خبيرة تطمئن النساء الحوامل بعدم انتقال "عدوى كورونا" إلى الجنين‬

هسبريس - أمال كنين

أكدت الدكتورة نزهة الدغوغي، رئيسة مصلحة حماية صحة الأم بمديرية السكان بوزارة الصحة، أن المرأة الحامل معرضة للأمراض التنفسية والالتهاب الحاد عموما، ومناعتها منخفضة، ناهيك عن ارتفاع حاجتها إلى الأوكسجين؛ لكن لا يوجد أي دليل على أن الحوامل أكثر إصابة بكورونا مقارنة مع غيرهن.

وشددت المتحدثة على أنه إلى حد الساعة لا يوجد دليل على وجود انتقال عمودي للمرض من المرأة الحامل إلى جنينها، كما لا يوجد دليل على تسببه في إجهاض الجنين أو إحداث تشوهات خلقية عليه، إلا أنه يجب الالتزام بالوقاية.

وأوضحت الدغوغي أن أعراض المرأة الحامل المصابة بكورونا لا تختلف عن أعراض كافة المصابين، مشيرة إلى أن الوفيات والإصابات عامة مرتفعة في صفوف الرجال أكثر من النساء؛ في حين توجد عدة فرضيات لتفسير هذا الارتفاع، منها ما هو هرموني.

وقالت الدكتورة ذاتها إن على الحوامل تتبع حملهن بشكل عاد درءا لأي تطورات سلبية، مع أخذ الحذر اللازم حتى لا يصبن بالعدوى، واتباع كل وسائل الوقاية مع احترام القواعد العامة المنصوص عليها.

وأشارت المسؤولة إلى أنه في حالة ظهور الأعراض على المرأة الحامل الإسراع في الاتصال بالأرقام المخصصة للمصابين، والالتزام بحجر صحي ذي جودة، متحدثة عن وجود بؤر عائلية داخل المنازل، وهو ما يفرض التزام مسافة الأمان حتى داخل البيت وتنظيفه باستمرار وتنظيف الأسطح، مع استعمال الكمامات عند الخروج.

وقالت الدغوغي: "ما نملكه ضد هذا الوباء هو الوقاية، وبالتالي يجب الحد من التنقلات؛ فكلنا مسؤولون للتصدي للحالة الوبائية والانتصار عليها".

وسبق أن أكدت دراسة حديثة أن الفيروس لا ينتقل من الأم إلى الجنين، أو المولود حديث الولادة. واعتمد فريق البحث في نتائج دراسته المنشورة على "ذا لانسيت" على تحليل عينات مأخوذة من 9 سيدات حوامل أصبن بالفيروس في الفترة ما بين 36 إلى 39 أسبوعًا من الحمل، وكُنَّ قد نُقِلنَ إلى مستشفى تشونغنان في مدينة ووهان، بؤرة انتشار "كورونا" في الصين بين يومي 20 و31 يناير 2020.

وعندما أنجبت الأمهات أطفالهن التسعة عن طريق ولادات قيصرية، لم يلحظ الأطباء ظهور أي أعراض للمرض على المواليد؛ فانتهت نتائج الفريق البحثي بشكل مبدئي إلى أن "كوفيد 19" لا ينتقل من الأم المصابة بالفيروس إلى جنينها عبر المشيمة خلال الثلث الأخير من الحمل.