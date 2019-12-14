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كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | انتقادات تلاحق تنافس مغربيات على أحسن زغرودة

انتقادات تلاحق تنافس مغربيات على أحسن زغرودة

انتقادات تلاحق تنافس مغربيات على أحسن زغرودة
هسبريس من الرباط
السبت 14 دجنبر 2019 - 16:10

انتقادات عديدة تعرّضت لها مسابقة "أحسن زغرودة نسائية"، عقب نشر الجهة المنظمة لإعلان ترويجي تؤكد فيه تنافس ثلاثين امرأة على اللقب أمام لجنة تحكيم مختصة.

المسابقة، التّي تحتضنها عروسة الشمال طنجة لأول مرة، قوبلت بعدد من الانتقادات، على الرغم من جديتها وسعي القائمين عليها إلى التعريف بجزء من الثقافة المغربية، خصوصا التّي يتميز به أهل الشمال.

وقد سخر العديد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من فكرة المسابقة، التّي تضع النساء أمام لجنة تحكيم مختصة في تصنيف الزغاريد، متهمين إياها بالترويج لـ"التفاهة"؛ فيما ذهبت تعليقات أخرى إلى أنّ "تفاهة" المسابقة تنضاف إلى فيديوهات "الروتين اليومي التّي تصدرت "طوندوس" المغربي خلال الآونة الأخيرة.

ناشطة قالت ساخرة من إعلان المسابقة: "وأخيرا، تمّ التفكير في أساليب جديدة للقضاء على البطالة، وإيجاد فرص عمل للنساء، وتحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد". وفي تدوينة أخرى، كتبت معلقة: "السؤال الذي يفرض نفسه لماذا تتصدر التفاهة والحمق الاهتمام في وقتنا الراهن؟".

وأعلن منظمو المسابقة أنّ مجموعة من النساء ستتبارى في هذه الحفل الذي سيحتضنه فضاء بيت الطرب، بحضور الجمهور، لاختيار "أفضل زغرودة" وفق معايير محددة من طرف لجنة مختصة، وستحصل الفائزات على جوائز مشجعة.

وتعتبر الزغرودة تقليدا نسائيا قديما، ارتبط بمناسبات الأفراح، وتستخدم كذلك في مناسبات حزينة، كوفاة شاب أو شابة دون زواج؛ لكن تبقى راسخة أكثر في عقول المغاربة والعرب بتصنيفها وسيلة للتعبير عن الفرح. وتبادر عدد من النساء في الثقافة الشعبية المغربية إلى استقبال المولود الذكر بإطلاق ثلاث زغاريد حارة دليلا على فرحة الأسرة العارمة به، وزغرودة واحدة فقط للأنثى، وهي عادة آخذة إلى الاندثار.

الزغاريد النسوية ليست ظاهرة اجتماعية حديثة؛ ولكنها تنطوي على بعد تاريخي يعود إلى عصور ما قبل الميلاد، وإلى تقاليد وثنية قديمة كانت تقوم بها النسوة تقربا من الآلهة لطلب المطر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - محمد عالي السبت 14 دجنبر 2019 - 16:31
هذا هو الراس مال اللا مادي ، فروغ الهم. او بمعنى اصح قلة مايدار .
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21
2 - مزغرد صابر على الهم السبت 14 دجنبر 2019 - 16:32
الهموم اذا كثرت تضحك و ربما تميت القلب و العقل ...!
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24
3 - مواطنة السبت 14 دجنبر 2019 - 16:38
يوويووووويوووو واعباد الله اشهاد المنكر اشخصك العريان خواتم امولاي الناس الي كينضموا فحال هاد المسابقات كيكونو معندوم حتى مشاكل لا مشاكل تعليم لا صحة لا بطالة فحال الي عندنا حنا خصنا الحل ليها اما مسابقات حنا فيها كل يوم مسابقة طرف الخبز
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18
4 - محبة لأولادها السبت 14 دجنبر 2019 - 16:45
الله الله الناس فين وصلات و حنا بقا لينا غير الزغاريد النيت خليهم ازغرتو علينا على حالنا اشفي فينا العديان غاديين اللور اللور
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19
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