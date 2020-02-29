"نساء حركيات" يستعدن لانتخابات 2021 بالداخلة

هسبريس من الداخلة

احتضنت جهة الداخلة وادي الذهب، الجمعة، لقاء تواصليا نظمته منظمة النساء الحركيات تحت شعار "تعزيز تمثيلية النساء في تدبير الشأن المحلي في أفق استحقاقات 2021"، بالتزامن مع افتتاح سفارة جمهورية جيبوتي بجوهرة الجنوب الذي يعتبر مكسبا للقضية الوطنية.

ويندرج هذا اللقاء في إطار تمكين النساء سياسيا وتقوية قدراتهن في مجال تدبير الشأن العام والمحلي، وكذا تشجيعهن على تعبئة غيرهن للمشاركة الوازنة والمكثفة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ترشيحا وتصويتا.

وأكدت النساء الحركيات أن نجاح النموذج التنموي الجديد يتطلب مشاركة قوية للمرأة وانخراطها الفعلي في السياسات الترابية.

وتدخل اللقاءات التواصلية لمنظمة النساء الحركيات عبر جهات المملكة في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتعبئة النساء وتوسيع دائرة الحزب باستقطاب نخب جديدة استعدادا للاستحقاقات المقبلة، بناء على دينامية المنظمة المعتمدة على استراتيجية دقيقة، التي تسعى من خلالها إلى تقوية حزب الحركة الشعبية ورفع شعار "نساء حركيات من أجل مغرب رائد وواعد".

حري بالذكر أن المرأة المغربية بالأقاليم الجنوبية تحظى بمكانة خاصة في المشهد السياسي؛ إذ تشهد المجالس المنتخبة بالداخلة حضورا نسائيا وازنا وتمثيلية فاعلة للمرأة الصحراوية.