24 ساعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أحدها يشبه الأرض وصالح للحياة .. طالبة كندية تكتشف 17 كوكبا (5.00)

  2. المفكر الإسلامي المصري محمد عمارة في ذمة الله (5.00)

  3. السطو على عقارات يوقف "المرأة الحديدية" بأكادير (5.00)

  4. ارتفاع الوفيات جراء "كورونا" إلى 43 في إيران (5.00)

  5. الزفزافي يطلبُ "النّعش والكفن" .. وإدارة السجون: ادعاءات كاذبة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | "نساء حركيات" يستعدن لانتخابات 2021 بالداخلة

"نساء حركيات" يستعدن لانتخابات 2021 بالداخلة

"نساء حركيات" يستعدن لانتخابات 2021 بالداخلة
هسبريس من الداخلة
السبت 29 فبراير 2020 - 14:28

احتضنت جهة الداخلة وادي الذهب، الجمعة، لقاء تواصليا نظمته منظمة النساء الحركيات تحت شعار "تعزيز تمثيلية النساء في تدبير الشأن المحلي في أفق استحقاقات 2021"، بالتزامن مع افتتاح سفارة جمهورية جيبوتي بجوهرة الجنوب الذي يعتبر مكسبا للقضية الوطنية.

ويندرج هذا اللقاء في إطار تمكين النساء سياسيا وتقوية قدراتهن في مجال تدبير الشأن العام والمحلي، وكذا تشجيعهن على تعبئة غيرهن للمشاركة الوازنة والمكثفة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ترشيحا وتصويتا.

وأكدت النساء الحركيات أن نجاح النموذج التنموي الجديد يتطلب مشاركة قوية للمرأة وانخراطها الفعلي في السياسات الترابية.

وتدخل اللقاءات التواصلية لمنظمة النساء الحركيات عبر جهات المملكة في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتعبئة النساء وتوسيع دائرة الحزب باستقطاب نخب جديدة استعدادا للاستحقاقات المقبلة، بناء على دينامية المنظمة المعتمدة على استراتيجية دقيقة، التي تسعى من خلالها إلى تقوية حزب الحركة الشعبية ورفع شعار "نساء حركيات من أجل مغرب رائد وواعد".

حري بالذكر أن المرأة المغربية بالأقاليم الجنوبية تحظى بمكانة خاصة في المشهد السياسي؛ إذ تشهد المجالس المنتخبة بالداخلة حضورا نسائيا وازنا وتمثيلية فاعلة للمرأة الصحراوية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.