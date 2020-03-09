ولاية الأمن بمراكش تلتفت إلى مستخدمات وأرامل

إبراهيم مغراوي

احتفت ولاية أمن مراكش، الاثنين، بالشرطيات وأرامل رجال الأمن، والمستخدمات بالشركة المتعاقد معها العاملات بمختلف المرافق التابعة لهذه المؤسسة الأمنية.

ويأتي هذا الحفل الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتنزيلا لتعليمات المديرية العامة للأمن الوطني، "احتفاءً وعرفاناً بالمجهودات القيمة" التي تبذلها النساء الشرطيات.

وهنأ المدير العام للأمن الوطني، في كلمة ألقاها نيابة عنه والي الأمن بمراكش، "جميع النساء الشرطيات بمختلف رتبهن وأسلاكهن".

وأكد أن "الثامن من مارس فرصة للوقوف تقديرا وامتنانا لهن، واحتفاءً بإنجازاتهن الوظيفية ونجاحاتهن المهنية".

وأشاد المدير العام للأمن الوطني "بزوجات وبنات وأخوات الشرطيين، كما هنأهن بهذه المناسبة العالمية"، وخص أرامل رجال الأمن الوطني بتحية خاصة، وترحّم على شهداء الواجب.