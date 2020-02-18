الرئيس الأمريكي ترامب يُشيد بإصلاحات المغرب في تمكين النساء

هسبريس من الرباط

أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالإصلاحات التي قام بها المغرب في مجال التمكين الاقتصادي للنساء.

وفي رسالة بمناسبة حفل الذكرى السنوية الأولى لـ"مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة" في واشنطن، أكد الرئيس الأمريكي أن المغرب يعد أحد أهم معالم مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة.

وقال ترامب في رسالته إن المغرب قام بإصلاحات مهمة على مستوى تعديل القوانين بما يضمن تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتسوية الحقوق المرتبطة بتمليك الأراضي للنساء.

وقبل أيام، أشادت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته، بدورها، بـ"الإصلاحات المهمة والجريئة" التي قام بها المغرب من أجل التمكين الاقتصادي للنساء.

وقالت نجلة ترامب، في كلمة خلال حفل أقيم بمقر الخارجية الأمريكية إحياء للذكرى السنوية الأولى لـ"مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة": "محطتان بارزتان ميزتا السنة الأولى لمبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة يرجع الفضل فيهما إلى حكومتي كوت ديفوار والمغرب، اللتين أدخلتا تعديلات على القوانين من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي وتسوية الحقوق المرتبطة بتمليك الأراضي للنساء".

وأضافت مستشارة الرئيس الأمريكي: "نحيي هاتين الحكومتين على تنفيذهما لهذه الإصلاحات المهمة والجريئة"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع أي دولة ترغب في اتخاذ إجراءات لإزالة الحواجز القانونية التمييزية، التي تحول دون تحسين وضعية النساء وتعيق تحقيق نماء اقتصادي لفائدة الجميع".

وأردفت إيفانكا ترامب: "في 75 دولة هناك قانون واحد على الأقل يحرم النساء من التوريث أو ملكية أو إدارة الممتلكات. يمكننا، بل يجب علينا أن نتصدى لهذه القوانين التمييزية".

وفي نونبر 2019، قامت ابنة ترامب بزيارة إلى المغرب للتّرويج لمشروعها في التنمية الاقتصادية للنساء.

وشاركت إيفانكا، مستشارة الرئيس الأمريكي، في إعطاء الانطلاقة الرسمية لتنفيذ برنامج التشغيل المعتمِد على التّمويل القائم على النتائج بدعم يصل إلى 6.2 مليون دولار، ستقدّم لمجموعة من المشاريع التي تمّ اختيارها في المغرب.

إشادة الولايات المتحدة الأمريكية بالإصلاحات التي قام بها المغرب على مستوى تمكين النساء من حقوقهن في الأراضي السلالية تأتي بعد تغيير قوانين الجماعات السلالية بتعليمات ملكية، وهي قوانين يزيد عمرها عن مائة سنة وكانت تعتبر حيفا في حق المرأة السلالية.