الأكاديمية الدبلوماسية للشابات تستقطب سياسيات

هسبريس من الرباط

انطلقت الأكاديمية الدبلوماسية للشابات في نسختها الثالثة، بمدينة الرباط، والتي تنظمها جمعية "بدونها لن أكون"، بشراكة مع مؤسسة كونراد أدناور الألمانية، والتي اختارت موضوع المشاركة السياسية للنساء كتيمة عامة لهذه الدورة.

فعلى مدار ثلاثة أيام، وقصد تمكينهن من مهارتين أساسيتين في العمل السياسي والدبلوماسي، استفادت 30 شابة من مختلف المدن المغربية من تكوين مكثف خلال الدورة الأولى من الأكاديمية، تحت عنوان "تقوية مهارات النساء في القيادة والتواصل"، وعمل على تأطير الورشة أيمن الشراگي، الفاعل الجمعوي ورئيس جمعية سمسم مشاركة مواطنة.

وفي تصريح لهسبريس، قال يوسف مزوز، الكاتب العام للجمعية المنظمة، إن "الفكرة هذه السنة من وراء اختيار موضوع المشاركة السياسية للنساء نابعة من ملاحظة المشهد السياسي المغربي"، وأردف أن "من بين أسباب تراجع نسبة تمثيلية النساء داخل الحكومة خلال التعديل الحكومي الأخير عدم توفر نساء فاعلات ومشاركات في الحقل السياسي بالقدر الكافي".

وأضاف المتحدث أن الجديد والمميز هذه النسخة من الأكاديمية، هو اختيار فئة من المشاركات المنخرطات في العمل السياسي، والمنتميات إلى بعض الشبيبات الحزبية، كشبيبة حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وفدرالية اليسار.

وأوضح مزوز أن الهدف من وضع هؤلاء المشاركات مع شابات لا ينتمين إلى الحقل السياسي في الفضاء نفسه هو خلق دينامية بين المشاركات وحث غير المنخرطات منهن وتحفيزهن من أجل الانخراط والتوجه نحو المشاركة السياسية.

وفي ختام حديثه، أشار الكاتب العام لجمعية "بدونها لن أكون" إلى أن الدورة الثانية، أي الجزء الثاني من التكوين المزمع تنظيمه خلال الأشهر القليلة المقبلة، سيركز على "الدبلوماسية والسياسة"، حيث ستعيش المشاركات تجربة محاكاة لنموذج الأمم المتحدة ستمكنهن من التدرب على ممارسة الدبلوماسية بشكل واقعي، وتطبيق ما تعلمنه خلال المحاور النظرية.