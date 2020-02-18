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كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | الرئيس الأمريكي ترامب يُشيد بإصلاحات المغرب في تمكين النساء

الرئيس الأمريكي ترامب يُشيد بإصلاحات المغرب في تمكين النساء

الرئيس الأمريكي ترامب يُشيد بإصلاحات المغرب في تمكين النساء
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 18:00

أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالإصلاحات التي قام بها المغرب في مجال التمكين الاقتصادي للنساء.

وفي رسالة بمناسبة حفل الذكرى السنوية الأولى لـ"مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة" في واشنطن، أكد الرئيس الأمريكي أن المغرب يعد أحد أهم معالم مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة.

وقال ترامب في رسالته إن المغرب قام بإصلاحات مهمة على مستوى تعديل القوانين بما يضمن تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتسوية الحقوق المرتبطة بتمليك الأراضي للنساء.

وقبل أيام، أشادت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته، بدورها، بـ"الإصلاحات المهمة والجريئة" التي قام بها المغرب من أجل التمكين الاقتصادي للنساء.

وقالت نجلة ترامب، في كلمة خلال حفل أقيم بمقر الخارجية الأمريكية إحياء للذكرى السنوية الأولى لـ"مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة": "محطتان بارزتان ميزتا السنة الأولى لمبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة يرجع الفضل فيهما إلى حكومتي كوت ديفوار والمغرب، اللتين أدخلتا تعديلات على القوانين من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي وتسوية الحقوق المرتبطة بتمليك الأراضي للنساء".

وأضافت مستشارة الرئيس الأمريكي: "نحيي هاتين الحكومتين على تنفيذهما لهذه الإصلاحات المهمة والجريئة"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع أي دولة ترغب في اتخاذ إجراءات لإزالة الحواجز القانونية التمييزية، التي تحول دون تحسين وضعية النساء وتعيق تحقيق نماء اقتصادي لفائدة الجميع".

وأردفت إيفانكا ترامب: "في 75 دولة هناك قانون واحد على الأقل يحرم النساء من التوريث أو ملكية أو إدارة الممتلكات. يمكننا، بل يجب علينا أن نتصدى لهذه القوانين التمييزية".

وفي نونبر 2019، قامت ابنة ترامب بزيارة إلى المغرب للتّرويج لمشروعها في التنمية الاقتصادية للنساء.

وشاركت إيفانكا، مستشارة الرئيس الأمريكي، في إعطاء الانطلاقة الرسمية لتنفيذ برنامج التشغيل المعتمِد على التّمويل القائم على النتائج بدعم يصل إلى 6.2 مليون دولار، ستقدّم لمجموعة من المشاريع التي تمّ اختيارها في المغرب.

إشادة الولايات المتحدة الأمريكية بالإصلاحات التي قام بها المغرب على مستوى تمكين النساء من حقوقهن في الأراضي السلالية تأتي بعد تغيير قوانين الجماعات السلالية بتعليمات ملكية، وهي قوانين يزيد عمرها عن مائة سنة وكانت تعتبر حيفا في حق المرأة السلالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - Hassan الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 18:15
شهادة ترامب لا تشرف المغرب. لو أراد لحل مشكل الصحراء لصالح المغرب ولأنصف الفلسطينيين..
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5
2 - محمد المفقوس الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 18:25
عندما ينوه الغرب بنسائكم فاعلم أن نساءكم يسرن في الطريق الخارج عن تلك التي أراد لهن الله.
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17
3 - إيفانا أوصلت الرسالة !!! الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 18:29
الرءيس الأمريكي يحتقر أي شيء من خارج حدود امريكا وبالأخص ما هو اسود او إسلامي او عربي. ومع الأسف لم نقدم شيىء للعالم منذ ان غادرنا الأندلس سنت 1492م. العالم لا يحترم الا الدول التي تعمل على في نشر العلم وإسعاد البشرية.
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21
4 - Tarik.uk الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 18:34
وضعية المرأة في المملكة يجب أن تحسن و لا نحتاج تشييد من أحد. المرأة لها حقوقها أراد من أراد و كره من كره، و الدولة يجب عليها عمل المزيد و لا سيما لنساء البوادي و المناطق النائية لأنهن يعانون بشدة.
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14
5 - Nichane الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 18:34
كل هذه التصريحات لا قيمة لها .
نريد من ترامب و ايفانكا و كوشنير أن يعطوا اوامرهم لبومبيو بفتح قنصلية ( و لو رمزية ) في العيون عاصمة الصحراء الغربية المغربيييييييية و الاعتراف بسيادة المغرب على اقاليمه الجنوبية في الصحراء الغربية المغربية .
كما نطلب منهم تزويد المغرب ب F35 lightning II و الدرون MQ9 reaper و نظام الدفاع الجوي باتريوت اخر نسخة و كل هذا يجب أن يكون باثمنة مناسبة كما يفعلون مع إسرائيل .
الصداقة مصالح .
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1
6 - Zaloufi fatima الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 18:37
انا واثق بأن رئيس ترامب لا يعرف مكان المغرب على الخريطة.......ماهادا الاثراء والاشهار العجيب الغريب.....حتى القرويات في المغرب سوف يتعجبون من هدا الاثراء...... اللهم ان كان من وراءه هدف مشؤوم..
..
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14
7 - إبن المملكة الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 18:38
و هذا دليل على أن الإستخبارات و الأجهزة الأمريكية ليست الأقوى في العالم ... النساء هم من يسيرن المغرب بطرق مباشرة و غير مباشرة ... و من قال العكس عرف حاكماه شي مرأة ...
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2
8 - ترومبيات القرن21 الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 18:38
والله او عطاناهالتيقار حتى غادي نربحوا. هذا الكلاخ ولا حاط علينا مزيان هذه الايام وهذا لا يبشر بخير.
ياك ما تاق مسكين كيحساب ليه ان راه بصح المغرب فيه البيترول.
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3
9 - adil الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 18:40
نتمنى من الولايات المتحدة الشقيقة عفوا الصديقة ان تفتح قنصلية لها في مدينة العيون والداخلة اسوة بالدول الافريقية , الامبراطورية المغربية العظمى كانت اول دولة في العالم اعترفت باستقلال امريكا, فعلى السيد دونالد ترامب ان يرد الجميل للمغرب للاعتراف بصحراءه المغربية,
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4
10 - ZakariaJ الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 18:42
كيف لا ترضى أمريكا والمرأة المغربية اصبحت سلعة لكل من دب و هب.
الديمقراطية، الخوصصة، السوق الحرة، حقوق الإنسان كل هاته كانت شروط تفرظها دول الغرب على دول العالم الثالث وبالخصوص الدول العربية والإسلامية للإستفادة من قروظ البنك الدولي و لكي ترضى الدول الغربية على زعماء الدول المتخلفة. والهدف كان دائما هدم إقتصاد هاته الدول والسيطرة عليها. إلا أنه على مايبدو ان الدول الغربية راجعت تاريخ الدول الإسلامية و فهمت ان حضارتها و قوتها تعود الى دور الأم التي تلزم بيتها والتي تراعي عاداتها و أخلاقها والتاريخ يشهد على ذالك، نجاح اكبر علماء الإسلام كانت تقف وراءه الأم. وحتى لا نرى بعيدا فأبناء الجيل السابق يتدكرون دور الأم فكانت هي الطبيب، هي الفقيه، هي المعلم وإن لم تطء اقدامها المدارس، بأختصار كانت كل شيء. فعملت الدول الغربية الى سياسة إخراج المرأة من البيت وإشغالها عن دورها ولكي توهم الدول العربية بهاذا الدور حاولت وضع قوانين منها ان تكون نسبة النساء في مراكز تسيير الشركات تناسب نسبة الرجال.
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6
11 - مؤمن Moumine الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 18:44
الرئيس الأمريكي ترامب يُشيد بإصلاحات المغرب في تمكين النساء
ونحن المغاربة نعلم ما جاء في القرآن الكريم: { وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِير.}
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