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كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | ندوة تطوّق العنف ضد النساء في استئنافية الناظور

ندوة تطوّق العنف ضد النساء في استئنافية الناظور

ندوة تطوّق العنف ضد النساء في استئنافية الناظور
هسبريس من الرباط (صور: محمد العبوسي)
الخميس 19 دجنبر 2019 - 14:15

قال عبد الحكيم العوفي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، إن الجميع مطالب بالتعبئة الشاملة للتحسيس بظاهرة العنف ضد النساء والفتيات بكل تجلياته ومظاهره؛ مع مساهمة كل المتدخلين وعموم والمواطنين ووسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني في تكريس الوعي الجماعي بضرورة احترام المرأة وصون كرامتها وجعله "سلوكا مُعاشاً وثقافةً مشتركة يتقاسمها الجميع في حياتهم اليومية".

واستعرض المسؤول القضائي في كلمته التي ألقاها في ندوة جهوية، نظمتها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور حول موضوع: "مناهضة العنف ضد النساء والفتيات"، مختلف الأدوات القانونية والمؤسساتية التي يتوفر عليها المغرب، والمسار الطويل من الإصلاحات الموجهة لتبويء المرأة مكانتها المتميزة في المجتمع، ليخلص إلى أن "هذه المكتسبات الكبرى تبقى جسدا بلا روح إذا لم ينخرط الجميع أفرادا وجماعات ومؤسسات ومجتمع مدني لتحقيق هذه الغايات، وبدونها ستبقى المرأة تعاني التهميش والإقصاء والتمييز وتداس كرامتها وتهضم يوميا في شتى المجالات".

وفي السياق ذاته، اعتبر عبد الحكيم العوفي أن "القوانين التي تـشـرَّع لتوفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف ستبقى أيضا حبرا على ورق مهما حملت بين طيات نصوصها وموادها من قيم الردع والزجر، لأنها لوحدها تظل غير كافية .. فالعبرة بالتطبيق السليم والحازم لتلك القوانين في أرض الواقع، بما يحقق العدل والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب".

يذكر أن الندوة تميزت بإلقاء عرض قدمه نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور، عبد الحميد بلمهدي، حول موضوع: "زواج القاصرات أحد أشكال العنف ضد المرأة والطفل"؛ فيما تناول نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور، سعيد ازدوفال، موضوع "حماية النساء والأطفال ضحايا العنف على ضوء القانون 13.103 ومستجداته الموضوعية والمسطرية". وتطرقت عميدة الشرطة بفرقة الشرطة القضائية بالناظور ومسؤولة خلية التكفل بالنساء المعنفات بالفرقة نفسها، نادية زركيت، لموضوع: "خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف كآلية للحماية والمواكبة النفسية"؛ في حين عالج نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، يونس بوربوح، دور النيابة العامة في تكريس الحماية الجنائية للنساء والفتيات ضحايا العنف.

ويندرج هذا اللقاء، حسب الجهة المنظمة، في سياق الإسهام في إثراء النقاش المجتمعي حول ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، من خلال الانخراط في الحملة الوطنية السابعة عشرة لوقف العنف ضد النساء والفتيات، والتي تعد رئاسة النيابة العامة شريكا أساسيا فيها؛ وتروم من خلاله المساهمة في التعبئة الجماعية حول هذه الظاهرة المشينة عبر مد قنوات التواصل بين مكونات السلطة القضائية ومختلف المهتمين؛ وهي مناسبة أيضا لتبادل الأفكار بين الفاعلين المؤسساتيين وسلطات إنفاذ القانون والسلطات المحلية والمنتخبين، وكذا أفراد المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد لعيوني الخميس 19 دجنبر 2019 - 15:05
يبدو ان الندوات والقانون في ةاد والتطبيق السليم لحماية المراة في واد.زوجتي تعرضت لهجوم بوجدة الساعة التانية صباح برفقة ابنائي التالتة في غيابي وتم توتيق دلك باديو قدم للنيابة في قرص يعترف فيه بهجومه وتم اخلاء سبيله في اليوم الموالي ولازال يحضر بقرب منزلي في حالة سكر ويعاود نفس اساليبه دون رادع.هل هده الزوجة ليست امراة.هل الابناء ليسوا اطفال يجب حمايتهم.الامن قام بواجبه لكن النيابة العامة اطلقت سراحه.ادن من سيحمي ابنائي وانا اعمل خارج المدينة.اتمنئ من السيد وكيل الملك المحترم ان يبت بنفسه في هذا الموضوع.لان زوجتي كانت ستجعل هدا الموضوع قضية راي عام من خلال فيديو لكنني رفضت .لان الملف لازال لم يقدم للمحكمة وتقتنا كبيرة فيه.ولكن من يحميها حتئ موعد المحاكمة.تعيش في رعب دائم ومتذمرة كون القضاء الدي كانت تامل في حمايتها لم يقم حتئ بردعه او علي الاقل منعه من مواصلة استفزازته.
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2 - amaghrabi الخميس 19 دجنبر 2019 - 15:15
الحمد لله المجتمع الناظوري تقدم خطوات جيدة جدا في ميدان العصرنة واحترام الحريلت الفردية واحترام حرية النساء او حرية الانثى بتعبير ادق.فربما لو بالغت أقول ان حرية النساء في المغرب عامة هو القاعدة الشاذة او الاستثناء واستعباد النساء هو هو القاعدة العامة رغم ان هناك خطوات جبارة في ميدان حرية النساء ولكن عنف ضد نسائنا ما زال بارزا بحيث لا اعتقد انه لا يوجد زوجا او اخا او ربما حتى أبا لم يصفع على الأقل بنته او زوجته او اخته الا من رحم ربي وبالتالي فحل هذا المشكل البدائي الخطير والذي يدل على تخلف الشعوب لا تجدي فيه العقوبات الزجرية وانما التربية الحسنة ومضاعفة الحصص التربوية في مدارسنا التعليمية لكي نربي جيلا مستقبلا يخفف بنسبة كبيرة من هذه الافة الخطيرة,لان جميع المجتمعات العالمية لا تخلو من هذه الافة ولكن في المجتمعات المتقدمة هي استثناء وليست قاعدة عامة
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