبة وفعالة لهذا النوع من العنف، وجب وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الأفعال ومحاسبة الدولة على التزاماتها بتوفير إجابات عن هذا العنف.

المنظمات غير حكومية السبع الشريكة في هذا البحث العملي، المنجز بدعم من سفارة المملكة النرويجية بالمغرب، هي جمعية أمل للمرأة والتنمية بالحاجب، وفيدرالية رابطة حقوق النساء بورزازات، وجمعية النواة للمرأة والطفل بشيشاوة، وجمعية تفعيل المبادرات بتازة، وجمعية التحدي للمساواة والمواطنة بالدار البيضاء، وجمعية المحصحاص للتنمية البشرية بالعرائش، وجمعية صوت النساء المغربيات بأكادير.