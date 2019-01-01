"المرأة التجمعية" تتواصل مع نساء بني ملال خنيفرة

حميد رزقي

قامت منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، أمس الأحد، بتنظيم النسخة الثالثة للقاء الإنصات والتواصل، في إطار الحملة الجهوية التي أطلقتها بحر الشهر الماضي، بغية التعرف على مشاكل النساء التجمعيات بالجهة.

وتحت شعار "الإنصات هو الحل" اختارت المنظمة الجهوية ذاتها أن تحط الرحال، بدوار تارماست بجماعة حد بوموسى للإنصات إلى حوالي 250 امرأة بالمنطقة، ومتابعة همومهن عن كثب، وتقديم مقترحاتهن للتفاعل معها.

وفي هذا السياق، قالت حنان غزيل، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، إن "هذا اللقاء يأتي في نسخته الثالثة تنفيذا للبرنامج الذي صادق عليه المكتب الجهوي للمرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، في إطار الإنصات إلى المرأة التجمعية لمعرفة ظروفها الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية التي تخصها كعمود فقري للأسرة بالمغرب".

وأضافت غزيل، في تصريحها لهسبريس، أن مسار الثقة الذي يعتبر خارطة الطريق لكل التجمعيين، بوأ المرأة مكانة هامة للدفاع عنها، والاهتمام بشؤونها العامة، وإشراكها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.

يذكر أن هذا اللقاء انطلق خلال الساعة الثالثة بعد الزوال، واستمر حتى الساعة السابعة مساء من أجل إعداد وثيقة تتضمن التحديات التي تواجه المرأة بدوار تارماست والنواحي للترافع عنها.

وخلال هذا اللقاء أكدت رئيسة التمثيلية الإقليمية لمنظمة المرأة التجمعية بإقليم الفقيه بن صالح على أهمية التعاونيات المدرة للدخل من أجل تحسين المستوى الاقتصادي لنساء الجماعة، وانخراط المرأة في التنمية المحلية.