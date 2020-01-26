دينامية "جسدي حريتي" ترفض التهديد بالاغتصاب

جمال سماحي من تطوان

كشفت "دينامية جسدي حريتي"، في بلاغ موجه للرأي العام، نيتها "تدارس الإجراءات القانونية التي سوف تقوم بها في القريب العاجل"، عقب الحملة الشرسة التي تتعرض لها، والتهديدات التي تلقتها بعض عضواتها، إلى جانب السب والقذف، "منذ إطلاق الفيديو التجريبي الأول للنشيد النسائي على شبكات التواصل الاجتماعي".

وبحسب البلاغ الذي توصلت به هسبريس فإن عضوات من "دينامية جسدي حريتي"، شاركن في النسخة المغربية من النشيد النسائي الأممي "المغتصب هو أنت"، تلقين "تهديدات بالاغتصاب الفردي والجماعي، وبتلفيق التهم الرخيصة، والسب والشتم والتشهير المبني على التمييز الجنسي، وبالخصوص تجاه بعض رموز الدينامية"، معتبرا أن هذه التهديدات "تدخل في إطار الجرائم الإلكترونية التي أصبح القانون يعاقب عليها".

وأكدت "دينامية جسدي حريتي"، في بلاغها، "عدالة ونبل القضايا التي تترافع من أجلها، وعلى رأسها معركة المطالبة بالحريات الفردية للنساء"، بحسب تعبيرها، معتبرة إياها "جزءا لا يتجزأ من نضالات الحركة النسائية المغربية"، موضحة أن فيديو أغنية "المغتصب هو أنت" "هو بمثابة عمل تجريبي أولي، يأتي في إطار سلسلة الاستعدادات الجارية التي تقوم بها الدينامية للانخراط في المبادرة الأممية التي أطلقت من التشيلي".

وشددت الدينامية على "استماتتها في مواصلة عملها بكل ثقة وهدوء، وأن لا شيء سوف يثنيها عن ذلك"، مشيرة إلى أن الحملة المسعورة ضدها "أبانت على عدائها لكل ما يمت بصلة لحقوق النساء، العامة والفردية، والمساواة بين الجنسين"، وأكدت عزمها "إنتاج نشيد نسائي وطني، تحت إشراف القطب الفني الذي تشكل لهذا الغرض، والذي تشرف عليه الأستاذة خديجة اطنانة ومجموعة من الفعاليات الإبداعية"، سيصدر في الثامن من مارس المقبل.