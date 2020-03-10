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الرئيسية | المرأة | النسيج الجمعوي يحتفي بمكانة المرأة الشفشاونية

النسيج الجمعوي يحتفي بمكانة المرأة الشفشاونية

النسيج الجمعوي يحتفي بمكانة المرأة الشفشاونية
هسبريس من شفشاون
الثلاثاء 10 مارس 2020 - 01:22

في خطوة تروم تعزيز مكانة المرأة والاعتراف بأدوارها في كافة المجالات وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظم النسيج الجمعوي النسائي بإقليم شفشاون، مساء أمس الاثنين بقاعة الاجتماعات بعمالة الإقليم، احتفالية بهيجة ترأسها محمد علمي ودان، عامل الإقليم، إلى جانب عبد الرحيم بوعزة، رئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء المصالح الأمنية.

الاحتفالية كانت مناسبة لحضور أطياف نسائية من مختلف الأعمار والمستويات، حيث جرى خلالها التنويه بمكانة المرأة الشفشاونية بالمدينة والإقليم وما راكمته من خطوات مهمة ومن إنجازات طموحة ومن حضور مشرف يعزّز من امتداداتها الإنسانية والاجتماعية والثقافية.. مع الدعوة إلى المزيد من تكافؤ الفرص للنساء وإلى إفساح المجالات أمامهنّ لتحمل المسؤوليات التدبيرية على مستوى المجالس المنتخبة.

كما شكل اللقاء فرصة لتكريم العديد من الوجوه النسائية التي قدمت الكثير في مجالات عملها؛ وهن: حورية الشويخ، حورية الغراندي، لطيفة الخروفي، نجاة بن موسى، إقبال بوعزي.. فضلا عن تقديم هدايا رمزية لكل النساء الحاضرات ضمن هذه الاحتفالية.

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