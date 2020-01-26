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كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | دينامية "جسدي حريتي" ترفض التهديد بالاغتصاب

دينامية "جسدي حريتي" ترفض التهديد بالاغتصاب

دينامية "جسدي حريتي" ترفض التهديد بالاغتصاب
جمال سماحي من تطوان
الأحد 26 يناير 2020 - 10:10

كشفت "دينامية جسدي حريتي"، في بلاغ موجه للرأي العام، نيتها "تدارس الإجراءات القانونية التي سوف تقوم بها في القريب العاجل"، عقب الحملة الشرسة التي تتعرض لها، والتهديدات التي تلقتها بعض عضواتها، إلى جانب السب والقذف، "منذ إطلاق الفيديو التجريبي الأول للنشيد النسائي على شبكات التواصل الاجتماعي".

وبحسب البلاغ الذي توصلت به هسبريس فإن عضوات من "دينامية جسدي حريتي"، شاركن في النسخة المغربية من النشيد النسائي الأممي "المغتصب هو أنت"، تلقين "تهديدات بالاغتصاب الفردي والجماعي، وبتلفيق التهم الرخيصة، والسب والشتم والتشهير المبني على التمييز الجنسي، وبالخصوص تجاه بعض رموز الدينامية"، معتبرا أن هذه التهديدات "تدخل في إطار الجرائم الإلكترونية التي أصبح القانون يعاقب عليها".

وأكدت "دينامية جسدي حريتي"، في بلاغها، "عدالة ونبل القضايا التي تترافع من أجلها، وعلى رأسها معركة المطالبة بالحريات الفردية للنساء"، بحسب تعبيرها، معتبرة إياها "جزءا لا يتجزأ من نضالات الحركة النسائية المغربية"، موضحة أن فيديو أغنية "المغتصب هو أنت" "هو بمثابة عمل تجريبي أولي، يأتي في إطار سلسلة الاستعدادات الجارية التي تقوم بها الدينامية للانخراط في المبادرة الأممية التي أطلقت من التشيلي".

وشددت الدينامية على "استماتتها في مواصلة عملها بكل ثقة وهدوء، وأن لا شيء سوف يثنيها عن ذلك"، مشيرة إلى أن الحملة المسعورة ضدها "أبانت على عدائها لكل ما يمت بصلة لحقوق النساء، العامة والفردية، والمساواة بين الجنسين"، وأكدت عزمها "إنتاج نشيد نسائي وطني، تحت إشراف القطب الفني الذي تشكل لهذا الغرض، والذي تشرف عليه الأستاذة خديجة اطنانة ومجموعة من الفعاليات الإبداعية"، سيصدر في الثامن من مارس المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - معفنات الأحد 26 يناير 2020 - 10:25
جسدك حريتك لكن ليس لك الحق ان تتعري امام الملايين و خصوصا نحن دولة مسلمة .و الحمدالله ان الله حرمكن من الجمال لانكن لو كنتن جميلات سوف تعرفون قيمة المرأة المتسترة لكم اجساد متخشبة وچوه صلبة و شاحبة .نعرف انكم تسعون لافساد النساء المغربيات.لكم بالمرصاد يا اعداء الاسلام و المسلمين و المغاربة
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33
2 - صنهاجي الأحد 26 يناير 2020 - 10:26
ان لم تستحيوا ففعلوا ما شاتم. و راكم تديرو لمتيديرش الرجل
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18
3 - مغربي الأحد 26 يناير 2020 - 10:27
هدا هو التخربيق الاعمى.... قلة الوعي... لي مالقا باش يتشهر كيقلب على اي حاجة.... حتى بقاو بناتنا عانسات..... تبعو دينكم وفوتو عليكم التخربيق...
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19
4 - med الأحد 26 يناير 2020 - 10:37
السلام عليكم حسب رايي المتواضع فحرية الجسد مكفولة في جميع الكتب السماوية ةالتشريعات الدنيوية اكيد الدفاع عن حرية المراة مطلب ضروري كما ان للحرية حدود وضوابط انسانية و شرعية على اعتبار المغرب بلد اسلامي والدين الاسلامي كرم المراة في عديد الايات اما اذا كان المقصود بجسدي حريتي اشاعة الانحلال والتفسخ الاخلاقي في المجتمع فهذا لايقبله عقل اتسان يغص التظر عن دينه او ثقافته
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16
5 - مكناس الأحد 26 يناير 2020 - 10:50
اودي شكون غايهددهم بالاغتصاب ويوجد من تبيع لحمها بأرخص الاثمان ،لا بل بعض المغربيات (بالآلاف!) يُعطون خمس ملايين لتركيين لكي يتزوجوهم ،حشمو شويا ر اليوم غي عشرة يديرو فضيحا كاتولي شوها عل الوطن كامل ،الله يهدي لي عوج ولله يتبث لي دايرا العز لراسها
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2
6 - سﻻحف النينجا !! الأحد 26 يناير 2020 - 10:52
اي تهديدات !؟ سياسة خالف تعرف ، أكثرهن في عمر الوقار والحشمة !! اذا شاب الرأس ووهن العظم ، توبن الى ربكن !اما التهريج والسخافة في سنكن اضحوكة ! صدق من قال كثر الهم يضحك !
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