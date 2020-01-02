"فوسبوكراع" تبرز دور الرياضة النسوية بالصحراء

هسبريس من الرباط

أعلنت مؤسسة فوسبوكراع عن تنظيمها، بشراكة مع جمعية لاكون الداخلة، النسخة الثالثة من برنامج "الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة"، لفائدة النساء والجمعيات النسائية في الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة.

ويتضمن البرنامج، وفق بلاغ للمؤسسة، توصلت به هسبريس، ثلاث محطات تدريبية بكل من كلميم والعيون والداخلة، إضافة إلى مسابقة بين الجهات التي ستحتضنها مدينة الداخلة نهاية يناير الجاري، قبل أن يتوج هذا البرنامج بمشاركة الفرق المتأهلة في المسابقة الرياضية التضامنية الصحراوية في فبراير المقبل.

وستعقد المحطة التدريبية الأولى يومي 04 و05 يناير الجاري بكلميم، تليها العيون يومي 10 و11 من الشهر ذاته، ثم الداخلة يومي 23 و24 يناير.

وقد جرى إطلاق برنامج "الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة" من قبل مؤسسة فوسبوكراع سنة 2017، لتعزيز ريادة النساء وتكريس قيم التضامن الاجتماعي من خلال الرياضة.

ويتيح هذا البرنامج التدريبي، الذي يشرف عليه مدرب محترف، الفرصة للمشاركات لتطوير مهاراتهن القيادية من خلال حصص للتوعية بالرياضة وقيمها، واكتشاف فوائد التغذية الجيدة وتعزيز الانفتاح على التضامن الاجتماعي، يقول البلاغ.

وتختتم كل ورشة بمنافسة رياضية على شكل فريق ثنائي، على أن تختار الفرق الفائزة في هذه المراحل التمهيدية دعم إحدى القضايا النسائية أو الجمعيات في مسابقة النساء الجهوية، حيث سيتم بعد ذلك انتقاء خمس أفضل فرق من أجل المشاركة في السباق الرياضي النسائي التضامني الدولي، الصحراوية "Sahraouiya" الذي سينظم بالداخلة في فبراير المقبل.

ويحقق برنامج "الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة"، مع توالي السنوات، تقدما مهما ويكشف عن المواهب الرياضية النسائية بالجهات الجنوبية. وقد شهدت النسختان السابقتان من البرنامج مشاركة ما يقرب 320 مستفيدًة من الجهات الثلاث، حيث شاركت 16 شابة من البرنامج في تحدي "الصحراوية" خلال نسختي 2018 و2019.

وفي سنة 2019، تمكنت ثلاث فرق مشاركة من إنهاء مسابقة "الصحراوية" ضمن المراكز العشرة الأولى في الترتيب العام، كما تمكن فريق يمثل مدينة العيون من الحصول على المركز الثاني في هذه المسابقة.