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كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | آلاف المغربيات يقبلن "العنف الزوجي" حفاظاً على الاستقرار الأسري

آلاف المغربيات يقبلن "العنف الزوجي" حفاظاً على الاستقرار الأسري

آلاف المغربيات يقبلن "العنف الزوجي" حفاظاً على الاستقرار الأسري
هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 09:00

كشفت نتائج البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط بخصوص العنف ضد النساء المغربيات في سنة 2019، تصورات المجتمع المغربي حول العنف ضد المرأة.

وخلص البحث الميداني، الذي شمل جميع جهات المملكة خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز 2019 وأنجز على عينة من 12 ألف فتاة وامرأة و3000 فتى ورجل تتراوح أعمارهم بين 15 و74 سنة، أن حوالي 38% من النساء و40% من الرجال يعتبرون أن تحمل المرأة للعنف الزوجي أمر مقبول للحفاظ على استقرار الأسرة.

وتقبل النساء بدون مستوى تعليمي بالعنف الزوجي بنسبة تصل إلى 53 في المائة، مقابل 9% لدى النساء بمستوى تعليمي عال. ويرتفع مستوى هذا التصور لدى الرجال المطلقين (50%) والرجال بدون مستوى تعليمي (50%) والرجال القرويين (48%).

وعن أسباب استمرار العلاقة الزوجية رغم كون الزوج عنيفاً، يرى 77% من النساء و72% من الرجال أن وجود الأطفال يشكل السبب الرئيسي، فيما يرجع 11,5% من النساء و4% من الرجال ذلك إلى انعدام الموارد المالية لدى المرأة.

أما الذين يرون الاعتبارات الدينية سببا رئيسيا لتحمل المرأة للعنف، وفق البحث الرسمي، فلا تتجاوز نسبتهم 1,3% من النساء و2,4% من الرجال. كما تعتبر 48% من النساء أن العنف الزوجي يظل شأنا خاصا بالأسرة لا يجب إفشاؤه أو البوح به للآخرين، وهو الرأي الذي يزكيه الرجال بشكل أكبر يصل إلى 70 في المائة.

وأورد البحث الميداني أن العنف الزوجي لا يشكل بعد انشغالا كبيرا في المجتمع المغربي؛ فقد أظهر المجتمع تقبلا لهذا العنف الزوجي، حيث تعتبر 27% من النساء و31% من الرجال أنه يحق للزوج أو الشريك الحميم معاقبة زوجته أو شريكته عند ارتكابها لخطأ ما.

وتصل نسبة تقبل العنف الزوجي إلى أعلى مستوى لها بشكل متساو بين النساء والرجال القرويين (36%) وبين النساء والرجال بدون أي مستوى تعليمي (35%)، فيما تبلغ 32% بين النساء البالغة أعمارهن 60 سنة فما فوق، و31% بين الرجال من الفئة العمرية نفسها.

وتبين النتائج ذاتها أن 21% من النساء و25% من الرجال يرون أنه من حق الزوج ضرب أو تعنيف زوجته في حال خروجها من البيت دون إذنه. وتصل هذه النسبة الى أعلى مستوى لها لدى النساء القرويات (31%)، والرجال القرويين (30%)، والنساء بدون مستوى تعليمي (31%).

وخلص البحث إلى أن الفقر والصراعات ذات الطابع المادي وانعدام التواصل أهم الأسباب وراء العنف في المجال الزوجي بالمغرب؛ إذ يشكل الفقر والصراعات ذات الصبغة المادية في تصور 55% من النساء و74% من الرجال أهم الأسباب التي تكمن وراء العنف الزوجي. كما يشكل انعدام التواصل بين الزوجين سببا لذلك بالنسبة لـ 13% من الرجال، ولدى 6% من النساء.

بينما تعتبر 15% من النساء و40% من الرجال أن الفقر من بين المسببات الرئيسية لانتشار العنف بالأماكن العامة، إضافة إلى تناول الكحول وتعاطي المخدرات بالنسبة لـ 16% من النساء و21% من الرجال، وعطالة الشباب بالنسبة لـ 15% من النساء و2% من الرجال.

وتوصلت مندوبية التخطيط إلى أن من بين جميع المجالات التي تم التطرق إليها في البحث، ترى 57% من النساء مقابل 21% من الرجال أن المجال الزوجي هو المجال الذي تتعرض فيه المرأة بشكل أكثر للعنف. وتبلغ هاتان النسبتان على التوالي 27% مقابل 58% بالنسبة للأماكن العامة، و12% مقابل 10% بالنسبة للمجال العائلي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - وجدي الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 09:10
لا جدوى من هذه الدراسات فهي ثمثل نسبة قليلة من الواقع. المرجو التوجه وصرف ميزانيات هذه الدراسات والبحوث في سبل البحث عن موارد العيش والصحة والتعليم والعدل للمواطن . اما البيوت فهي اسرار فاابعد عن الدين و لكل طريقته في العيش وظروفه البيئية والتعليمية والثقافية
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27
2 - بن الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 09:17
هناك التعنيف الجسدي والتعذيب النفسي لان هناك العديد من ازدواجي الشخصية يضربون بلسانهم السليط المرأة لانه يعلم ان ليس لديها مورد مالي ؟ المهم الحكرة في اطار شرعي
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5
3 - نور الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 09:20
لا استقرار مع العنف لان فاقد الشيء لا يعطيه
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8
4 - طرزان الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 09:21
حقيقة يبحث عنها كل رجل مغربي بالخصوص وهي اين تريد ان تصل هذه اللجان التي لا تدعي انها لحقوق الانسان وفقط بالمغرب مع العلم ان كل الحقوق ليست موجودة تماما
هل كل النساء المغربيات معنفات ؟ هناك فصيلة من الرجال إن لم يكن معظمهم معنفين من طرف أزواجهم ولا احد ينصفهم أتمنى ان لا يكون مراد هذه اللجن هو تشريد الأسر ليزداد الفقر والفساد وكل مبتغاهم السياحة الجنسية لتزداد فحذاري م لجن مسيريها كلهن مطلقات ولمريجدن رجلا واحداً يقبل عليهن
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6
5 - maghribi الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 09:23
لا حول ولا قوة إلا بالله،

قومي وإنتفضي ولا تصبري حتى تتشتت أسرتك، وبذلك يفرح العلمانيون
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16
6 - شاهد عيان الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 09:25
ان العنف ظاهرة متفشية في المجتمع المغربي كباقي المجتمعات....و هي تشمل ليس فقط المراة بل ايضا الرجال و الاطفال بنسب متفاوتة..فتارة تجد الرجل يعنف المراة و الاطفال..واخرى المراة تعنف اطفالها او معا الرجل و اطفاله.(شبهتي باك الله يخليها سلعة . تفو..) ..فالمراة المغربية اعتبرها ذكية تحاول ان لا تضحي بنفسها من اجل الاطفال..و كدالك الرجل في كثير من الاحيان...رغم قدرته على الطلاق..فحب الاطفال لنا كمغاربة ناخده فوق كل اعتبار...
يجب القيام بالتوعية داخل الاسرة المغربية دون تمييز..كلنا مسؤولون -رجل او امراة - وهذا دور الجمعيات المدنيو و الصحافة و فاعلين جمعويين..و اريين الكل.
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5
7 - Ahmed الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 09:26
.ادا ضربت الزوجة فلا توجد حماية حتى من والديها لان بعد اسبوع غضب يدعونها للرجوع لبيتها وامها تقول لها اصببري هدا امرعادي
في اروبا لايوجد حل لهدا المشكل كدلك. شرطي في اروبا اكد لي ان اغلبية المكالامات والتدخلات تكون عند العرب في اروبا فهم يضربون نسائهم ومعروفون بدلك
الشرطة في اوروبا تخرج الزوج لبضعة ايام من بيته ليرجع الهدوء للزوجة ولكن هدا حل مؤقت لان من ضرب مرة واحدة سضرب مرات اخرى.
سئلت الشرطي عن الحل االحقيقي فقال لي: هو ان تترك الزوجة دلك الرجل وبيته .تجمع حوايجها وتزيد فحالها. هدا ما يقوم به الجيل الجديد من النساء في اروبا...حل اخر لايوجد
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-2
8 - السوسي الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 09:28
وآلاف المغاربة يقبلون عنف الزوجات حفاظا على اسرهم وماء وجههم
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4
9 - مور الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 09:29
رحم الله اجدادنا " إدا شفت زوج متعاشرين، عرف الدرك على واحد"
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8
10 - مهاجر الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 09:31
ما أ كرمهن الا كريم وم اهانهن الا لئيم
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12
11 - Yahya biladi الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 09:31
بسم الله الرحمن الرحيم"..وجعلنا بينكم مودة و رحمة
الاية واضحة وضوح الشمس الرحمة و السكينة بين الازواج هي سر النجاح.
شكرا
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6
12 - Vrais الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 09:31
حينما تكون نسبة كبيرة من التخلف و الأمية و الفقر في اي بلد من الطبيعي العنف موجود في الأسرة و المجتمع
العظالة كذالك تزيد من التوتر بين الأسر الان متطلبات الحياة الكريمة منعدمة

كما يقال المرأة نصف مجتمع إذا اعددتها كمل من عندك
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2
13 - الرامي الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 09:34
لو أجري استفتاء عن الأكثر هل هو عنف النساء ضد الرجال ، أو عنف الرجال ضد النساء وخاصة الأسر ، لوجدنا عنف النساء ضد الرجال هو الأكثر.
هناك بعض الأسر لايتكلم الرجل ولايسير ، بل يرى منكرا ويتحمل ..... فالرجل هو الذي يصبر لعنف المرأة لأنه لايرضى أن يقول الناس سلخته المرأة . ولا يرضى بالعار ...
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7
14 - مغربية الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 09:35
وكأن الحفاظ على الأسرة مسؤولية المرأة وحدها..ويهون كل شيء من أجله لكن الا يتحمل الرجل هو أيضا نصف تلك المسؤولية ويعامل زوجته بالحسنى من اجل الحفاظ على الأسرة؟ لماذا على المرأة أن تتحمل العنف لتحافظ على الاسرة وليس على الرجل ان يكف عن العنف ؟ أوليسا هما شريكان في إنشاء تلك الأسرة ؟ فمن باب أولى ان يكونا شريكين في الحفاظ عليها ....
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4
15 - فريكو الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 09:37
محاربة ظاهرة العنف ضد النساء راجع بالاساس الى التربية ... عندما ينشئ طفل داخل اسرة تعتبر فيه المرأة سوى خادمة تقوم بأعمال البيت و مساءا تصبح اداة جنسية و مصدر اولاد...فالطفل يتصور ان المرأة لها دور تكميلي او ديكور تزيين... للاسف غياب دور الابوين هو ما يجعل الطفل يصير جلادا عند الكبر
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2
16 - أبو فاروق الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 09:39
وكثير من الأزواج(بصيغة المذكر)،يقبلون بالعنف النفسي لزوجاتهم،ليس حفاظا على الأستقرار الأسري فحسب،ولكن خوفا من بطش قضاء الأسرة،ومن سادية المرأة بعد الإنفصال،سواء كانت ظالمة أو مظلومة..
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1
17 - المصطفى بهلول صاحب روئية الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 09:40
لي فاقد تقوى بالله هاذوك هما حالهم لأنهم تباعو
كيدة الشيطان
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0
18 - يا أمة ضحكت من جهلها الامم الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 09:42
المشكل اخلاقي وكل الحالات العنف المسجلة سببها ليس جريمة بمعناها بل هي جريمة نتيجة التربية وجريمة اخلاقية فالمرأة والرجل يرتكبان جرائم نحو بعضهما البعض ولكن سببها ليس جريمة بل تربية فكذب المرأة وغيرة الرجل هما سبب الكوارث
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19 - مغربي أمريكي الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 09:43
لحد الساعة لم أجد مغربية للزواج! ربما سأبقى عازبا مدى الحياة.
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20 - بلادي كنز الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 09:43
ملايين المغاربة نساء و رجال صابرين على الظلم و الجور و ناهبي الثروات و الفاسدين في هذا البلد حفاظا عليها من الانزلاق في دوامة العنف
بغيناكم ديرو شي تحليل بالارقام و المعطيات لهذه النقطة و شكرا
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6
21 - simou الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 09:44
هذا هراء وضحك على الدقون كيف ينبغي أن نتقبل أن النساء يصبرن على العنف في هذا الزمن
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22 - سعيدة الواعي الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 09:49
ربما هذا في العصور الوسطى
أما حاليا فقد أنقلبت الكفة
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0
23 - مواطن2 الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 09:53
من التخلف رفع العصا في وجه المراة في زمن لم يعد فيه مكان للعنف. الخلافات كثيرة ومتنوعة لكن لا يمكن حلها بالعنف.والحلول المتاحة لا ترضي الكثير من الطرفين المختلفين.وتبقى درجة الوعي هي الحد الفاصل بين الطرفين.فهناك من يتصرف في هدوء ويسلك النهج القويم لكنه يجد نفسه متضررا.وهناك من يريد فرض رايه متحديا ترسانة القوانين الزاجرة للعنف فيجد نفسه وراء القضبان وامام جيوش من المدافعين عن المراة.وفي غالب الحالات المتضررة الرئيسية هي المراة خاصة اذا كان لها اطفال.حتى ولو انتصرت على الزوج قضائيا. لان المراة العاقلة تطمح دائما في بيت وزوج واطفال ...ولو ادى بها الامر الى التضحية بحقوقها.
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2
24 - محمد المانيا الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 09:54
.....وآلاف المغاربة يقاسين من زوجاتهم العنف وماسكين الصبر خوفا من مدونة الأسرة. الرجل يمارس عليه العنف الصامت الا و هي الشعودة.
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25 - محمد الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 10:02
حتى نكونوا صرحاء العنف بين الأزواج المغاربة يختلف عن العنف في الدول الأخرى فغالبية الأجيال الحالية كما يسميها مامون دريبي أجيال معطوبة ....تجد المرأة او الرجل عانى من طفولة قاسية وربما أمراض نفسية ويتزوجان وغالبا ما ستؤثر تلك الأمراض والعقد على العلاقة الزوجية بشكل أو بأخر وستسبب شنأن بينهما ينتهي بالعنف ...لذلك ينبغي على الزوجان قبل الإرتباط ان يصارحوا بعضهم البعض بما يعانوه من عقد وأمراض وان يتفهموها فيما بينهم حتى لا يشعر الزوج ان المرأة تنقص من كرامته وهي تعاني من إكتئاب وحتى لا تشعر الزوجة ان زوجها ضعيف لشخصية وهو يعاني من قلق او رهاب إجتماعي او فوبيا ......العلاقة الزوجية تحتاج رجل وإمراة سليمان نفسيا ليس مهم ان يكون احدهما معاق المهم ان تكون قواهما العقلية والنفسية متوازنة
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1
26 - layla الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 10:03
non à la violence conjugale contre les femmes et les hommes, mais cette violence est partout dans le monde mais ce qui m'inquiète c'est qu'au MAROC c une grande pièce théâtrale qui se joue partout........ dans la politique, l'économie dans les médias de toute sorte, dans les réseaux sociaux...bref après le spectacle c la vérité qui choque......chômage...pauvreté....corruption...système éducatif et santé en faillite... mais gardons le moral quand même la vie est belle!
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0
27 - جمعوي الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 10:03
العنف الزوجي أو الأسري ظاهرة عالمية ولاتنحصر على المغاربة و المغربيات(في فرنسا مثلا تسجيل كثرة العنف الزوجي المفضي إلى الموت) والجميع يعرف أنه موجود وهو حصيلة ونتيجة لعدة أسباب المرجو أن تنصب الأ ابحاث والدراسات لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا العنف الذي يتعرض الرجل والمرأة على حد سواء حفاضا على لحمة الأسرة والأطفال.
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28 - Moha... الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 10:04
ولماذا لا يقال كذلك "آلاف الرجال يقبلون العنف الزوجي حفاظا على الاستقرار الأسري" لقد أصبح يلاحظ أن المجتمع الحالي في طريقه إلى العودة نحو "الأسرة الأميسية" أو "الامومية" حينما كانت المرأة، في العصور البدائية هي المهيمن الاجتماعي والاقتصادي ويمكن ملاحظة هذا التحول في جميع مجالات الحياة الأسرية حاليا، سواء داخل البيت أو خارجه...
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0
29 - ADAM الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 10:05
أنا كرجل أنصح النساء المتزوجات بتعلم رياضة فنون الحرب القتالية للدفاع عن أنفسكن بمعنى اجمع امعاك راجلك باتصرفيقة عاودليه بالدوبل كل مرة سيرى منك رد الفعل هدا عندها تأكدي أنه سيتوقف عن تعنيفك أما سكوتك سيتمادى في عنفه و أقول للفتيات افضل ان تبقين عازبات و بكرامتكن و شرفكن و قيمتكن على أن تتزوجن و تعاملن بطريقة مهينة و حاطة من كرامتكن هدا الكلام أوجه للواتي يقبلن بالعنف في حقهن بدعوة الأستقرار الأسري و أقول للرجال غيروا عقليتكم المتزمتة أتجاه زوجاتكم فالقوي في الاقوى منه
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30 - كلام خاطئ مع هدا الجيل الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 10:05
الله يهديكم براكة من التحريض بكلام خاطئ طليقتي طلبت الشقاق لأنني ضربتها بتسرفيقة رغما عني ومن شدة الأعصاب حيت ضسرات شهور طوال ونا صابر عليها وعاد مكاتزيد فيه ولا تنفع بشيء ألى كان على الولاد ماعندي ماندير بيهم منها وألى كان على الشقا السطحي التشطاب الخفيف والتحلوين وعيييت وهي مدارت والو وكولا يغسل لي كلا فيه وساعة التسياق والشقا ديال بصاح كاتجيب شي وحدة تحكم فيها ديري هزي حطي ونا كانخلصها والطياب داكشي الساهل القلي الفران تنقل من اليوتوب وداكشي كناكلو بدون طعم غير باش ندير ليها خاطرها نهار قلتليها نتي خدامة راه الكريديات عليا بزاف مكايبقالي والو ولينا فالمعيور وباش نتا راجل واش مزوج بيا باش نخدم عليك حتى فاض الكيل منين سرفقتها السيدة مشات كاتجمع فحوايجها وكاتهز شي أتات عندهم قيمة أنا لي شاريهم الصراحة صالحتها وبردات مشات تخدم جيت جمعت ليها حوايجها فقط لا غير بدلت الساقطة ديال الباب حيت داري وديت ليها حوايجها لدارهم وعيطتليها بقات تسب وتعاير وغاندير ليك ونفعليك ونهار طلقات راسها أحسست براحة نفسية كبيرة كأن هم كبير حيدتو عليا وديك السيدة كاتجي تجمع الدار كما العادة والله على راحة
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31 - بوتقموت الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 10:07
سبب الاختلاف بين الزوجين يعود اساسا الى الطبيعة البيولوجية للطرفين فمستحيل ان تجد رجلا يتوافق مع امرأة لان طبيعة التفكير بينهما مختلف جدا فكأن الرجال نزلوا من كوكب والنساى نزلن من كوكب اخر. لكن اذا وجدت ان هناك تفاهم بين زوجين فذلك يعود الى صبرهما وتحملهما الواحد للاخر او لفهمهما لطبيعة الاخر.نصيحتي للزوج عندما تتكلم مع زوجتك لا تخاطبها بمنطق انك تتكلم مع رجل او مع صديقك بل بمنطق انها امرأة نفس الشيى بالنسبة للزوجة لا تخاطبي وتناقشي زوجك بمنطق انك تتحدثي مع صديقتك بل خاطبيه كرجل .ل المفاهمة الزوجيه مرتبطة اساسا بقدرة الازواج تنفيد هذه المعادلة.اما اذا بقي كل واحد على حاله فسنظهر للنساى كوحوش آدمية بدون رحمة وتظهر لنا النساى كبشر بدون عقل ودون منطق لا يعرفن حتى ما يردن.
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32 - انا مامنكوم الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 10:10
العنف ضد المرأة سببه افعال المراة المغربية
مع السياح و الوافدين على المغرب
من مهاجريين افارقة و سياح اوروبيين و خليجيين
لو تحترم نفسها فئة من المغربيات لماكان هناك عنف تجاههم
من تجعل رجال المغرب اضحوكة امام العرب و المشارقة و الاوروبيين و الافارقة طبيعي ان يرجع هدا عليهم بالعنف
لكل فعل ردت فعل الاهانة تجلب العنف
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33 - مهاجر الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 10:12
الاسلام ينصح بضرب الزوجة، والحديث بضرب الاطفال لتربيتهم على الاحترام "الخوف" هذا هو شرع الله الإرغاب على الحب بالتعنيف
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34 - Khalid الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 10:13
Il y'a aussi la violence financière de la femme contre l'homme....en plus des frais du loyer que paie le mari......de l'eau et l'électricité...l'école des enfants..... l'alimentation...le carburant...la voiture...téléphone...Wi-Fi...et......la femme marocaine conserve son salaire et demande au pauvre mari...voyage....l'or...tkachette...les restaurants.....les cadeaux.......la bonne.... sinon les disputes commencent......bref ça c'est la vrai violence....et en plus c'est pas de la fiction c'est du vécu.
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35 - الله يهدينا الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 10:14
صورة المقال ظالمة الى ابعد الحدود, لكل طريقته في تعنيف الاخر, وتلك الدراسات ليس لها مصداقية لانها ترتكز على املاءات الجمعيات والمنظمات النسائية. والهدف الرئيسي لتلك المنظمات هو افساد مؤسسة الزواج واظن ان الخطة تؤتي ثمارها...
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36 - لا للعنف نعم للحوار الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 10:17
حينما تصل الأمور إلى العنف من كلا الطرفين فاعرف أن الطلاق هو الحل والورقة النهائية لطي هذه الخلافات مع العلم أن هناك من يدفع ثمن ذالك وهم الأطفال الذي لا ذنب لهم.
لكن أتساءل كيف يعقل أن تعنف زوجتك بالنهار وتضاجعها بالليل؟!!!.
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0
37 - هم........هم الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 10:20
و العنف في الحانات و الكاباريهات و في أروقة الأحياء البورجوازية ، كما وقع امام الأعين في مدينة طنجة حيث تم دهس فتاتين في سن الزهور عقب قضاء لحظات حميمية في واضحة النهار لقيت إحداهما حتفها فورا ، أليس يعتبر عنفا ؟ أم أن دراساتكم تتوجه فقط نحو " عش الأسرة " ، باختصار اهدافكم المسطرة لإرضاء الغرب فحسب و تخريب العش المغربي كآخر محطة تحفظ كرامة البنت المغربية .
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38 - réalité الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 10:20
Il y'a une autre violence familiale qui s'appelle l'abus contre les mœurs, quant la femme mariée sort de chez elle vêtue d'un collant élastique et quand le mari la surprend plusieurs fois et après récidive.....qu'est ce qu'il doit faire... demander le divorce et abandonner ses enfants....ça c'est une autre violence de la femme marocaine à l'égard de son mari.
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