24 ساعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. خرق "حالة الطوارئ" يضع شقيق وزير سابق في سجن "عكاشة" (5.00)

  2. أمن بنسليمان يوقف مروجيْ مخدرات ومؤثرات عقلية (5.00)

  3. متطوعون يوفّرون أجهزة التنفس بمستشفى خريبكة (5.00)

  4. وزارة الصحة ترصد 58 إصابة جديدة بكورونا .. الحصيلة 1242 حالة (5.00)

  5. وضع حافلة لنقل المسافرين رهن إشارة وزارة الصحة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | المرأة | خبيرة تطمئن النساء الحوامل بعدم انتقال "عدوى كورونا" إلى الجنين‬

خبيرة تطمئن النساء الحوامل بعدم انتقال "عدوى كورونا" إلى الجنين‬

خبيرة تطمئن النساء الحوامل بعدم انتقال "عدوى كورونا" إلى الجنين‬
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 08 أبريل 2020 - 15:00

أكدت الدكتورة نزهة الدغوغي، رئيسة مصلحة حماية صحة الأم بمديرية السكان بوزارة الصحة، أن المرأة الحامل معرضة للأمراض التنفسية والالتهاب الحاد عموما، ومناعتها منخفضة، ناهيك عن ارتفاع حاجتها إلى الأوكسجين؛ لكن لا يوجد أي دليل على أن الحوامل أكثر إصابة بكورونا مقارنة مع غيرهن.

وشددت المتحدثة على أنه إلى حد الساعة لا يوجد دليل على وجود انتقال عمودي للمرض من المرأة الحامل إلى جنينها، كما لا يوجد دليل على تسببه في إجهاض الجنين أو إحداث تشوهات خلقية عليه، إلا أنه يجب الالتزام بالوقاية.

وأوضحت الدغوغي أن أعراض المرأة الحامل المصابة بكورونا لا تختلف عن أعراض كافة المصابين، مشيرة إلى أن الوفيات والإصابات عامة مرتفعة في صفوف الرجال أكثر من النساء؛ في حين توجد عدة فرضيات لتفسير هذا الارتفاع، منها ما هو هرموني.

وقالت الدكتورة ذاتها إن على الحوامل تتبع حملهن بشكل عاد درءا لأي تطورات سلبية، مع أخذ الحذر اللازم حتى لا يصبن بالعدوى، واتباع كل وسائل الوقاية مع احترام القواعد العامة المنصوص عليها.

وأشارت المسؤولة إلى أنه في حالة ظهور الأعراض على المرأة الحامل الإسراع في الاتصال بالأرقام المخصصة للمصابين، والالتزام بحجر صحي ذي جودة، متحدثة عن وجود بؤر عائلية داخل المنازل، وهو ما يفرض التزام مسافة الأمان حتى داخل البيت وتنظيفه باستمرار وتنظيف الأسطح، مع استعمال الكمامات عند الخروج.

وقالت الدغوغي: "ما نملكه ضد هذا الوباء هو الوقاية، وبالتالي يجب الحد من التنقلات؛ فكلنا مسؤولون للتصدي للحالة الوبائية والانتصار عليها".

وسبق أن أكدت دراسة حديثة أن الفيروس لا ينتقل من الأم إلى الجنين، أو المولود حديث الولادة. واعتمد فريق البحث في نتائج دراسته المنشورة على "ذا لانسيت" على تحليل عينات مأخوذة من 9 سيدات حوامل أصبن بالفيروس في الفترة ما بين 36 إلى 39 أسبوعًا من الحمل، وكُنَّ قد نُقِلنَ إلى مستشفى تشونغنان في مدينة ووهان، بؤرة انتشار "كورونا" في الصين بين يومي 20 و31 يناير 2020.

وعندما أنجبت الأمهات أطفالهن التسعة عن طريق ولادات قيصرية، لم يلحظ الأطباء ظهور أي أعراض للمرض على المواليد؛ فانتهت نتائج الفريق البحثي بشكل مبدئي إلى أن "كوفيد 19" لا ينتقل من الأم المصابة بالفيروس إلى جنينها عبر المشيمة خلال الثلث الأخير من الحمل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - العزواني الأربعاء 08 أبريل 2020 - 15:13
اللهم ارفع عنا الوباء. اللهم احفظنا بحفظه العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - Samir الأربعاء 08 أبريل 2020 - 15:16
إلى الذين يطلبون رفع عدد التحاليل.
هل تطلبون من المستشفيات او من الوزارة مطاردة الناس في الشارع او الذهاب إلى المنازل من أجل التحاليل أم ماذا؟؟؟ انهن يقومنون بالتحاليل لكل شخص يذهب إلى المستشفى. اما ان نتطلع إلى عدد أكبر من التحاليل و المواطن لم يذهب إلى مركز التحليل فلا يمكن. هل تريد ان يأتي الطبيب إلى بيتك و يجبرك على التحليل؟؟؟؟
أجيبنوا من فضلكم هل انا مخطأ؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - رشيد الأربعاء 08 أبريل 2020 - 15:29
لقد قالها سعدالدين العثماني قبلك وتراجع من بعد قال بأن الكمامات غير ضرورية لغير المصابين وفي الاخير قال يجب إجبارية وضع الكمامات
ماهو دليل العلمي لهذه الطبيبة التي قالت بأن فيروس كورونا لايمر من آلام إلى الجنين ماذا لو ثم عكس ذلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - Adil الأربعاء 08 أبريل 2020 - 15:34
Pendant la grossesse le fœtus est protégé. Mais cette protection se casse durant l'accouchement donc il y a un risque de contamination par le Covid19 de la maman à son nouveau-né il faut noter qu'il y a eu déjà un cas en chine où une femme a contaminé sa fille durant l'accouchement mais heureusement la nouvelle nourrissante s'est guérie après quelques jours
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - زينب الأربعاء 08 أبريل 2020 - 15:37
لعلمك اخي فالمستشفي الجامعي بفاس الناس واخدين مواعيد متباااااااااااعدة و طويييييييلة الامد باش يقومون بالتحليل تماما كما السكانير و الراديو موعد على اسابيع او ربما شهور و اكيد الأمر كذلك فباقي المدن المشكل فقطاع الصحة الهش و الوتيرة البطيئة جدا اللتي يعمل بها القطاع ككل ماشي فالناس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - الوكالة القومية الأربعاء 08 أبريل 2020 - 15:40
الله يحفظ الجميع
ولكن يجب إعطاء الاولوية حاليا لمرضى كوفيد-19 بالمستشفيات أما بالنسية للحوامل فهل هذا وقت التوالد والتكاتر الجنسي وملاء المستشفيات بالحوامل ؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - Amir الأربعاء 08 أبريل 2020 - 15:41
بل ينتقل. حذثت ولادات لأطفال بالفيروس بإيطاليا و بريطانيا.... هناك مقال "لابراهام كم" يؤكد الإمكانية (Abraham Kim)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - Isamine الأربعاء 08 أبريل 2020 - 15:43
الجواب واضح
إذا أصيبت الأم لأنها لم تحترم الحجز الصحي ، رحم الله الأم و الجنين

الجواب هو جواب Lapalisse
إذا ماتت الأم مات الجنين، وإذا تشافت عاش الجنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.