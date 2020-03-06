ندوة تناقش وضعية المرأة في السياسة الجنائية

جمال سماحي من تطوان

قال بنسالم أوديجا، مدير مديرية التشريع بوزارة العدل، في تصريح لهسبريس، خلال الندوة العلمية التي نظمتها هيئة المحامين بتطوان والنقابة الديمقراطية للعدل فرع تطوان، الخميس، بعنوان "وضعية المرأة في السياسات الجنائية بالمغرب"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إن "واقع التشريع في بلادنا لا يعرف اليوم أي مركب نقص بالمقارنة مع التشريعات الدولية".

واعتبر مدير التشريع بوزارة العدل أن "الدور التشريعي في ما يتعلق بتنظيم وضعية المرأة هو على غرار ما هو سار عليه الوضع في العالم، بالنسبة للمواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية، وأيضا على مستوى التشريعات والقوانين المقارنة"، مضيفا: "يمكن القول اليوم، ونحن في الألفية الثالثة، إن الترسانة التشريعية بالمغرب من بين أولوياتها ما أعطاه المشرع ببلادنا للمرأة على مستوى تنظيم وضعيتها من جميع الجوانب، سواء الزوجية، أو الاجتماعية، أو الجنائية، أو الحمائية والوقائية".

وأوضح المتحدث ذاته أن "هناك مقتضيات عديدة على مستوى القانون الجنائي، تهتم بوضع المرأة من الناحية الاجتماعية، وكذا على مستوى قانون المسطرة الجنائية وأيضا على مستوى مجموعة من النصوص الخاصة ذات الطابع الجنائي"، مردفا: "هناك كذلك مشاريع هامة، كمشروع تعديل مجموعة القانون الجنائي الذي يناقش اليوم على مستوى لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بالسلطة التشريعية، ومشروع تعديل متكامل للمسطرة الجنائية، إلى جانب مجموعة من المقتضيات التي تعنى بوضعية المرأة الحمائية والوقائية والجنائية".

من جانبه، اعتبر محمد أبرباش، رئيس ودادية موظفي العدل السابق، أن "هناك تساؤلات علمية مطروحة لا تستلزم بالضرورة فتاوى، وإنما نقاشات حول أولوياتها، فالآن تناقش ما تسمى العلاقات الرضائية بين الراشدين، وعلاقتها بمنظومة القيم والنظام العام، ومدى تهديدها للسلم الاجتماعي"، مضيفا: "تجب مقارنتها من حيث الأولوية بقضايا الاغتصاب والتحرش الجنسي وإهانة المرأة، ثم توفير الظروف المناسبة، أو السياسات العمومية التي يجب أن تكون متوازية".

وشدد أبرباش على أهمية استحضار الفقه الإسلامي، انطلاقا من مقاصد الشريعة الإسلامية، واستحضار عمق وجوهر الفلسفة، بعيدا عن مفهوم عولمة القيم، إلى جانب الاستفادة من تجارب المدارس الأصيلة التي أنتجت السياسة الجنائية بعين ناقدة، وزاد: "ليس كل ما يأتي من الغرب صالح لمجتمعنا"، مردفا: "مازلنا في حاجة إلى حوار فقهي وفلسفي مع المفكرين الحداثيين والمحافظين، ولكن على أرضية مصلحة المرأة"، وأضاف: "لا ينبغي أن نسقط في النقاشات الأيديولوجية والحسابات السياسية، وإنما على النقاش أن يكون علميا فقهيا، بناء على رؤى وتوافقات واضحة".

وترى نجاة الشنتوف، محامية بهيئة طنجة، وفاعلة حقوقية، أن "القانون الجنائي الحالي لا يحمي النساء من العنف نهائيا"، معتبرة أنه "بعدم توفيره الحماية للمرأة فهو يساهم في الإفلات من العقاب وارتفاع نسبة جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي ضد المرأة، وتكريس الصورة النمطية عليها"، مستدلة على موقفها باستحضار مواضيع الاغتصاب الزوجي، والعلاقات الرضائية، والتحرش الجنسي، وزادت: "على مستوى الاغتصاب هناك تسامح للمجتمع يكرسه العمل القضائي حينما يمتع في غالبية الأحيان المتهم بظروف التخفيف، إلى جانب أنه يفرض على الضحية الزواج بالمغتصب، ويعطيه عقوبة موثوقة التنفيذ، وحتى في حالة الإدانة لا يفرض عليه مجموعة من المسؤوليات، كإلحاق نسبه بالطفل، وفرض النفقة".

وتضيف المحامية بهيئة طنجة: "بخصوص التحرش الجنسي فإن تعريفه بالقانون الجنائي فضفاض وغير دقيق، ولا يستجيب للمعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وكذا الإعلان العالمي للعنف، والصكوك الدولية، بل وحتى التوصيات التي تقدم من طرف الأمم المتحدة للمغرب بخصوص التعريف"، مردفة بأن "العلاقات الرضائية بدورها تطرح إشكالا، إذ لا معنى لأن يجرمها القانون، مادامت علاقة فيها رضا بين طرفين راشدين يتحملان مسؤوليتهما في الفعل".

وتابعت المتحدثة ذاتها: "الأمر نفسه ينطبق على الخيانة الزوجية التي يصعب تجريمها في ظل التطور الحالي؛ في المقابل يمكن أن يكون فيها تعويض لفائدة المتضررة"، مشيرة إلى أن "مقاربة النوع في السياسة الجنائية، وفي القانون الجنائي كسياسة عمومية، منعدمة نهائيا، ما يجعلها لا تحمي المرأة من العنف"، وفق تعبيرها.