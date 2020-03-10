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كُتّاب وآراء
"إيسيسكو" تكرم النساء في اليوم العالمي للمرأة
احتفت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، في مقرها بالرباط، بالنساء العاملات بـ"إيسيسكو"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث تم توزيع هدايا تذكارية عليهن.
وفي كلمته بهذه المناسبة، قدم سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة، التهنئة لكل النساء، مؤكدا أن الأدوار التي تقوم بها المرأة كبيرة للغاية ولا يمكن لأحد غيرها القيام بها.
وأشار المتحدث إلى أن "إيسيسكو" تتبنى في رؤيتها الجديدة تمكين المرأة، وهو ما طبقته الإدارة العامة للمنظمة، حيث تشغل مجموعة من الشخصيات النسائية حاليا عددا من المواقع القيادية؛ "كما حصلت المرأة على المزيد من الحقوق والمكاسب في النظام الجديد للموظفين، الذي تم تطبيقه اعتبارا من شهر فبراير الماضي، عقب اعتماده من المجلس التنفيذي للمنظمة".
ووعد المدير العام لـ"إيسيسكو" بأن يتواصل نهج المنظمة في تشجيع النساء بالدول الأعضاء على الإبداع والابتكار في جميع مجالات عملها بالتربية والعلوم والثقافة والاتصال، من خلال مشاريع وبرامج تعمل على تعزيز قدراتهن وضمان حقهن في التعليم، وتأهيلهن لتولى المناصب القيادية في قطاعات العمل المختلفة، تحقيقا لمبدأ المساواة، ونشر المفاهيم المبنية على القيم الاجتماعية والثقافية الصحيحة، وتقديم كل أشكال الدعم للمرأة لضمان نجاحها.
ودعا المالك دول العالم الإسلامي إلى المزيد من الالتزام بقضايا المساواة بين الجنسين، وتنفيذ القوانين والسياسات التي تحفظ كرامة النساء وتوفر لهن الحماية ضد خروقات حقوق الإنسان بشكل أكثر فعالية.