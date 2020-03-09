لقاء يحتفي بفعاليات نسائية في مدينة بوعرفة

محمد ايت حساين

احتفالا باليوم العالمي للمرأة، نظمت جماعة بوعرفة بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، وفعاليات المجتمع المدني، مساء الأحد، لقاء خصص للاحتفاء بنساء مدينة بوعرفة خاصة والإقليم عموما، في عيدهن الأممي، وتكريم بعضهن.

وكان هذا اللقاء الذي حضره محمد ضرهم، عامل إقليم فكيك وعدد من المسؤولين، (كان) فرصة لإبراز مكانة المرأة بالإقليم تاريخيا وآنيا، وتدخلاتها في شتى القطاعات العمومية والخاصة، من خلال كلمات استحضرها المتدخلون في اللقاء. كما أكدوا على الأدوار البارزة للنساء في دعم وتطوير النسيج المجتمعي، فضلا عن قدرتهن على تطوير آليات العمل والاجتهاد والابتكار والإبداع بكل نكران للذات.

وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء، المنظم تحت شعار "تمكين المرأة من أدوار الريادة بين الواقع ورهانات المستقبل"، على أن هذا اليوم يشكل محطة للوقوف على العديد من المكتسبات التي حققتها المرأة بإقليم فكيك، واستشراف التطلعات القادمة، مشددين على أن الإقليم يتوفر على كفاءات استثنائية أثبتت قدرتها على خوض غمار العمل في شتى القطاعات والمجالات بنجاح وتميز، وبكفاءة وحسن تدبير.

وتميز هذا اللقاء بتكريم الفنانة حفيظة فالكوم من مدينة بوعرفة، التي مثلت المملكة المغربية بشكل متميز في برنامج المواهب الشهير "ذو فويس"، إلى جانب تكريم فعاليات نسائية، عرفانا بجهودها من تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وشاركت في تنظيم هذا اللقاء إلى جانب جماعة بوعرفة، كل من شبكة الشباب والمواطنة لفعاليات المجتمع المدني، وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي لجماعة بوعرفة، والمديرية الإقليمية للثقافة والشباب والرياضة، وجمعية نساء مبادرات من أجل التنمية، وجمعية تسيير مركب الشباب.