تعنيف "رابورة" يطلق حملة ضد الاعتداء على النساء

هسبريس من الرباط

على خلفية الاعتداء الجسدي الذي تعرضت له الأسبوع المنصرم، أطلقت مغنية الراب كوثر المعروفة بلقب "بسيكو كوين" حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمناهضة العنف ضدّ النساء.

وأكدّت المغنية الشابة أنّها "لن تلزم الصمت، إثر الاعتداء الهمجي الذي تعرضت له، وظلّ راسخا في ذاكرتها"، مبرزة أنها "تتذكر بين الفينة والأخرى تفاصيل الحادث".

وأوضحت "بسيكو كوين"، في تصريح لهسبريس، أن "القضاء على العنف مرتبط بتغيير العقليات والتوعية من أجل الحد من الظاهرة التي تمارس ضد النساء سواء كانت أما، أختا، زوجة، أو صديقة، مبرزة أن "هذه السلوكات تتسبب في ترويج صورة سيئة عن المغرب".

وخلفت قضية الاعتداء استياء العديد من المغاربة؛ من بينهم نخبة من المشاهير الذين طالبوا بضرورة التدخل لوقف مثل هذه التصرفات الشنيعة التي تطال المرأة.

وأطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة للتنديد بالاعتداءات اليومية التي تطال عشرات السيدات في الشوارع المملكة، مطالبين السلطات بوضع حد للعنف ضد المرأة.

وانتشرت على موقع التواصل "أنستغرام" صور المغنية كوثر المعروفة بلقب “بسيكو كوين”، وعلامة الاعتداء ظاهرة على وجهها، مع عبارات تضامن ووسم "لا للعنف ضد المرأة"، في محاولة جديدة لتسليط الضوء على هذه الظاهرة التي تستفحل في المجتمع.

وتعرضت “بسيكو كوين”، خلال الأسبوع الماضي، لاعتداء شنيع في مدينة الصخيرات، وأكدت أن ذلك حصل نتيجة تعرضها للتحرش من طرف أحد الأشخاص، مبرزة أن "الأمر تطور لاعتداء نتج عنه كسر في الأنف".