24 ساعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. بعد الجارة الشمالية .. المغرب يعلّق الرحلات الجوية من وإلى الجزائر (5.00)

  2. كورونا يُخضع الوزير الأول الكندي للحجر المنزلي (5.00)

  3. "كورونا" يغلق المعابر بين النّاظور ومليلية المحتلة (5.00)

  4. موسم كورونا (5.00)

  5. كورونا والجفاف يتربصان بالمغرب .. وتوقعات بانخفاض نسبة النمو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | "الفتاة الاتحادية" بتطوان تلامس الطلاق وآثاره

"الفتاة الاتحادية" بتطوان تلامس الطلاق وآثاره

"الفتاة الاتحادية" بتطوان تلامس الطلاق وآثاره
جمال سماحي من تطوان
الجمعة 13 مارس 2020 - 01:11

في سياق تخليد اليوم الأممي للمرأة، وتحت إشراف الشبيبة الاتحادية بتطوان، نظم قطاع الفتاة، الخميس، ندوة حول موضوع "ظاهرة الطلاق بتطوان.. الواقع الاجتماعي والآثار القانونية"، بحضور عدد من الفعاليات النسائية لحزب "الوردة" بالحمامة البيضاء.

وقالت سميرة أشهبار، محامية بهيئة تطوان، إن "عدم التوازن في العلاقات الزوجية هو أهم الأسباب المؤدية إلى الطلاق، بحسب رأيي، نظرا لاستمرار السلطة الذكورية التي لا تمنح المرأة وجودها وكيانها"، مؤكدة أن "القانون حينما منح المرأة حق طلب الطلاق، أصبحت تمارس هذا الحق بكامل إرادتها".

وتابعت أشهبار حديثها لهسبريس بالقول: "هناك أسباب أخرى تساهم في ارتفاع نسبة الطلاق، بطبيعة الحال، وقد تكون اقتصادية أو اجتماعية..."، مشيرة إلى أن "المغاربة ينقصهم الوعي والاعتراف بحقوق بالآخر"، مشددة على أنه "إذا اعترفنا بحقوق الآخر، فربما تنقص نسبة الطلاق".

من جانبها، ركزت كريمة الوزاني، أستاذة علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمارتيل، على الأبعاد الاجتماعية المسببة لظاهرة الطلاق، معتبرة أنه "رغم ارتفاع ظاهرة الطلاق، فإنه يجب قراءة هذا الرقم بإيجابية، لكونه يعبر في جانب منه على نضج المرأة ووعيها وقدرتها على قول لا مقابل الظلم الذي تتعرض له، وما تشتكي منه داخل بيت الزوجية".

وحول أسباب الطلاق، أوضحت الوزاني أنه "من ضمن أبرز العوامل المساهمة في الطلاق وجود فوارق بين الزوجين، وتدخل الأسر في العلاقة الزوجية" مضيفة أن "الزواج بالمغرب لا يزال تقليديا، ويعتمد على تدخل الأسر فيه".

وعن الأبعاد الاجتماعية للطلاق، قالت أستاذة علم الاجتماع إن "انفصال الزوجين يؤثر بشكل عام على المرأة والرجل والأبناء والأسرة بأكملها، كما أنه يؤثر على المجتمع"، معتبرة أن انعكاس واقع الطلاق على الأبناء يجعلهم يعانون من مجموعة من المشاكل".

وترى المتحدثة ذاتها أن الطلاق أصبح يثير مجموعة من الإشكاليات التي من الضروري الانتباه إليها، "كمسألة التنشئة الاجتماعية، وتربية الأجيال المقبلة على مسؤولية الزواج، والتربية الجنسية داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب مصاحبة ومواكبة الأزواج في بداية حياتهم الزوجية، حتى يتمكنوا من إزالة الحواجز بين الزوجين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.