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كُتّاب وآراء
الرئيس الأمريكي ترامب يُشيد بإصلاحات المغرب في تمكين النساء
أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالإصلاحات التي قام بها المغرب في مجال التمكين الاقتصادي للنساء.
وفي رسالة بمناسبة حفل الذكرى السنوية الأولى لـ"مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة" في واشنطن، أكد الرئيس الأمريكي أن المغرب يعد أحد أهم معالم مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة.
وقال ترامب في رسالته إن المغرب قام بإصلاحات مهمة على مستوى تعديل القوانين بما يضمن تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتسوية الحقوق المرتبطة بتمليك الأراضي للنساء.
وقبل أيام، أشادت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته، بدورها، بـ"الإصلاحات المهمة والجريئة" التي قام بها المغرب من أجل التمكين الاقتصادي للنساء.
وقالت نجلة ترامب، في كلمة خلال حفل أقيم بمقر الخارجية الأمريكية إحياء للذكرى السنوية الأولى لـ"مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة": "محطتان بارزتان ميزتا السنة الأولى لمبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة يرجع الفضل فيهما إلى حكومتي كوت ديفوار والمغرب، اللتين أدخلتا تعديلات على القوانين من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي وتسوية الحقوق المرتبطة بتمليك الأراضي للنساء".
وأضافت مستشارة الرئيس الأمريكي: "نحيي هاتين الحكومتين على تنفيذهما لهذه الإصلاحات المهمة والجريئة"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع أي دولة ترغب في اتخاذ إجراءات لإزالة الحواجز القانونية التمييزية، التي تحول دون تحسين وضعية النساء وتعيق تحقيق نماء اقتصادي لفائدة الجميع".
وأردفت إيفانكا ترامب: "في 75 دولة هناك قانون واحد على الأقل يحرم النساء من التوريث أو ملكية أو إدارة الممتلكات. يمكننا، بل يجب علينا أن نتصدى لهذه القوانين التمييزية".
وفي نونبر 2019، قامت ابنة ترامب بزيارة إلى المغرب للتّرويج لمشروعها في التنمية الاقتصادية للنساء.
وشاركت إيفانكا، مستشارة الرئيس الأمريكي، في إعطاء الانطلاقة الرسمية لتنفيذ برنامج التشغيل المعتمِد على التّمويل القائم على النتائج بدعم يصل إلى 6.2 مليون دولار، ستقدّم لمجموعة من المشاريع التي تمّ اختيارها في المغرب.
إشادة الولايات المتحدة الأمريكية بالإصلاحات التي قام بها المغرب على مستوى تمكين النساء من حقوقهن في الأراضي السلالية تأتي بعد تغيير قوانين الجماعات السلالية بتعليمات ملكية، وهي قوانين يزيد عمرها عن مائة سنة وكانت تعتبر حيفا في حق المرأة السلالية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
نريد من ترامب و ايفانكا و كوشنير أن يعطوا اوامرهم لبومبيو بفتح قنصلية ( و لو رمزية ) في العيون عاصمة الصحراء الغربية المغربيييييييية و الاعتراف بسيادة المغرب على اقاليمه الجنوبية في الصحراء الغربية المغربية .
كما نطلب منهم تزويد المغرب ب F35 lightning II و الدرون MQ9 reaper و نظام الدفاع الجوي باتريوت اخر نسخة و كل هذا يجب أن يكون باثمنة مناسبة كما يفعلون مع إسرائيل .
الصداقة مصالح .
..
ياك ما تاق مسكين كيحساب ليه ان راه بصح المغرب فيه البيترول.
الديمقراطية، الخوصصة، السوق الحرة، حقوق الإنسان كل هاته كانت شروط تفرظها دول الغرب على دول العالم الثالث وبالخصوص الدول العربية والإسلامية للإستفادة من قروظ البنك الدولي و لكي ترضى الدول الغربية على زعماء الدول المتخلفة. والهدف كان دائما هدم إقتصاد هاته الدول والسيطرة عليها. إلا أنه على مايبدو ان الدول الغربية راجعت تاريخ الدول الإسلامية و فهمت ان حضارتها و قوتها تعود الى دور الأم التي تلزم بيتها والتي تراعي عاداتها و أخلاقها والتاريخ يشهد على ذالك، نجاح اكبر علماء الإسلام كانت تقف وراءه الأم. وحتى لا نرى بعيدا فأبناء الجيل السابق يتدكرون دور الأم فكانت هي الطبيب، هي الفقيه، هي المعلم وإن لم تطء اقدامها المدارس، بأختصار كانت كل شيء. فعملت الدول الغربية الى سياسة إخراج المرأة من البيت وإشغالها عن دورها ولكي توهم الدول العربية بهاذا الدور حاولت وضع قوانين منها ان تكون نسبة النساء في مراكز تسيير الشركات تناسب نسبة الرجال.
ونحن المغاربة نعلم ما جاء في القرآن الكريم: { وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِير.}