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كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | "ماساكتاش" .. حملة تبوح بأسرار التحرش والاغتصاب في المغرب

"ماساكتاش" .. حملة تبوح بأسرار التحرش والاغتصاب في المغرب

"ماساكتاش" .. حملة تبوح بأسرار التحرش والاغتصاب في المغرب
هسبريس من الرباط
الخميس 13 فبراير 2020 - 15:00

مع تَوالي حالات الاعتداء الجنسي على النّساء في الفضاءات السّرية والاجتماعية، أطلقت ناشطات مغربيات حملة على مواقع التّواصل الاجتماعي ترومُ دفعَ ضحايا الاغتصاب إلى الجهرِ بمعاناتهنَّ ومواجهة المجتمع، من خلال الإدلاء بشهادات لنساء وفتيات سقطْنَ ضحايا التحرش أو الاعتداء الجنسي.

وقالت ناشطات مغربيات يقفن وراء حملة "ماساكتاش"، التي تروي قصص العنف الجنسي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنّهن تلقين شهادات ذات حساسية كبيرة "تتطلب منّا أعظم الرّعاية للحفاظ على ثقة النساء اللواتي اخترن أن يثقن في مبادرتنا"، قبل أن يضفن: "نودُّ أن تكرس مواردنا المحدودة لجمع هذه الشهادات وتقاسمها مع الكل".

ومن خلال الاطّلاع على محتوى صفحة "ماساكتاش"، يصطدمُ المرء بهولِ معاناة نساء تعرّضن للاغتصاب إما من طرفِ أقرابهنّ أو من قبل آخرين، "في حين تبقى فرصة دعم الناجيات متاحة ومرغوبا فيها بتشارك قصصهن، حيث قدمن جزء من أنفسهن عن طريق سرد وقائع وأحداث مؤثرة"، تقول الناشطات.

وتخاطبُ النّاشطات الواقفات وراء الحملة النساء والفتيات ضحايا الاغتصاب بأن "المشاركة في مبادرة ماساكتاش سيف ذو حدين؛ فبالإضافة إلى أن قوة الشهادات وفضح المجرمين يمكن أن تكون شافية من ناحية، فإنه يمكن أيضا أن تكون سبباً في ذكريات مؤلمة وأحاسيس صعبة".

وأضافت الحملة أنّ "قصص العنف الجنسي تثير ردود الفعل من الجمهور، وآراء حول ما عاشته الناجيات. قد يكون من المؤلم قراءة تعليقات بعض الأشخاص، خاصة أولئك الذين يقومون بإلقاء اللوم على الضحايا أو عدم تصديق الشهادات".

وزادت الحملة مخاطبة ضحية الاغتصاب قائلة: "ذكّري نفسك بشجاعة مشاركتك في كسر الصمت، وإن اقتضى الأمر التحدث إلى شخص تثقين به أو متخصصين يمكنهم المساعدة إذا شعرت بالحاجة إلى ذلك، يمكنك تجنب قراءة التعليقات المتعلقة بالعنف الجسدي".

وحملة "ماساكتاش" تتكون من مواطنات ومواطنين يعتبرون أنهم مسؤولون عن الحديث مع مواطنين آخرين مثلهم.

وقالت الحملة: "سنتكلم مستقبلا عن التحرش في الشارع، والتحرّش في العمل، من أجل تذكير الناس بحقهم في الدفاع عن أنفسهم، وحقّهم في أن يقولوا لا، وعدم أحقية تهجُّم شخص ما في الشارع عليهم، أو أن يقول لهم بعض الأشياء، أو أن يجبرهم ربُّ عملهم، لكونهم متدربين، على مسائل شخصية".

واعتبرت الحملة أنّ "شهادات النساء الناجيات من الاغتصاب أو الاعتداءات الجنسية لا بد أن تحرّر الضحايا، ولأن إثبات جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية مازال صْعيبْ بزّافْ، مسكاتاش كتفْتحْ الحساب دْيالها لتلقي جميع شهادات النساء الناجيات على الخاص ونشرها مع حفظ سرية هويتهن".

وأضافت "مساكتاش" أنها لن تنشر الأسماء الكاملة للمعتدين، وستكتفي بنشر الأحرف الأولى منها، مشددة على أنه في "حال وجود مجموعة ضحايا تعرضوا للاعتداء أو الاغتصاب من قبل نفس الشخص، ستعمل بعد موافقتهن على ربط الاتصال بينهن".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مواطن الخميس 13 فبراير 2020 - 15:10
أعجبتني فكرة إحدى الجمعيات بإنشاء برنامج على البلاي ستور يقوم بتسجيل جميع حالات التحرش التي تتعرض لها الفتيات و النساء بالشارع العام وكشف هويتهم عن طريق صوت الواتساب او المسنجر و نتمنى أن يتم اعتماد نبرة الصوت فالبطائق الوطنية الجديدة لتحديد هوية المتحرشين و عناوينهم
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-10
2 - مغربي قح الخميس 13 فبراير 2020 - 15:10
وفين كنتو منين هرب الكويتي؟؟؟ولا تايبانو ليكم غير المغاربة؟
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53
3 - مغترب الخميس 13 فبراير 2020 - 15:13
العقاب بأشد العقوبات الإعدام للمغتصبين و المؤبد للمتحرشين و تكون حملات للتوعية و شوف شي حد واش يتململ مع اعطاء المثل بشي نماذج
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-8
4 - ali الخميس 13 فبراير 2020 - 15:26
الموضوع يجب أن يرى من عدة زوايا ويجب مراعات الخصوصية المغربية التي تُلزم الجميع بالضوابط العائلية أما من يريد الصيد في الماء العاكر فنصيحة مصائب الناس ليست لتشهير بل بلعكس ادا كانت هناك نوايا طيبة فيجب على كل المتدخلين العمل في سرية مع كل الحالات مع إشراك النيابة العامة ولما لا يقوموا بدور الوقاية بالعمل على توعية كل النساء بجميع الحقوق وكيفية التعامل مع الذئاب البشرية في كل زمان ومكان وحَتِ الدولة على سن قوانين جديدة تتماشى مع هادا المستجد أما بالنسبة لموضوع التحرش فيجب تنبيه النساء إلى طريقة اللباس فهي تعتبر من التوابل المهيجة للمرضى من الذكور فالوقاية احسن من العلاج .
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0
5 - fouad الخميس 13 فبراير 2020 - 15:28
ما معنى الصورة وما معنى الإشارة من صاحبة القبعة هذه صورة ترويجية للتحرش فالتربية تنقصنا جميعا ذكورا واناثا لا ينقصنا لا جمعيات ولا مدافعات على حقوق المرأة الذي ينقص أعمق بكثير
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6 - الراصد الخميس 13 فبراير 2020 - 15:36
دعوا المغربيات في حال سبيلهم وهم أدرى ويعرفون الوجهة المطلوبة، أعني الفءة العريضة، أما الحالات الفردية المعزولة فهذا متواجد في العالم بأسره، أما الركوب على مأسي المستضعفين من طرف الجمعيات المخملية النساءية المسترزقة فهذا لم يعد يجدي نفعا، لأنكم اتلفتم اابوصلة للمغربيات.
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7 - Hakim khouribgui الخميس 13 فبراير 2020 - 15:37
يجب على النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للتحرش ان يفضحن المتحرشين في نفس اللحضة بالصياح والمنادات على المارة وتوقيف المتحرش في عين المكان واستدعاء الشرطة .
هكذا يسود احترام النساء والفتياة في الشارع.
هاذ الشيئ راه حشومة وعيب وحرام.
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8 - العاصمي م. الخميس 13 فبراير 2020 - 15:40
هاد التحرش و الاغتصاب مصيبة و الله! ماكاينش غير فالمغرب، لكن مثلا فدول تحترم نفسها المتحرش و المغتصب تايلقى عقوبات قاسية و الضوسي ديالو تايتوسخ و تايولي يلقى صعوبة للحصول على أبسط الأشياء كالعمل و الكراء، زيادة أنه مثلا في أمريكا دايرين واحد القائمة وطنية فيها سميات و تصاور و وصف المتحرشين الجنسيين و العناوين ديالهم، و مفروض على المتحرش أو المغتصب ايلا رحل لمكان جديد يمشي لأقرب كوميسارية يديكلاري راسو باش تايديرو update للمعلومات عليه فداك القائمة، و إلا الحبس عاوتاني، و تايبقى على هاد الحال شي عشر سنين أو كتر على حسب درجة الخطورة ديال الجريمة ديالو، أما مغتصبي الأطفال فهادوك كبتوها طول و عرض و ايلا عندو الزهر ماتايقتلوهش فالحبس و تايموت موت الله لكن عمرو يحلم يخرج.
القوانين فالمغرب تشجع على الفساد بكل أنواعه، مافهمتش علاش، واش دايرينها بلعاني باش يطلقو الوحوش على عباد الله ولا هادوك الوحوش نيت هوما لي حاطين داك القوانين المضحكة، ماعرفتش.
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